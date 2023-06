Pääkirjoitus: Venäläisten vakoojien karkotukset kertovat siitä, että hyssyttelyn aika on ohi

Yhdeksän tiedustelu-upseerin karkottaminen ja päätöksen julkistaminen ovat poikkeuksellisen kovia toimia Suomelta.

Suomi päätti tiistaina karkottaa yhdeksän Venäjän suurlähetystön työntekijää, jotka ovat toimineet tiedustelutehtävissä diplomaattipeitteen suojassa. Suomeksi sanottuna kyse on vakoiluun syyllistyneistä venäläisistä tiedustelu-upseereista. Tieto karkotuksista annettiin samana päivänä julkisuuteen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (tp-utva) päätökset ovat poikkeuksellisia. Lähtöpassit saavien venäläisdiplomaattien määrä on harvinaisen korkea, eikä Suomi ole aiemmin juuri tiedottanut karkotuksista.

Poikkeus nähtiin viime vuoden huhtikuussa, kun Suomi karkotti kaksi Venäjän suurlähetystön työntekijää osana Euroopan unionin yhteisiä vastatoimia. Sitä ennen Suomi karkotti julkisesti yhden venäläisdiplomaatin vuonna 2018. Karkotus oli vastaus Venäjään hermomyrkkyiskuun Salisburyssa, Britanniassa.

Tuoreimmat karkotukset kertovat siitä, että hyssyttelyn aika Suomen Venäjä-suhteissa on päättynyt. Se johtuu Venäjän omista toimista: raakalaismaisesta hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Suomeen kohdistuneista diplomaattisista toimista.

Valtiojohto ei enää elättele illuusiota siitä, että Suomen tulisi pitää Venäjään jonkinlaista erityissuhdetta. Aikakausi on vaihtunut, ja Euroopan turvallisuustilanne on nyt kokonaan uusi. Suomi on liittynyt puolustusliitto Natoon maksimoidakseen oman turvallisuutensa Venäjän rajanaapurina. Naton jäsenenä Suomi toimii samalla tavalla kuin liittolaisensa.

Suomen ja Venäjän suhteet todennäköisesti heikkenevät vielä entisestään. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti heti tiistaina vastaavansa karkotuksiin ”sopivalla” tavalla.

Suomessa käydään jo julkista keskustelua Venäjän Maarianhaminan-konsulaatin sulkemisesta, vastatoimena Suomen Pietarin-pääkonsulaatin toimipisteiden sulkemiselle Petroskoissa ja Murmanskissa. Hetki olisi otollinen.

Konsulaatti on historiallinen jäänne, jonka toiminta perustuu talvisodan jälkeen Suomelle pakotettuun sopimukseen Ahvenanmaan demilitarisoinnin valvonnasta. Sen sulkeminen olisi Suomelle seuraava looginen siirto tässä ikäväksi käyneessä diplomaattisessa pelissä.

SuoMalaisten on varauduttava myös siihen, että diplomaattisen tason lisäksi jännitteet Helsingin ja Moskovan välillä voivat kiristyä myös sotilaallisesti.

Yhdysvaltain ja muiden Nato-liittolaisten harjoittelu Suomessa on yhä näkyvämpää, ja Suomi neuvottelee parhaillaan uudesta, kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta Yhdysvaltain kanssa. Se ei miellytä Moskovaa.

Juuri nyt Venäjä on heikko, mutta tulevaisuus on sumun peitossa. Aallonpohja Venäjä-suhteissa ei ole vielä näkyvissä.