Yhdysvaltain ulkopolitiikka voi muuttua radikaalisti, jos republikaanien presidenttiehdokas voittaa ensi vuoden vaalit.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on kovia konservatiivisia arvoja edustava poliitikko.

Taistelu Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokkuudesta sähköistyi torstaina, kun Floridan kuvernööri Ron DeSantis, 44, avasi kampanjansa Twitterissä. Alku oli DeSantisin kannalta nolo, sillä tilaisuus viivästyi ja takkuili teknisten ongelmien vuoksi.

Republikaanit päättävät ehdokkaastaan ensi kevättalvella alkavalla esivaalikierroksella. Ellei suuria yllätyksiä tapahdu, ehdokkuudesta käydään kaksinkamppailu: DeSantis haastaa entisen presidentin Donald Trumpin, 76. Vaaleissa jompikumpi herroista kohtaa istuvan presidentin, demokraattipuoluetta edustavan Joe Bidenin, 80.

Yhdysvaltain ulkopolitiikka saattaa muuttua radikaalisti, mikäli Biden häviää vaalit. Euroopan kannalta on sen vuoksi erityisen kiinnostavaa seurata, kuinka DeSantis ja Trump kommentoivat Venäjän raakalaismaista hyökkäyssotaa Ukrainassa. Yhdysvaltain ase- ja materiaalituen jatkuminen on Ukrainan kohtalonkysymys, sillä Euroopan puolustusteollisuus polkee vasta nyt tuotantolinjoihinsa vauhtia.

Trump on sanonut pystyvänsä lopettamaan sodan ”vuorokaudessa”, jos hän pääsee uudelleen presidentiksi. Hiljattain Trump lausui, ettei hän ajattele sotaa voittamisen tai häviämisen näkökulmasta – hän haluaisi vain lopettaa verenvuodatuksen.

DeSantisilta kysyttiin torstaina Fox Newsin haastattelussa, mihin toimiin hän ryhtyisi sodan suhteen ensimmäisenä työpäivänään Valkoisessa talossa. Vastauksessaan kuvernööri arvosteli Yhdysvaltain asevoimia. DeSantisin mukaan ”politisoituneissa” asevoimissa keskustellaan liikaa ”sukupuoli-ideologiasta” ja ”ilmaston lämpenemisestä”. Sotaa hän kommentoi kertomalla haluavansa sovintoratkaisua ja vastustavansa Yhdysvaltain joukkojen sotkeutumista taisteluihin ”Ukrainassa tai Venäjällä”.

Trumpin ja DeSantisin epämääräiset ja Venäjän tuomitsemista välttelevät lausunnot eivät paljon lohduta ukrainalaisia, jotka jatkavat oikeutettua puolustustaistelua joka päivä suurin uhrauksin.

DeSantis lähtee kisaan altavastaajana, sillä Trump on edelleen suosittu. Trumpia vastaan puhuu kuitenkin monta seikkaa. Hän on jo iäkäs, hän on edellisten vaalien häviäjä ja häntä uhkaa tuomio useissa raskaissa oikeusprosesseissa. DeSantis tarjoaa republikaaneille sukupolvenvaihdosta ja uutta alkua.

Poliitikkona DeSantis on jopa konservatiivisempi kuin Trump. Virkakaudellaan Floridassa DeSantis on vahvistanut lakeja muun muassa aborttioikeuden ja koulujen seksuaalikasvatuksen rajoittamisesta ja helpottanut ampuma-aseiden hankintaa. DeSantisin voitto ensi vuonna merkitsisi Yhdysvaltain jyrkkää käännöstä oikealle.