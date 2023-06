Pääkirjoitus: Kaikkeen ei voi varautua – maailman tapahtumat ja poliittiset realiteetit ohjaavat väistämättä uuden hallituksen politiikkaa

Horisontissa on jo näkyvissä vahvoja muutosvoimia, jotka vaikuttavat uuden hallituksen työhön.

Poikkeuksellisen pitkään kestäneet hallitusneuvottelut etenivät torstaina viimeisille metreille. Petteri Orpon (kok) muodostama neljän puolueen hallitus julkistanee ohjelmansa perjantaina tai lauantaina. Sen jälkeen kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien on tehtävä puolue-elimissään päätökset hallitukseen osallistumisesta ja omista ministerivalinnoista. Yksikään puolueista tuskin enää lipeää rintamasta.

Orpon hallitus luotsaa Suomea uuteen aikakauteen – monessakin mielessä.

Eurooppa muuttui peruuttamattomasti Venäjän aloitettua raakalaismaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Rakenteilla on uusi turvallisuusjärjestelmä, jossa Venäjää ei enää nähdä yhteistyö- ja kauppakumppanina vaan eristettynä uhkana. Uudessa tilanteessa Suomi maksimoi oman turvallisuutensa liittymällä puolustusliitto Naton täysjäseneksi.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hallituksen ja tasavallan presidentin keskeisenä tehtävänä on löytää Suomelle oma paikka Natossa. Suomen on varauduttava puolustamaan oman alueensa lisäksi myös liittolaisia. Nato-jäsenyys muokkaa väistämättä presidentin ja pääministerin roolijakoa. Tämä kaikki on Suomelle uutta.

Lue lisää: Kenestä tulee ministeri? IS listasi toden­näköisimmät vaihto­ehdot

Hallitusohjelma on ilmeisesti pitkä ja yksityiskohtainen. Kun hallitusnelikossa on arvopohjaltaan niinkin erilaisia puolueita kuin perussuomalaiset ja Rkp, ei väljä linjapaperi riittänyt. Orpo ei halunnut jättää tilaa tulkinnoille.

Hallitusohjelmassa ei kuitenkaan voida varautua kaikkeen, oli se kuinka yksityiskohtainen tahansa. Maailman tapahtumat ja poliittiset realiteetit ohjaavat väistämättä hallituksen politiikkaa. Sanna Marinin (sd) hallituskaudelle osui koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota, jotka vaativat poikkeuksellisia toimia.

Horisontissa on jo näkyvissä vahvoja muutosvoimia. Vastatuulta talouspolitiikkaan voivat tuoda muun muassa maailmankaupan etenevä de­globalisaatio ja sen hintoja nostava vaikutus. Yhdysvaltain ja Kiinan kilpailu kiristyy kaikilla tasoilla, ja Naton jäsenenä Suomi joutuu ottamaan aiempaa terävämmin kantaa Kiinan toimintaan. Siitä voi seurata vastatoimia. Inflaatio­näkymät ovat pitkällä aikavälillä vielä epävarmoja, vaikka hintojen nousussa onkin nyt näkyvissä talttumisen merkkejä.

” Orpo ei halunnut jättää tilaa tulkinnoille.

Lähivuosien iso kysymys on Ukrainan jälleenrakennus, joka maksaa varovaisestikin arvioiden satoja miljardeja euroja. Kustannuksista suuri osa voi kaatua Euroopan unionin maksettavaksi. Lisäksi EU-komissio antanee pian ehdotuksensa niin sanotusta suvereniteettirahastosta, joka saattaa pohjautua uuteen yhteiseen velan­ottoon. Malli on jo suunnitteilla.

Edellä mainitut ovat tunnettuja tuntemattomuuksia Orpo I:n taipaleella. Eteen voi tulla lisäksi tuntemattomia tuntemattomuuksia – yllätyksiä, joita kukaan ei voi ennalta aavistaa.