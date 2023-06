Pääkirjoitus: Älä mokaa kesätyöntekijän kanssa, sillä vaikutukset yltävät kauas

Kun kesätyöntekijän odotukset ja yrityksen tarpeet kohtaavat, jälki on loistavaa ja siitä hyötyvät molemmat.

Tällä viikolla kesätyöntekijät ovat jälleen aloittaneet uurastuksensa. Jos kyseessä on elämän ensimmäinen kesätyö, tunnelma on jännittynyt. Työhön on voitu ladata suuria odotuksia, jotka työnantajan pitäisi pystyä lunastamaan. Kokemus hyvästä työpaikasta kuuluu kauas.

Moni on tullut kesätöihin oppimaan uutta. Kyse ei ole vain siitä, että saa omaa rahaa – vaikka sekin on todella tärkeää – vaan myös siitä, että nuori haluaa testata omaa osaamistaan. Varsin yleistä on aloittaa työura palvelualoilta. Silloin jännittää jo se, miten kohdataan asiakkaat ja miten heitä palvellaan.

Myös työnantajalle kesätyöntekijöiden saapuminen merkitsee selvästi erilaista aikaa. Tunnelma työpaikalla muuttuu. Nuorten innostus tarttuu helposti vakiväkeen, joka opastaa tulokkaita. Merkityksetöntä tunnelmalle ei ole sekään, että kesäväen saapuminen on varma merkki kesälomien lähestymisestä.

Moni nuori aloittaa työuransa jäätelökioskilta.

Jotta kesätyöt toimisivat molemmille osapuolille, odotusten ja vaatimusten pitää kohdata. Työnantajan pitää ymmärtää perehdyttää, olla tukena ja antaa nuorten tehdä virheitä. Sillä rehellisyyden nimessä, kyllä vakituisetkin työntekijät virheitä tekevät.

Kesätyöntekijän taas pitää ymmärtää, että työpaikalla on tietyt säännöt. Kaikkein nuorimmille esihenkilöstä voi tulla kuin varavanhempi, joka jaksaa selittää asiat perinpohjaisesti.

Kun katselee eri yritysten ja työnantajajärjestöjen ilmoituksia, kesätöitä on tänä vuonna hyvin tarjolla. Korona supisti muutamana vuonna selvästi paikkojen määrää, mutta nyt tästä kuopasta on menty yli.

Hieman vanhemmista kesätyöntekijöistä puhuttaessa yritykset katselevat heitä myös sillä silmällä, löytyisikö porukasta heille ammattilaisia pidemmän päälle. Monella alalla on työvoimapula, ja hyvin hommansa hoitanut yritys on houkutteleva työpaikka jatkossakin. Parhaista osaajista käydään kilpailua.

Kaupat työllistävät paljon nuoria joka kesä.

Jos kävi niin, ettet saanut tänä vuonna kesätöitä, tai et jaksanut niitä hakea, koska koulu on vienyt voimat, ei se ole maailmanloppu. Eri tutkimukset näyttävät selvästi, miten koululaisten uupumus on kasvanut. Voi olla erittäin järkevää lomailla kesä. Niin aikuisetkin tekevät, kun he ovat painaneet talven töitä.

Yksi asia on varmaa – ensimmäisellä kesätyöpaikalla on väliä. Se antaa tuntumaa siihen, millaista työelämä on. Voi käydä niinkin, että töissä on todella paljon hauskempaa kuin nuori on osannut ajatella. Aikuisten kannattaisi siksi miettiä, millä tavoin kuvaamme työelämää. Saammeko sen kuulostamaan raskaalta vai siltä, että töihin on mukavaa mennä? Tässä on mediallakin syytä katsoa peiliin, sen verran ongelmalähtöisiä työelämää käsittelevät jutut usein ovat.

Yhteiskunnan kannalta meidän on saatava kaikki kynnelle kykenevät työelämään, jos haluamme pitää yllä nykyisenkaltaista hyvinvointivaltiota. Siksi kuvaa työelämästä ei kannata pilata heti alkuunsa.