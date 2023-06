Pääkirjoitus: Talouden valtapiirit liikkuvat – myös Suomi joutuu mukautumaan talouden uuteen maailmanjärjestykseen

Poliittinen Suomi on entistä lujemmin asemoitunut läntiseen leiriin, mutta taloudellinen Suomi etsii vielä paikkaansa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Suomen talous on vanhastaan tukeutunut vientivetoiseen kasvuun, joten globalisaation takapakki vaatii Suomelta notkeaa mukautumista entistä ahtaampiin markkinoihin.

Valtapoliittinen maailmankartta näyttää jakautuneen entistä jyrkemmin rajanvedoin toistensa kanssa kilvoitteleviin ja yhä useammin valitettavasti myös vihoitteleviin leireihin.

Suurpiirteisellä jaolla noita leirejä on kaksi: Yhdysvaltain vanhastaan johtama vapaiden demokratioiden läntinen leiri ja nopeasti vahvistuneen Kiinan yhä määrätietoisemmin johtama epädemokraattisten ja jopa totalitaaristen maiden leiri.

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin vierailun aikaan on luontevaa todeta Suomen kuuluvan entistäkin selkeämmin ja entistäkin lujemmin sitein läntiseen leiriin.

Tämä oli valtaosalle suomalaisia selvää jo hyvän aikaa ennen kuin Suomi haki ja liittyi puolustusliitto Naton jäseneksi, mutta liittokunnan jäsenenä asia lienee muillekin päivän selvä.

Mutta Suomen asemoituminen tuossa karkeassa valtapiirijaossa on selkeä vain, kun leirijakoa ja sen jyrkentyneitä rajalinjoja tarkastellaan valtapoliittisena – ja varsinkin puolustus- ja turvallisuuspoliittisena – palapelinä.

Sen sijaan Suomen tai muidenkaan EU-maiden asema ei ole likimainkaan yhtä selkeä, kun maailmankartan vaikutuspiirit ja rajalinjat piirretään kauppasuhteiden tavara- ja rahavirroilla ja muilla talouden sidoksilla.

Yhdysvallat vaikuttaa katsovan omaa maailmankarttaansa – ja Kiinan kanssa käymäänsä valtapoliittista kilvoittelua – kaikki politiikan alat kattavana kokonaisuutena. Siihen kuuluvat myös talous- ja kauppapolitiikka.

Suomi ja muut EU-maat sen sijaan vaikuttavat pitävän – tai yrittävän pitää – turvallisuus- ja kauppapoliittiset kysymykset erossa toisistaan, kun ne hakevat ja haparoivat suhdettaan Kiinaan – ja Yhdysvaltain Kiina-politiikkaan.

Yhdysvaltain Kiinan-kauppa on alijäämäistä mutta Saksan ja muun EU:n Kiinan-kauppa on ylijäämäistä, joten Kiina-kaupan rajoittaminen on Yhdysvalloille helpompaa kuin Saksalle, Suomelle ja muille EU-maille.

Sille empivät EU-maat eivät mahda mitään, että kasvava määrä eurooppalaisiakin yrityksiä harkitsee tuotantonsa kotiuttamista Kiinasta ja toimitusketjujensa siirtämistä kaukaisilta ja aiempaa vaarallisemmilta vesiltä ystävällisemmille reiteille.

Kansainväliset suursijoittajat puntaroivat jo tosissaan, kuinka niin sanottu de-globalisaatio ja geopoliittiset jännitteet voimistavat toinen toisiaan – ja millä kaikilla tavoilla ne heijastuvat talous- ja sijoitusnäkymiin.

Esimerkiksi analyysiyhtiö Independent Strategy arvioi vasta laatimassaan raportissa, että suuri osa talouden kolmen viime vuosikymmenen megatrendeistä kääntyy vaiheittain vastakkaisiksi – ja että tästä koituu länsimaille lähinnä harmia mutta hyvässä lykyssä vähän myös hyötyjä.

Harmeja ovat esimerkiksi talouskasvun ja tuottavuuskehityksen heikkeneminen, inflaation ja korkojenkin jämähtäminen totuttua korkeammiksi, suhdannevaihtelun jyrkkenemisen – ja taloudenkin valjastaminen valtapoliittisiin tarkoituksiin.

Mahdollisiin etuihin analyysiyhtiö laskee teollisuustuotannon ja siihen liittyvien työpaikkojen "paluumuuton" länsimaihin ja sen, että julkisen vallan talousotteen ja -ohjauksen (muutoin ristiriitainen) vahvistuminen voi kenties vaimentaa (finanssi)kapitalismin haittoja, kuten liiallista taloudellista eriarvoisuutta.

Suomi ei kykene muuttamaan valtapolitiikan maailmankarttaa tai sen paraikaa jyrkkenevää leirijakoja rajanvetoineen yksin eikä edes EU:n kanssa.

Eivätkä Suomi tai muutkaan EU-maat mahda sille mitään, että talouskin on olennainen osa muuttuvaa maailmanjärjestystä eikä valtapoliittisesta kilvoittelusta – ja vihoittelusta – erillinen ulottuvuus.

Siksi Suomen ja suomalaisyritysten on pysyteltävä ajan tasalla tuon maailmanjärjestyksen muutoksista seurauksineen – ja mukauduttava niihin.