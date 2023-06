Pääkirjoitus: Sauli Niinistön arvostelijat heräilevät, kun virkakauden loppu häämöttää

Presidentti Sauli Niinistöä arvostellaan ylivarovaisuudesta Venäjän edessä. Kriittinen keskustelu myös suositun Niinistön kaudesta on paikallaan ja kuuluu demokratiaan.

Sauli Niinistö on vieraillut Suomen presidenteistä eniten Valkoisessa talossa. Joe Bidenin hän tapasi pian Ukrainan sodan syttymisen jälkeen 4. maaliskuuta 2022.

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistön kahdesta virkakaudesta on jäljellä vajaat yhdeksän kuukautta, uskaltaudutaan hänen presidenttiydestään käymään jo kriittistäkin keskustelua. Tähän saakka suosittua Niinistöä ei ole juuri arvosteltu – ainakaan julkisesti.

Helsingin Sanomat oli kerännyt sunnuntain artikkeliinsa joukon puheenvuoroja, joiden ydinsanoma oli se, että ulkopolitiikan johtajana Niinistö venytti liian pitkään Suomen Nato-jäsenyyttä ja suhtautui karsaasti esimerkiksi yhteisiin harjoituksiin Yhdysvaltain kanssa. Syynä arvostelijat pitävät ylivarovaisuutta Venäjän edessä.

Kyse on siis presidentin keskeisimmistä tehtävistä, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

” Selvää on, että keskustelu Niinistön presidenttikauden saldosta jatkuu.

Kun Niinistön kausi lähenee loppuaan, yhteenveto on paikallaan. Kritiikki kuuluu demokratiaan.

HS on artikkeliinsa haastatellut sekä nimellä että nimettömänä ulko- ja turvallisuuspolitiikan taustavaikuttajia, virkamiehiä ja upseereita. Esille nousee niin sanottu Nato-optio, johon Suomi turvautui kevättalveen 2022 saakka Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Yksi haastatelluista, kokoomuksen mahdollisena presidenttiehdokkaanakin mainittu Risto E. J. Penttilä pohtii, miten hiuskarvan varassa Suomen Nato-jäsenyys lopulta oli.

– Jos Kiova olisi kaatunut, emme olisi päässeet Natoon. Silloin jatkokysymys kuuluu, kuka johdatti Suomen heikoille jäille, Penttilä kysyy ja vastaa: sama joukkue joka Suomen sieltä pelasti eli Suomen ulkopoliittinen johto.

Sauli Niinistö puhui huhtikuussa Suomen Natoon liittymisen virallisessa seremoniassa Naton päämajassa Brysselissä.

Niinistö itse kiistää suhtautuneensa yhteistyöhön USA:n kanssa kriittisesti, joskin myöntää olleensa yhteisten harjoitusten suhteen liiankin tarkka.

Niinistö-kritiikin taustalla on ajatus, että Suomen olisi pitänyt hakea Natoon viimeistään 2014 Venäjän vallattua Krimin.

Jälkiviisaus on yksi politiikan alalaji, mutta jos Niinistö olisi heti virkakautensa alussa ajanut Nato-jäsenyyttä, hankkeelle olisi voinut käydä köpelösti. Kansalaisten ja eduskunnan enemmistö eivät kannattaneet jäsenyyttä, eikä tuolloinen hallituskaan.

Lopulta Suomen Nato-jäsenyyden varmisti kansan mielialan muutos heti Ukrainan sodan alettua. Pääministeri Sanna Marinkin (sd) ehti vielä tammikuussa 2022 sanoa, ettei Suomi hae Natoon hänen vahtivuorollaan, mutta tilanne kirkastui sekä presidentille että pääministerille nopeasti, ja Suomi sai myös Ruotsin mukaan hakuprosessiin.

Tähän saakka Niinistö on saanut liki ylitsevuotavia kiitoksia Suomen Nato-jäsenyyden hoitamisesta. Mutta demokratiaan kuuluu toisenkinlaisten näkemysten esittäminen. Mauno Koiviston linjaa on puitu kunnolla vasta viime vuosina, Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen osalta historia on pitkälti perkaamatta. Ja kun Niinistöstä puhutaan, hän voi kaiken lisäksi vielä itse vastata.