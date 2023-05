Pääkirjoitus: Purran ja Henrikssonin riitely lillukanvarsista kalpenee tämän rinnalla – Säätytalolla alkaa tosikoitos vasta nyt

Hallitusneuvotteluissa linjataan alkavalla viikolla sotesta ja julkisen talouden tasapainottamisesta. Molempien osalta tilanne on katastrofin partaalla ja rahaa tarvitaan.

Petteri Orpon (kok) tuleva hallitus nytkähti ratkaisevalla tavalla eteenpäin, kun hallitusneuvotteluiden puheenjohtajat pääsivät lauantaina sopuun Rkp:n ja perussuomalaisten välille roihahtaneesta maahanmuuttokiistasta.

Anna-Maja Henrikssonin Rkp yritti vielä iltalypsyä, josta ei tosin perussuomalaisten Riikka Purran helpotukseksi tullut kuin pisara maitoa. Maahanmuuttolinjauksiin tehtiin tarkentavia lisäyksiä, joissa korostetaan muun muassa perustuslain reunanehtoja. Suuria muutoksia pohjapaperiin ei tullut.

Yksityiskohdista kerrotaan myöhemmin.

– Nämä ovat sen tyyppisiä asioita, että kaikkia vähän harmittaa. Nämä vaikeat asiat vain pitää pystyä ratkomaan, Orpo kuvasi riidan vaikutuksia neuvotteluilmapiiriin.

Joka tapauksessa neljän puolueen oikeistohallituksen syntyminen alkaa olla kutakuinkin varmaa.

” Kun maahanmuutossa puhutaan kymmenistä miljoonista, talouden ja soten osalta puhutaan miljardeista.

Kuvassa lauantai-illan yhteenvetoa. Kun viikonlopun maahanmuuttoriidat ovat takana, Petteri Orpo (kok) voi olla jo kohtuullisen varma, että hänen johtamansa hallitus näkee päivänvalon.

Säätytalolla oltiin tyytyväisiä, että neuvotteluiden ”vaikeimmista” asioista päästiin sopuun. Profiloituminen maahanmuutossa oli tärkeää sekä perussuomalaisille että Rkp:lle.

Asian merkitys jää kuitenkin lilliputtitasolle verrattuna siihen, mistä kaikesta hallitusneuvotteluissa pitää linjata alkavalla viikolla. Kyse on taloudesta, julkisen talouden velkaantumisvauhdin pysäyttämisestä ja sote-uudistuksesta, jonka rahoituspohja on pettämässä pahan kerran.

Kun maahanmuutossa puhutaan kymmenistä miljoonista, talouden ja soten osalta puhutaan miljardeista. Urakka on valtava. Orpo on sanonut, että pelkästään soten lisärahoitustarve on kuusi miljardia kolmessa vuodessa ilman uusia toimia.

Neuvottelulähteiden mukaan talouteen, työllisyyteen ja soteen kohdistuvat päätökset on kuitenkin ”jo pitkälle valmisteltu”. Niiden parissa on helpompi jatkaa, kun maahanmuutto- ja ilmastolinjauksista saatiin sopu aikaan.

Talouspolitiikassa puolueilla onkin yhteinen perusnäkemys.

Siksi Säätytalolla ovatkin kokoomuksen johdolla perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit, eivätkä sosiaalidemokraatit. Kokoomuksen ja Sdp:n talouslinjoissa oli sovittamattoman suuret erot. Sanna Marinin (sd) hallituksen perintöä kauhistellaan kaikista suista – Rkp:tä lukuun ottamatta.

Tulevan hallituksen linjauksia seuraan nyt tarkasti. Mitä tapahtuu hoitajamitoitukselle ja hoitotakuulle? Miten käy ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle? Mihin etuuksiin iskee indeksijarru? Esitetäänkö korotuksia arvonlisäveroihin? Jne.

Haasteet ovat siis kovia. Tulevan hallituksen pitäisi saada talous tasapainottumisen tielle tilanteessa, jossa kohta pelkästään valtionvelan korkoihin menee viisi miljardia vuodessa.