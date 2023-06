Pääkirjoitus: Vladimir Putinin uhka varjostaa Petteri Orpon hallituksen aloitusta – tästä on kyse

Neljän puolueen oikeistohallituksen toimintaedellytykset ratkeavat muualla kuin kotikentällä.

Suurvaltojen väliset jännitteet ovat lisääntyneet, ja Suomikin on tehnyt ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan suunnanmuutoksen liittymällä Naton täysjäseneksi. Maailma jatkaa jakaantumistaan kahteen blokkiin. Se ei voi olla vaikuttamatta Suomen asemaan sekä turvallisuuspoliittisesti että taloudellisesti.

Petteri Orpon (kok) hallituksen tuore ohjelma kuittaa ulkoiset haasteet lyhyesti, lähinnä toteavasti.

Nato-jäsenyyttä kyllä korostetaan, mutta se, millainen Nato-Suomi on, jää hallitusohjelmassa vielä pimentoon. Asiaan palataan tulevissa selonteoissa. Vladimir Putinin Venäjä varoitteli vastatoimista Suomen Nato-jäsenyysprosessin aikana. Ne ovat onneksi jääneet vähäisiksi, mutta se ei poista tosiasiaa, että rajanaapuri Venäjä on meille uhka – vuosiksi eteenpäin.

Vaikka hallitusohjelma ei sitä erikseen korosta, Nato-jäsenyys tuo turvaa mutta myös velvoitteita.

Täytyy muistaa, että Ukrainassa taistellaan juuri siksi, että Venäjän oudoista historian tulkinnoista kumpuaville laajentumishankkeille saadaan stoppi. Jos Venäjä voittaisi Ukrainassa tai Natosta tulisi sodan osapuoli, se tietäisi Orpon hallitukselle hikisiä aikoja, lievästi sanottuna.

Tämän kauhukuvan rinnalla moni 244-sivuisen hallitusohjelman kohta näyttäisi, anteeksi vain, lillukanvarrelta.

Presidentti Sauli Niinistö saa loppukaudekseen Petteri Orposta kuuliaisen pääministerin, joka ei sooloile ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Samaa voi sanoa hallituksen ulkoministeristä Elina Valtosesta (kok). Ohjelman perusteella hallitus ei olisi kaventamassa presidentin valtaoikeuksia, vaikka niiden parlamentaarisesta uudistyöstä on ollut puhetta. Ohjelmassa kylläkin todetaan, että yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja valtioneuvoston johtamiskykyä ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä vahvistetaan.

Aika näyttää, mitä tämä tarkoittaa.

” Se tietäisi Orpon hallitukselle hikisiä aikoja.

Perustuslain mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa.

Niinistön valtava henkilökohtainen suosio on tehnyt hänestä perustuslain kirjainta vahvemman presidentin, jonka rooli on korostunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Presidentistä on tullut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tasapainottava tekijä tilanteessa, jossa hallitusten kokoonpanot heilahtelevat vasemmalta oikealla ja takaisin.

Hallitusohjelma jättää yksityiskohtaisuudestaan huolimatta tilaa poliittiselle pelille, jos sellaista joku haluaa hallituksessa harrastaa. Yleensä heitä on löytynyt, varsinkin siinä vaiheessa, kun gallupit kyykkäävät. Tuskin Orpon hallitus tekee tästä poikkeusta. Silti on erittäin tärkeää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa linja pysyy yhtenäisenä sekä suhteessa Venäjään että Suomen läheisiin liittolaisiin eli EU:hun ja Yhdysvaltoihin.

EU:n talouden uudistushankkeiden ja Ukrainan sodan lisäksi hallituksen politiikkaan vaikuttavat suhtautuminen Kiinaan sekä Yhdysvaltain presidentinvaalit ensi vuonna – pienemmistä yllätyksistä puhumattakaan. Yhdysvaltain ja Kiinan mahdollista konfliktia Suomikaan ei voisi seurata sivusta. Globaaleista haasteista puhutaan Niinistön isännöimissä perinteisissä Kultaranta-keskusteluissa maanantaina Presidentinlinnassa.

Tavallaan Orpon hallitus voi olla samassa tilanteessa kuin edeltäjänsä Sanna Marinin (sd) hallitus, joka sai syliinsä koronapandemian ja sodan Euroopassa.

Pyytämättä ja yllättäen.