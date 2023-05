Pääkirjoitus: Yhdessä asiassa Suomi lyö sotilaalliset suurvallat Natossa – tilastojen takana vaanii huolestuttava vaara

Ukrainan sota osoittaa, että perinteiset asiat ratkaisevat taistelukentällä voiton tai tappion.

Hallitusneuvotteluista kantautuneiden ennakkotietojen mukaan armeijan reservin yläikärajaa ollaan nostamassa 65 vuoteen.

Ehdotuksen tehneen Pääesikunnan mukaan yläikärajan nostolla tavoitellaan lisää joustavuutta kokeneiden ja osaavien asevelvollisten sijoittamiseksi Puolustusvoimien eri tehtäviin – sekä normaalioloissa että sotatilanteessa.

Nyt miehistö on reservissä 50-vuotiaaksi, upseerit ja aliupseerit 60-vuotiaiksi.

Uudistuksella ei olisi juurikaan merkitystä reservin kokoon.

Lähinnä kyse on maanpuolustushengen nostatuksesta. Suomalaiset ovat innokkaita reserviläisiä, ja kertausharjoituksiin ei ole vaikea saada miehiä ja naisia. Lisäksi tulevat maanpuolustusjärjestöjen vapaaehtoiset koulutuskurssit.

Koulutettu reservi yhdessä asevelvollisuuden kanssa on erikoisuus, jota on ihasteltu laajalti. Useilla Euroopan Nato-mailla ei ole reserviä juuri lainkaan. Lähes kaikissa Nato-maissa on siirrytty ammattiarmeijaan jo vuosia sitten. Sen sijaan Nato-Suomi voi hetkessä polkaista jalkeille satojen tuhansien reservin, joka on koulutettu ja harjoitettu sodanajan tehtäviin.

Suomen sodanajan joukkojen vahvuus on lähes 300 000 sotilasta. Jos otetaan huomioon kaikki asepalveluksen suorittaneet, Suomen reserviksi voidaan laskea noin 900 000 sotilasta.

Melkoinen nyrkki.

Mille maalle tahansa.

Ukrainan sodan kokemukset paljastavat, että hyvin koulutettu miehistö on edelleen sodankäynnin perusta. Moderneja aseita, lennokkeja ja erilaisia tietoteknisiä virityksiä riittää, mutta lopullinen voitto tai tappio taistelussa ratkaistaan sotilaiden motivaatiolla ja kenttäkelpoisuudella.

Kaupunkitaistelut Ukrainan Bahmutissa ovat tästä hyvä esimerkki. Raunioksi pommitetun kaupungin hallinnasta on käyty kuukausia veristä kamppailua – kortteli korttelilta.

” Kunto ei yleensä kohene armeijan jälkeen reservissä.

Armeija harjoittele kaupunkisotaa Helsingissä.

Monet asiantuntijat ovat olleet huolissaan asevelvollisten fyysisestä kunnosta. Palvelukseen astuvat ikäluokat ovat edellisiä rapakuntoisempia. Omasta kunnosta huolehtiminen on lyöty laimin, ja tällä on merkittäviä seurauksia sekä armeijan toimintakykyyn että koko yhteiskunnan toimivuuteen.

Asevelvollisten lisäksi pitää olla huolissaan myös reserviläisten kestävyydestä. Kunto ei yleensä kohene armeijan jälkeen reservissä.

Päinvastoin.

Viime sotien aikana kenttäarmeijan runko koottiin maatalojen ja metsätyömaiden miehistä, joiden perusominaisuus oli sitkeys. Nyt on toisin. Jos on istunut hampurilainen toisessa kädessä ja kaukosäädin toisessa kädessä sohvan nurkassa, on vaikea kuvitella, että pärjäisi Ukrainan sodan tyyppisessä tulihelvetissä päivääkään.

Siksi on erikoista, että reserviläisten kuntoa ei ole tutkittu sitten vuoden 2015, jolloin tehtiin laaja kuntoselvitys.

Selvitys olisi hyvä päivittää, jotta saataisiin selville, millaisessa iskussa Suomen kovasti ihailtu reserviläisarmeija todellisuudessa on.