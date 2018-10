Pelivihjeet

Vakio 1: Kotisuosikkien kautta kassalle

+ Pelisuositus + Pelijakauma vihjettä laadittaessa Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Liverpool - Cardiff 86 10 4 1 2 Brighton - Wolverhampton 30 32 38 X 2 3 Watford - Huddersfield 56 29 15 X 2 4 Fulham - Bournemouth 33 26 41 2 5 Southampton - Newcastle 46 31 23 1 X 6 Leicester - West Ham 50 28 22 1 7 Norwich - Brentford 42 28 30 X 2 8 Birmingham - Sheffield W 50 28 22 1 9 West Bromwich - Blackburn 56 25 19 1 10 Swansea - Reading 53 28 19 1 11 Sheffield U - Wigan 59 24 17 1 12 Bristol C - Stoke 38 29 33 1 X 2 13 Leeds - Nottingham 57 26 17 1



Ykkösvarmojen kierroksen avaa itse oikeutetusti yli 80 prosentin todennäköisyydellä osuva Liverpool. Muut varmaksi kelpaavat kotisuosikit osuvat alle 60 prosentin todennäköisyydellä, mutta niiden pelikannatus on pysynyt riittävän maltillisena.Kaksi reilummin pelattua kotisuosikkia kierretään kuitenkin röyhkeästi, jotta riville saadaan lisää arvoa. Ohituskaistalle joutuvat kolmoskohteen Watford ja seiskakohteen Norwich. Molempia on pelattu 15-20 prosenttiyksikköä liikaa.Perustaso 5-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-5Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriLiverpool pelasi viikko sitten nihkeästi Huddersfieldin vieraana, mutta voitti silti 1–0. Manageri Jürgen Klopp lepuutti ottelussa avainhyökkääjiä Sadio Manea ja Roberto Firminoa. Kaksikko palasi avaukseen keskiviikkona Mestarien liigan kotipelissä Crvena Zvezdaa vastaan ja johdatti Poolin 4–0-voittoon. Keskikentältä Jordan Henderson on sivussa jalkavaivan takia ja Naby Keitan pelaaminen on epävarmaa, joten ihan parhaalla kokoonpanolla isännät eivät tähän peliin pääse.Cardiff otti kauden avausvoittonsa viikko sitten Fulhamin kustannuksella. Siitä huolimatta matka sarjapaikan säilyttämiseen on vielä todella pitkä. Bluebirds on ollut alkukaudesta pelillisesti sarjan kahden huonoimman joukossa yhdessä Huddersfieldin kanssa.Ottelun suosikista ei ole tietenkään mitään epäselvyyttä. Pitkälti yli 80 prosentin todennäköisyydellä pisteet jäävät Anfieldille.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniBrighton oli onnekas kaataessaan viime kierroksella Newcastlen 1–0. Lokkien anti hyökkäyssuuntaan jäi vajaaksi ja ainoa maali tuli onnekkaan kimmokkeen kautta. Keskikentältä tärkeä Pascal Gross oli yhä sivussa, mutta saksalaisen potkuspesialistin pitäisi hiljalleen palata tositoimiin. Sen sijaan kovan tällin päähänsä Newcastlessa saanut ykköskärki Glenn Murray on sivussa.Wolverhampton pelasi viikko sitten ehkä kauden huonoimman pelinsä ja hävisi Watfordin isäntänä 0–2. Hornets iski täsmällisesti Wolvesin pelitavan heikkouksiin, wing-backeihin, ja todennäköisesti muut joukkueet yrittävät kopioida tyyliä jatkossa. Wolverhampton pelaa Nuno Espirito Santon alaisuudessa säännöllisesti 3–4–3-muodostelmassa eikä juuri pelitapaansa varioi.Joukkueiden välillä on luokan perustasoero pelaajamateriaaleissa vieraiden hyväksi, mutta Brightonin kotiedun myötä ottelun lähtökohta on tasainen ja vähämaalinen.Perustaso 2-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniWatford kyykkäsi ennen maaottelutaukoa rumasti kotonaan Bournemouthille 0–4, mutta palasi alkukauden hyvälle tasolleen viikko sitten Wolverhamptonin vieraana. Hornets riisui vastustajan aseista puolustuspään poissaoloista huolimatta ja iski avausjaksolla minuutin sisään kaksi maalia. Tähän peliin kokoonpanotilanne paranee, kun puolustajat Christian Kabasele ja Jose Holebas palaavat pelikielloista. Kärjestä kapteeni Troy Deeney huilasi Wolves-pelin reisivaivan takia, mutta hänkin saattaa olla kehissä tässä ottelussa.Huddersfield taisteli jälleen kiitettävästi Liverpoolin isäntänä, mutta hävisi ansaitusti 0–1. Terrierien henkilökohtainen laatu häviää todella paljon muille Valioliigajoukkueille. Manageri David Wagner on tehnyt joukkueen peräsimessä erinomaista työtä ja hänen pelitapansa kompensoi taitovajetta. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että materiaalin rajat tulevat vihdoin vastaan ja sarjataso vaihtuu ensi kaudeksi pykälää alemmas.Huddersfieldin suurin ongelma on hyökkäyskolmanneksen viimeiset ratkaisut. Jos lupaaville alueille päästään, tilanteet päättyvät valitettavan usein hätäiseen roiskaisuun huonosta asennosta. Maalinteko tulee olemaan tässäkin pelissä työn ja tuskan takana. Watford on kotonaan pitkälti yli 50-prosenttinen suosikki.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-5Vireystila 1-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiFulhamin puolustuspelaaminen on ollut alkukauden suurin vitsi Valioliigassa. Mökkiläiset on tullut pääsarjaan hyökkäysvoittoisella ideologialla, mikä on sinänsä ihan kunnioitettavaa, mutta samalla puolustus on jäänyt vaille tukitoimia. Sitä kautta tälle tasolle vielä kokemattomat ja laitapakkien osalta hyökkäysorientoituneet pelaajat ovat sortuneet virheisiin. Katseet ovat nyt manageri Slavisa Jokanovicissa. Muuttuuko pelityyli, kaatuuko joukkue saappaat jalassa, vai lähteekö valmentaja vaihtoon?Bournemouth ei ole joukkueista materiaaliltaan yhtään kummoisempi, mutta sen peli on paljon paremmin tasapainossa hyökkäämisen ja puolustamisen suhteen. Cherriesin vahvuus on ollut alkukaudesta vastahyökkääminen laitojen kautta. Siinä on iskun paikka myös Fulhamia vastaan, sillä isännillä on loukkaantumishuolia.Fulhamin kapteeni Tom Cairney saattaa palata kehiin keskikentälle, mutta laitapakeista Joe Bryan, Timothy Fosu-Mensah ja Calum Chambers ovat lasaretissa. Oikeaksi pakiksi on tarjolla todella hyökkäysvoittoinen Cyrus Christie, ja vasemmalle joko kesähankinta Maxime Le Marchand tai 18-vuotias, paremmin laitahyökkääjänä pärjännyt Ryan Sessegnon. Bournemouth lähtee peliin niukkana vierassuosikkina.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniSouthampton haki viime kierroksella 0–0-tasapelin Bournemouthin vieraana. Tulos oli varsin reilu pelitapahtumiin nähden – kaksi 4–4–2-muodon joukkuetta nollasivat toinen toisensa. Southamptonin puolustaminen muodossa onkin varsin hyvin drillattua tällä hetkellä, mutta hyökkäyspelissä on isoja ongelmia.Newcastle keikkuu putoamisviivan alla, mutta peliesitykset tulosten takana antavat viitteitä paremmasta. Harakat dominoi viikko sitten kotipeliä Brightonia vastaan, mutta viimeistely tökki ja tukkaan tuli 0–1. Southamptonin tapaan hyökkääminen on yleisesti ottaen Newcastlen akilleen kantapää tällä hetkellä. Yritystä kyllä on ja tietynlaisia hyviä aihioita, mutta kenkä puristaa ja keskushyökkääjien laatu kalpenee tässä sarjassa monelle joukkueelle.Southampton lähtee peliin kotiedun turvin suosikkina, muttei mitenkään kovin suurena sellaisena. Vähämaalista vääntöä tästä voi povata.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliLeicester on pelannut ihan tasaisen ja kelvollisen kauden tähän asti ja keikkuu keskikastissa. Viimeksi maanantaina Arsenalin vieraana Ketut oli erittäin hyvä avausjaksolla ja olisi voinut johtaa peliä tauolla. Toisella jaksolla tasoero vastustajaan kävi kuitenkin ilmi ja takkiin tuli 1–3. Ykköskärki Jamie Vardy joutui jättämään pelin kesken huonovointisuuden takia, mutta oletettavasti lepopäivät tällä viikolla mahdollistavat toipumisen ja pelaamisen tässä ottelussa.West Hamilla on alla 0–1-kotitappio Tottenhamille. Pelillisesti Hammers oli ihan hyvä – tosin painostus keskittyi toiselle jaksolle tappioasemaan, kun varamiehinen Spurs suojeli johtoaan. Jobinpostia ottelussa tuli tärkeän laiturin Andri Jarmolenkon loukkaantumisen muodossa. Jo ennestään sivussa olivat pitkäaikaispotilaiden Manuel Lanzinin ja Winston Reidin lisäksi muun muassa Jack Wilshere, Pedro Obiang ja Carlos Sanchez. Keskikentällä on tällä hetkellä miesvajetta – laituri Robert Snodgrass joutui tuuraamaan keskellä Tottenham-pelissä.Leicester on perustasoltaan joukkueista hieman parempi ja lähtee otteluun noin 50-prosenttisena suosikkina. Isäntien vahvuudet ovat edelleen vastaiskuissa, joten ennakkoasetelma ei sovi Ketuille parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta jos West Ham suostuu ottamaan pallonhallinnan ja lähtee hyökkäämään, kuten manageri Manuel Pellegrinin tyyliin usein kuuluu, pääsee kotijoukkue kontraamaan.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-2Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiNorwich nousi jo kärkikuusikkoon kaadettuaan Aston Villan tiistaina 2–1. Molemmat maalit teki Jordan Rhodes, joka tuuraa kärjessä loukkaantunutta Teemu Pukkia. Kanarialinnut on kääntänyt todella monta tiukkaa peliä toistaiseksi voitokseen, mikä kertoo osaltaan henkisestä vahvuudesta. Jatkon kannalta ei ole kuitenkaan lupaavaa, että pelit ovat olleet tosiaan niin tiukkoja. Maaliero +2 tässä vaiheessa on selvästi muita kärkijoukkueita huonompi ja ennakoi pikemminkin keskikastin kuin kärkipään sijoitusta loppukaudelle.Brentford ei ole perustasoltaan yhtään isäntiä huonompi joukkue, mutta viime peleissä pienet marginaalit ovat kääntyneet sitä vastaan. Pientä epävarmuutta on myös ilmassa hyvää työtä tehneen manageri Dean Smithin lähdettyä kuun alkupuolella paremman palkkapussin perässä Aston Villaan. Tilalle apuvalmentajan tontilta nostettu Thomas Frank on hävinnyt toistaiseksi molemmat luotsaamansa pelit.Norwichilla on edessä ensi tiistaina mielenkiintoinen liigacupin neljännesvälierä Valioliigan Bournemouthin vieraana. Todennäköisesti valmentaja Daniel Farke ei kuitenkaan tässä pelissä avainpelaajiaan säästele, vaan kierrätystä nähdään enemmän sitten tiistaina. Brentford saa takaisin kokoonpanoon pelikiellosta vapautuvan topparin Chris Mephamin, mutta pitkäaikaispotilas Rico Henry lienee yhä sivussa, vaikka palasi jo B-joukkueen kanssa kentälle. Tasaista ja keskimääräistä Championship-ottelua runsasmaalisempaa vääntöä tästä voi povailla – Norwich on koti- ja lepoedun turvin niukka suosikki.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliBirmingham on päässyt syksyn mittaan kovaan vireeseen. Jo alkukaudesta Blues pelasi hyvää futista, mutta silloin huono tuuri viimeistelyssä maksoi pisteitä. Garry Monkin suojatit ansaitsevat tällä hetkellä keskikastin sijoituksensa.Sheffield Wednesday on ailahdellut isäntiä enemmän. Tiistaina tuli takkiin heikolla pelillä QPR:n vieraana 0–3. Vielä ennen maaottelutaukoa Pöllöjen vire oli parempi ja Jos Luhukayn suojatit keikkuivat top 6 –paikan tuntumassa. Kokoonpanomurheet ovat vaivanneet jo vuoden päivät, eikä Wedsin suoritustaso riitä sinne nousukarsintapaikoille ennen kuin kaikki avainpelaajat ovat kunnossa.Birmingham on nykyvireessään joukkueista hieman parempi ja lähtee kotiedun turvin peliin noin 50-prosenttisena suosikkina. Laidalta tiistaina loukkaantunut Jacques Maghoma on sivussa, mutta hänen poissaolonsa ei ole kovin merkittävä.Perustaso 5-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiWBA on menettänyt asemiaan kärkitaistelussa kahden peräkkäisen tappion myötä. Viimeksi keskiviikkona Derby kuritti Albionia Hawthornsilla peräti 1–4. WBA on päästänyt kärkijoukkueista eniten maaleja, mutta toisaalta myös tehnyt eniten. Manageri Darren Mooren palapeli ei siis ole täysin tasapainossa tällä hetkellä. Positiivista on se, että puolustava keskikenttä Jake Livermore palaa tähän peliin istuttuaan Derby-ottelun sivussa pelikiellon takia.Myös Blackburn hävisi arkikierroksen pelinsä selvästi, kun takkiin tuli Swansean vieraana 1–3. Jobinpostia tuli heti ottelun alussa toppari Darragh Lenihanin loukkaantumisen muodossa. Isossa kuvassa Roversin alkukausi on ollut menestys, mutta nykyisessä sijoituksessa on vähän ilmaa. Sarjasta löytyy toistakymmentä Blackburnia parempaa joukkuetta.Molemmat joukkueet pyrkivät taatusti puolustamaan viime peliä tiiviimmin. Blackburn voi lähteä tähän peliin huoletta vastaiskutaktiikalla, sillä WBA on sarjan nimekkäimpiä joukkueita ja kotonaan kiistatta suosikki. Vierailla ei ole mitään hävittävää, ja manageri Tony Mowbray pyrkii varmasti kopioimaan jotain asioita hyökkäyssuuntaan Derbyltä. Todennäköisin lopputulos on silti kotivoitto.Perustaso 4-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSwansea otti tiistaina henkisesti tärkeän 3–1-voiton Blackburnista. Joutsenien vire ei ole ollut alkukaudesta kummoinen etenkään hyökkäyspelin suhteen, joten onnistumiset tuovat kaivattua itseluottamusta. Perustasoltaan Swans kuuluu sarjan keskikastin paremmalle puolelle, mutta nousutaisteluun eväät eivät taida riittää.Reading on potentiaaliltaan keskikastin nippu, mutta joukkue alisuorittaa kroonisesti. Manageri Paul Clementin asema alkaa käydä hiljalleen tukalaksi. Loukkaantumisia on ollut läpi kauden, minkä päälle parhaisiin pelaajiin lukeutuva laituri Modou Barrow on Clementin kanssa tukkanuottasilla. Barrow on puuttunut viime peleistä kurinpidollisista syistä, ja hänen pelaamisensa tässä ottelussa on epävarmaa.Swansea lähtee peliin kotiedun turvin vähän yli 50-prosenttisena suosikkina. Readingin pitää tiivistää puolustustaan, mikäli vieraat aikovat ottaa pisteitä. Ykkösvahti Vito Mannonen poissaolo kuitenkin tuntuu.Perustaso 3-3Kokoonpanot 5-3Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiSheffield Unitedin alkukausi on ollut menestys, vaikka viime kierroksilta voittoja ei ole tullutkaan. Maaottelutauon jälkeiset ottelut Stokea ja Derbyä vastaan ovat olleet kuitenkin todella tiukkoja, ja paremmalla tuurilla niistä olisi voinut kertyä enemmän kuin yksi piste. Perustasoltaan Chris Wilderin suojatit ovat sarjan ylempää keskikastia – suora nousu ei ole ihan realismia.Sarjanousija Wigan keikkuu sarjataulukossa puolestaan niillä main, mihin sen perustasokin oikeuttaa. Latics on nousijaksi tasokas nippu, jolla on selkeä peli-identiteetti. Paul Cookin suojatit pystyvät näppärään syöttöpeliin, mutta paikkojen auetessa tilaa voitetaan myös juoksemalla.Wiganilla iso miinus on keskikentän luottopelaajaksi alkukaudesta nousseen lainapelaajan Lee Evansin poissaolo. Hän on edustuskelvoton omistajaseuraansa vastaan. Laticsilla on muutenkin kokoonpanohuolia loukkaantumisten ja Darron Gibsonin pelikiellon muodossa, joten Cook joutuu sekoittamaan pakkaa. Sheffield United pääsee peliin ilman suurempia kokoonpanohuolia ja on kotiedun turvin noin 60-prosenttinen suosikki.Perustaso 3-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliBristol City kärsii tällä hetkellä loukkaantumishuolista maalivahtiosastolla, sillä sivussa ovat sekä ykkösvahti Frank Fielding että häntä alkukauden tuurannut Niki Mäenpää. Kolmosvaihtoehto Max O’Leary on pitänyt kuitenkin molemmissa pelaamissaan otteluissa viikon sisään nollan, joten ainakin toistaiseksi loukkaantumisista on selvitty täydellisesti. Muilta osin Robins ei ole esittänyt ihmeitä. Keskiviikkona häntäpään Hull kaatui tiukan väännön jälkeen vasta lisäajan maalilla 1–0.Stoke otti tiistaina vieraspisteen kärkipään Sheffield Unitedilta. Potters oli pelissä ottavana osapuolena, mutta se rooli sopii manageri Gary Rowettin pelikirjaan mainosti. Sarjan laadukkaimpiin kuuluvalla materiaalilla ei voi kuitenkaan joka peliin lähteä puolustuksen ja vastaiskujen kautta, ja se dilemma saattaa vielä maksaa Rowettille työpaikan. Nykyinen taso ei seurajohtoa varmasti tyydytä.Vierailla on vuorokauden lepoetu, mutta Bristol City lähtee silti peliin marginaalisena suosikkina – kiitos kotiedun. O’Learyn nollaputken jatkuminen ei ole kuitenkaan kovin todennäköistä. Jo Hull loi arkikierroksella paljon paikkoja, joten pitäisi niitä aueta myös Stokelle.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-2Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliLeeds palasi sarjan kärkeen kaatamalla keskiviikkona häntäpään Ipswichin kotonaan suvereenisti 2–0. Peli oli parasta Leedsiä vähään aikaan. Pallonhallinta kirjattiin isännille 65–35 % ja maalintekoyritykset 18–3. Toisaalta vastuskin oli erittäin heikko. Tästä pelistä on tulossa paljon vaikeampi.Nottingham tilkitsi puolustuksensa keskiviikon vieraspelissä Boltonia vastaan ja haki Suur-Manchesteristä 3–0-vierasvoiton. Sitä ennen Forestin alakerta oli vuotanut aivan liikaa siihen nähden, mitä Aitor Karankan luotsaamilta joukkueilta yleensä nähdään. Jose Mourinhon entinen oppipoika perustaa pelin kurinalaiseen puolustamiseen, ja sitä kautta Nottingham on vastustajana yksi sarjan inhottavimmista.Nottinghamilla on edessä tiistaina liigacupin neljännesvälierä paikallisvastustaja Burtonia vastaan, mutta todennäköisesti fokus on tällä hetkellä täysin Championshipissä, jossa nousukarsintapaikka on vain kahden pisteen päässä. Burton-pelissä sitten kierrätetään kokoonpanoa, jos tarvetta siihen on. Leeds ei säästele taatusti mitään, vaan Marcelo Bielsa peluuttaa parasta mahdollista kokoonpanoa. Kotivoittoon päädytään reilun 50 prosentin todennäköisyydellä.