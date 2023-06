Vaikka Pekka Haavisto pyrkii presidentiksi valitsijayhdistyksen ehdokkaana, kovia kokenut vihreät tarvitsisi häneltä vetoapua.

Mikään ei ole poliitikolle vaarallisempaa kuin ennalta kuulutettu menestys.

Pekka Haavisto on pitkään hallinnut kyselyitä mahdollisten presidenttiehdokkaiden suosiosta. Torstaina hän ilmoitti asettuvansa oikeasti ehdolle.

Haavisto on esillä eri tavalla kuin edellisten ehdokkuuksiensa alla vuosina 2012 ja 2018. Vuonna 2012 Haavisto pääsi toiselle kierrokselle ja oli vaalien yllättäjä. Vuonna 2018 paineet olivat vähissä, koska Sauli Niinistön jatko presidenttinä oli niin selvä etukäteen.

Nyt on tosi kyseessä ja siinä ”suosikkiasema” lisää paineita. Ehdokkaan taustat käydään tavallistakin huolellisemmin. Hän saa esimerkiksi varautua selittämään ministeritoimiaan Caruna-kaupoissa ja Al Hol -jupakassa moneen kertaan.

Kyselyt ovat tietenkin hataralla pohjalla, kun Haaviston lisäksi vain Liike Nytin Harry Harkimo on virallisesti ehdolla. Olli Rehnin (kesk) ehdokkuutta pidetään jo varsin todennäköisenä.

Kokoomuksella ja demareilla pakka on vielä sekaisin. Ainakin heidän ehdokkaansa pitäisi tietää, jotta kyselyiden merkitys kasvaisi. Suomen presidentiksi on totuttu valitsemaan ehdokkaita, joiden taustat ovat perinteisissä suurissa puolueissa. Niiden koneistot ovat hyvä taustatuki.

Haavisto pyrkii presidentiksi valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Toki ehdokkaat itse tällöin puhuvat mieluummin ”kansanliikkeestä”.

Haaviston ratkaisu on irtiotto vihreisiin, joiden kannatus on aallonpohjassa. Kahdesta edellisestä presidentinvaalista hänellä on uskollisia kannattajia erityisesti vasemmistopuolueissa. Tämä selittää aikaista johtoa kyselyissä.

Se voi viedä Haaviston helpostikin kakkoskierrokselle. Toisella kierroksella hän tarvitsisi kuitenkin myös perinteisten porvaripuolueiden äänestäjiä. Tätä varten Haaviston tukijoiksi pitäisi äkkiä saada tunnettuja sitoutumattomia ja mielellään porvaripuolueisiin sitoutuneita.

Edessä ei ole aivan helppo tehtävä.

Kyselyjen kärkinimi Pekka Haavisto ilmoitti torstaina lähtevänsä ehdolle presidentinvaaleissa.

Eroa vihreisiin Haavisto teki sillä, että ehdokkuutta ei julkistettu viikonloppuna Seinäjoella pidettävässä puoluekokouksessa. Vihreiden lähitulevaisuus on silti sidoksissa Haaviston menestykseen presidentinvaalissa.

Vuonna 2011 vihreät kärsi tappion eduskuntavaaleissa. Haaviston menestys seuraavan vuoden presidenttikampanjassaan oli puolueelle piristysruiske, josta käynnistyi uusi nousu.

Uusi iso tappio koettiin tämän kevään eduskuntavaaleissa. Siksi vihreät toivovat ”Haaviston ihmeen” toistumista jossain muodossa.

Vihreät ei kuitenkaan voi rakentaa tulevaisuuttaan nyt puolueesta eroa ottavan Pekka Haaviston varaan.

Eduskuntavaalien tulos oli shokki, joka johti puheenjohtaja Maria Ohisalon eroon. Hiukan erikoisten vaiheiden jälkeen kaikki puolueen kärkinimet kieltäytyivät pyrkimästä puheenjohtajaksi.

Jäljelle ehdokkaiksi jäivät suurelle yleisölle varsin tuntemattomat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta. Virta oli vieras osalle puolueväkeäkin mutta on yllättäen kirinyt jopa pieneksi ennakkosuosikiksi.

Taustalla on kamppailu puolueen linjasta. Tappion jälkeen siihen ollaan tietysti tyytymättömiä. Monet odottavat, että Virta veisi suuntaa talouspolitiikassa hiukan oikealle. Hyrkön nähdään olevan lähempänä nykyistä linjaa, vaikka hänkin on puhunut muutoksesta.

Useissa analyyseissa vihreät menetti vaaleissa äänestäjiä nimenomaan puolueen laidalta. Siirto oikealle olisi siis looginen. Hankalampi juttu on, miten tämä tehdään niin, että vasen laita ei vuorostaan ala vuotaa.

Edessä voi olla onnistunut kurssin muutos tai entistä pahempi sekasorto.