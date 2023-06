Pääkirjoitus: VR:n hintaruletti ärsyttää – ja herättää kysymyksen raideliikenteen tarkoituksesta

On epäselvää, miten VR:n entistä sekavampi lippuhinnoittelu edistää raideliikenteen yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten liikenteen ympäristöhaittojen vähentämistä.

VR:n markkinointi-ilme on vihreä ja yhtiö sanoo torjuvansa liikenteen ympäristöhaittoja, mutta ainakaan äkkilähtöjen uudet hirmuhinnat tuskin houkuttelevat autoilijoita juniin.

Kansallinen junayhtiö VR uudisti lippujensa hinnoittelun tavalla, joka on herättänyt matkustajissa ärtymystä ja ihmetystä.

Lippusekamelskassa on peräti 25 eri hintaluokkaa ja muuttuva hinnoittelu, jossa kulloinkin tarjolla olevien lippujen hinnat määräytyvät kysynnän mukaan.

Ilta-Sanomien tutustuessa hinnoitteluun ilmeni, että yhden ja saman junamatkan hinta voi korkeimmillaan olla jopa 14-kertainen halvimpaan vaihtoehtoon verrattuna.

Matkalippu on sitä kalliimpi mitä vähemmän matkaan on aikaa ja mitä kovempi kysyntä junavuoroon kohdistuu. Kalleimmillaan junamatka on selvästi kalliimpi kuin saman matkan taittaminen linja-autolla, omalla autolla – tai jopa lentäen.

VR haluaa hinnoittelullaan ohjata matkustajia ostamaan lippunsa hyvissä ajoin ja suosimaan hiljaisia vuoroja. Tarjolla onkin hintakepin lisäksi -porkkana, sillä viikkojen ennakolla ostettu hiljaisen vuoron lippu on nyt entistä edullisempi.

Epäilemättä uudistus tavoittelee myös taloudellista tehokkuutta ja kannattavuutta, mitä voinee myös pitää julkisesta laitoksesta osakeyhtiöksi muutetun VR:n tehtävänä.

Samalla tapaus muistuttaa periaatteellisesta kysymyksestä, mikä on rautatieliikenteen tarkoitus Suomen kaltaisessa pitkien välimatkojen harvaan asutussa maassa.

Kyse ei ole ainoastaan VR:n taloudellisesta kannattavuudesta, sillä pelkkien rautatieliikenteen kulujen ja tuottojen perusteella rataverkon ylläpitäminen maksaa valtiolle monin verroin enemmän kuin tuottaa tuloja.

Väylävirasto on arvioinut, että valtio perii VR:ltä ja muilta rataverkon käyttäjiltä ratamaksuina vain noin kymmenesosan rataverkon kuluista. Yhdeksän kymmenesosaa kuluista on toisin sanoen valtiolle koituvaa tappiota – ja junaliikenteelle koituvaa julkista tukea.

Junaliikenteen nauttima mittava tuki on perusteltavissa vain sillä ehdolla, että rautateillä on pelkkää taloutta tärkeämpiä yhteiskunnallisia tavoitteita.

Yksi yleistä etua edistävä junaliikenteen tarkoitus on torjua liikenteen ympäristöhaittoja ja ilmastonmuutosta. Raiteet ja ilmasto ovat jo vuosien ajan yhdistyneet maan eri hallitusten visioissa, ja ympäristöteemaa VR korostaa itsekin viesteissään.

Siksi on perusteltua kysyä, miten VR:n lippu-uudistus palvelee rautatieliikenteelle annettuja – ja VR:n itsekin omaksumia – ympäristö- ja ilmastotavoitteita.

Vastaus on epävarma, sillä uudistuksesta on vasta kuukausi. Mutta riski lienee suuri, että hinnoittelun sekavuus ja etenkin äkkilähtöjen hirmuhinnat houkuttelevat enemmän matkaajia rautateiltä maanteille kuin päinvastoin.

VR:lle kenties kannattava uudistus voikin osoittautua Suomelle kalliiksi virheeksi.