Pääkirjoitus: Presidentinvaalien kuuma kysymys: onko vihreiden Pekka Haaviston etumatka jo voittamaton?

Verkkaisesti käynnistyneen presidenttikisan jahkailijoiden sopisi jo ilmoittaa aikeistaan.

Hallitusneuvotteluissa loppu häämöttää, ja kun uusi hallitus nimetään, hitaasti käynnistyvä presidenttikisakin pääsee viimein vauhtiin.

Yksi merkkipaalu presidentinvaalikenttään lyötiin viime viikolla, kun toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ilmoitti lähtevänsä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

Kolmatta kertaa presidentiksi pyrkivä Haavisto on ollut ylivoimainen ykkönen kaikissa viime viikkojen presidentinvaalikyselyissä.

Haaviston tämänhetkinen kannatus on niin vahvaa, että hän olisi lyömätön myös presidentinvaalien toisella kierroksella. Haavisto päihittää kirkkaasti kaikki mahdolliset vastaehdokkaansa, kuten Ilta-Sanomien tiistaina julkistettu kysely kertoo.

Presidenttikisan käynnistyminen on ollut jopa historiallisen verkkaista. Haavistoa ja Liike Nytin Harry Harkimoa lukuun ottamatta muut ehdokkaat panttaavat ilmoituksiaan, vaikka ehdokkaat pitäisi vahvistaa syyskuussa pidettävissä ylimääräisissä puoluekokouksissa. Mahdolliset jäsenäänestykset pitäisi järjestää sitä ennen.

Gallupeita onkin tehty oletusten varaan. Varmana voidaan jo pitää Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin ehdokkuutta. Hänkin turvautunee valitsijayhdistykseen, sillä nykykannatuksella omasta puolueesta keskustasta ei juuri apua ole. Paavo Väyrynenkin ilmoitti lähtevänsä kisaan kannatusyhdistyksen ehdokkaana. Ehdokkuus on Väyryselle jo viides.

Sdp:ssä uskotaan puolestaan, että ex-puheenjohtaja, EU-komissaari Jutta Urpilainen vahvistaa ehdokkuutensa, sillä puheenjohtaja Sanna Marin on kieltäytynyt.

Pahiten rivit ovat levällään kokoomuksessa. Puoleen entinen puheenjohtaja, ex-pääministeri Alexander Stubb on vahvin nimi, mutta kisaan tyrkytetään myös puolueen nykyisiä varapuheenjohtajia Elina Valtosta ja Antti Häkkästä.

Mutta nyt potentiaalisten ehdokkaiden olisi jo syytä kertoa, ovatko kisassa mukana. Mitä tekee perussuomalaisten Jussi Halla-aho? Myös Ulkopoliittisen instituutin johtajaan Mika Aaltola saisi lopettaa jahkailun ja kertoa päätöksensä suuntaan tai toiseen.

Tuhannen euron kysymys kuuluu, onko Pekka Haaviston ylivoima jo niin vahva, että Sauli Niinistön seuraajan valinta olisi itsestäänselvyys. Sopii epäillä. Tilanne tasoittuu, kun kisa kunnolla alkaa ensi syksynä ja kaikki ehdokkaat ovat tiedossa. Esimerkiksi vuoden 2000 presidentinvaaleissa Riitta Uosukaisen (kok) kannatus putosi yli 30 prosentin tasolta nopeasti, ja vaaleissa tuli 12,8 prosentin tulos.

Hitaasta alusta huolimatta presidentinvaaleihin on pelkkien oletusnimienkin perusteella kuitenkin tulossa vahva kaarti, joilla on myös osaamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Se on Nato-Suomen kannalta hyvä asia.