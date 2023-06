Pääkirjoitus: Petteri Orpon hallituksen heikoin lenkki löytyy Riikka Purran selän takaa

Pitkä ja yksityiskohtainen hallitusohjelma kertoo karua kieltään hallituksen keskinäisen luottamuksen puutteesta, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala arvioi.

Petteri Orpon (kok) hallitus aloittaa ensi tiistaina, kun uudet ministerit vannovat valansa. Mukana on monta untuvikkoa, perussuomalaisten ministerilistalla kaikki.

Kimurantit hallitusneuvottelut venyivät ennätyspitkiksi. Kun eduskunta on käynyt sen ohjelmasta tiedonantokeskustelun, Suomi, eduskunta ja poliitikot jäävätkin jo kesälomille.

Kovin suomalaista.

Mutta syksyllä kaikki on toisin. Taatusti.

Orpo saa ministereineen pidellä hatusta kiinni, kun poliittinen arki koittaa.

Hallitusohjelman perusteella voi todeta, että Petteri Orpo on todella rohkea mies. Edessä on sapelinkalistelua paitsi vasemmisto-opposition, mutta erityisesti palkansaajaliikkeen kanssa. Myrskyvaroitus on annettu.

Lue lisää: Uudelle hallitus­ohjelmalle jo rajua ryöpytystä – ”Naamiot on riisuttu”

Lue lisää: Ay-liikkeltä raju ryttäys tulevan hallituksen esityksille – EK:n Häkämies: "Erittäin vastuullista politiikkaa"

Hallitusohjelma on sellainen, että ay-liike kokoaa soppatykit takuuvarmasti Senaatintorille jo syksyllä. Silloin mitataan myös tulevan valtiovarainministerin Riikka Purran ja perussuomalaisten paineensietokyky.

Jos hallituksella on jokin heikko lenkki, se löytyy lopulta perussuomalaisten 46 edustajan eduskuntaryhmästä.

Kestääkö perussuomalaisten takapuoli niin sanotusti merivettä, kun syysmyrskyn laineet hakkaavat hallituksen purtta? Purra testataan puolestaan Ecofin-kokouksissa, varsinkin, jos tai kun eteen tulee EU:n yhteisiä rahoitusrakennelmia.

” Orpo saa ministereineen pidellä hatusta kiinni, kun poliittinen arki koittaa.

Viimeksi puolue kesti hallitusvastuuta kaksi vuotta, kunnes hajosi juhannusviikolla 2017. Jussi Halla-aho otti puolueen haltuunsa, ja Timo Soinin joukot perustivat oman sinisen puolueensa. Se jatkoi Juha Sipilän (kesk) hallituksessa, unohtui ja kuoli lopullisesti Korjausliikkeen nimellä viikko sitten.

Orpon hallitusohjelmasta löytyy oikeistohallituksen vastustajille runsaudensarvi, ja perussuomalaisilla on muitakin heikkoja kohtia kuin bensan hinta.

Ay-liike on jo etukäteen odotetusti parahtanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksesta, mutta se on vasta alkua.

Lakkosakkoja korotetaan ja poliittisiin myötätuntolakkoihin puututaan. Irtisanomissuojaa heikennetään, paikallista sopimista laajennetaan. Ensimmäisen sairauslomapäivän maksat jatkossa itse.

Asumistuen ja sosiaaliturvan leikkauksista saa hyviä banderolleja ja iskulauseita: Köyhät kyykkyyn!

Hallitusohjelmaa tavaamalla mielenosoitusten syitä löytyy kasamäärin, kun Orpo hallituksineen yrittää saada Suomen talouden tasapainoisemmalle tielle vuosikausia jatkuneen velaksi elämisen jälkeen miljardien tasapainotuksella.

Syksyn mielenosoituksissakaan harva tunnustaa, että nykytiellä jatkaminen olisi puolestaan matka kohti julkisen talouden konkurssia.

Edellinen porvarihallitus, siis Juha Sipilän vetämä, sai ay-liikkeen niskoille heti syyskuussa 2015, kun työmarkkinajärjestöt komensivat joukkonsa Helsingin Rautatientorille vastustamaan hallituksen työelämäuudistuksia. Vastakkainasettelu jatkui loppuun saakka.

Joku voi muistella myös Esko Ahon (kesk) porvarihallituksen aikaa.

Kun sekä ay-liike että oppositio osoittavat kaikki tykinpiippunsa hallitusta kohtaan, hallituksen yhtenäisyys on koetuksella.

Orpo tietää tämän. Se oli myös yksi syy siihen, että hallitusneuvottelut venyivät pitkiksi pilkuntarkkaa ja ennätyspitkää hallitusohjelmaa sorvatessa. Pitkä ja yksityiskohtainen hallitusohjelma kertoo karua kieltään hallituksen keskinäisen luottamuksen puutteesta, vaikka hallitusohjelman valmistuessa annettiin muuta ymmärtää.

Kipuilevan Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi hallitusneuvotteluiden aikaan, että ”rakkausavioliittoa” hallituksesta ei synny.

Kestääkö sitten Orpon mainostama järkiavioliitto paremmin, jos tunteet eivät ole pelissä?