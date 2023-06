Pääkirjoitus: Tekoälyä pitää säännellä – tuhoamatta sen tuomia lupaavia mahdollisuuksia

Pelisääntöjen laatiminen on hyvin vaikeaa uuden teknologian nopean kehityksen vuoksi.

Tekoäly on jo tullut taiteeseen ja kulttuuriin. Tekninen museo esitteli viime viikolla Tukholmassa maailman ensimmäisen tekoälyn luoman veistoksen, joka sai nimen The Impossible Statue.

Tekoälyn kehitys menee nyt eteenpäin nopein harppauksin. Suuri yleisö havahtui tähän teknologiseen murrokseen vasta viime vuoden lopussa, kun yhdysvaltalainen OpenAI avasi käyttöön keskustelevan ja sisältöä tuottavan teko­älysovelluksensa ChatGPT:n.

Suomessa on kasvamassa uusi teko­älyä jo nuorena käyttävä sukupolvi. Teko­älyn avulla tehtyjen koulutöiden määrä on suorastaan räjähtänyt, kertovat IS ja Helsingin Sanomat tuoreissa jutuissa.

Lue lisää: Opettaja tarkisti oppilaiden tehtäviä ja ällistyi – ”Hälytys­kellot soivat”

Opetushallituksen mukaan valtakunnallista linjaa teko­älyn käyttöön kouluissa ei ole, eikä sääntöjä tai rajoituksia ole asetettu.

– Emme lähesty asiaa rajoittamisen kautta, vaan siten, mihin teko­äly pystyy ja miten se voi parhaalla tavalla tukea oppimista, kertoo Opetushallituksen erityis­asiantuntija Päivi Leppänen IS:lle.

Opetushallituksen lähtökohta on järkevä. Teko­äly on jo tullut kouluihin, eikä muutosta voi estää. Koulun on kuitenkin pidettävä huoli siitä, ettei teko­älystä tule huijaamisen työkalua. Opiskelijoiden pitää säilyttää kyky ajatella kriittisesti, ratkaista ongelmia itse ja hakeutua teko­älyn tarjoamien tietojen alkulähteille. Teko­äly ei saa murentaa koulujen perustehtävää. Se ei ole tehtävien suorittaminen vaan lapsen ja nuoren kasvun tukeminen. Koulun pitää sivistää ja sytyttää, ei laiskistaa ja passivoida.

Kriittisen ajattelun tarve koskee koulujen lisäksi koko yhteiskuntaa. Teko­älyn tuottaman aineiston määrä sosiaalisessa mediassa ja viestinnässä on kasvamassa massiivisiin mittoihin.

” Kriittisen ajattelun tarve koskee koulujen lisäksi koko yhteiskuntaa.

Lue lisää: Taitava väärennös Putinista loi kaaosta Venäjällä – levisi televisiossa ja radiossa

Alan nopeaa kehitystä kuvaa se, että uusia tekoälyyn perustuvia sovelluksia ilmestyy markkinoille jatkuvasti. Jo käytössä oleviin sovelluksiin tulee tekoälyyn perustuvia uusia ominaisuuksia.

Euroopan unioni on laatimassa maailman ensimmäistä, jäsenmaita juridisesti sitovaa teko­älyn sääntelyä. Tarkoitus on vetää rajoja vaarallisimpien sovellusten käyttöön. Europarlamentin tällä viikolla käsittelemä mietintö esittää muun muassa, ettei teko­älyn avulla saa järjestää reaaliaikaiseen tunnistukseen perustuvaa massavalvontaa eikä profiloida ihmisiä etnisen taustan perusteella ilman selkeitä perusteita. EU ei halua kulkea Kiinan tietä.

Tekoälyä käyttäville yrityksille EU-sääntelyn odotetaan tuovan velvoitteita muun muassa dokumentointiin, sertifiointiin ja laadunvalvontaan. Korkeaan riskiin luokitellut sovellukset pitää auditoida ja hyväksyä. Pelisäännöt ovatkin paikallaan. Ne eivät kuitenkaan saa asettaa liian tiukkoja rajoja innovaatioille, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua. Sääntelyn ei myöskään pitäisi johtaa siihen, että EU jää tekoälyn kehityksessä jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta.

EU yrittää saada sääntelyn piiriin myös sisältöä tuottavaa teko­älyä. Miten se tehdään, kun teknologia kehittyy näin valtavan nopeasti ja saa koko ajan uusia käyttökohteita? Selkeyden ja tasapainon hakeminen sääntelyn laajaan kokonaisuuteen ei ole helppo tehtävä.