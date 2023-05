Ukraina on olennainen osa Euroopan uutta turvallisuusarkkitehtuuria, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Ukraina jätettiin kylmän sodan päättymisen jälkeen palelemaan Venäjän vaikutuspiiriin. Sille ei avattu pääsyä puolustusliitto Natoon, toisin kuin Tshekille, Unkarille ja Puolalle vuonna 1999 ja Baltian maille, Bulgarialle, Romanialle, Slovakialle ja Slovenialle vuonna 2004. Jos portti olisi avattu, Venäjä ei todennäköisesti olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022.

Miksi näin kävi? Tätä pitkää tarinaa avasi aiheeseen syvällisesti perehtynyt yhdysvaltalainen professori Mary Elise Sarotte Ulkopoliittisessa instituutissa Helsingissä viime keskiviikkona.

Alkuperäisiä asiakirjoja tutkineen Sarotten mukaan useat itäisen Keski-Euroopan maat ilmoittivat halukkuutensa länsi-integraatioon jo pian Berliinin muurin murtumisen jälkeen loppuvuodesta 1989. Kesällä 1991 Varsovan liitto hajosi ja Ukraina julistautui itsenäiseksi. Mihail Gorbatshov erosi ja Neuvostoliitto lakkasi olemasta saman vuoden lopussa.

Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton oli aluksi haluton hyväksymään uusia jäsenmaita Natoon. Se olisi pystyttänyt Eurooppaan uuden muurin heti sen jälkeen, kun edellinen oli purettu. Portit liittokuntaan pysyivät kiinni.

Clintonin hallinto keksi Naton rauhankumppanuusohjelman. Se oli tarkoituksellisen harmaa vyöhyke, jossa valtiot sitoutuivat yhteistyöhön ilman jäsenyyttä. Ukraina liittyi siihen vuonna 1994.

Venäjän kehitys kääntyi samoihin aikoihin ikävään suuntaan Boris Jeltsinin arvaamattoman politiikan myötä. Onneksi Jeltsin kuitenkin suostui vetämään Venäjän joukot itäisestä Saksasta vuonna 1994. Ukraina päätti samaan aikaan luopua Neuvostoliiton perintönä alueelleen jääneistä ydinaseista – ja teki itsensä samalla strategisesti vähemmän merkittäväksi. Clinton näki, että Naton porteilla kolkuttaneet Tshekki, Unkari ja Puola olivat jo odottaneet tarpeeksi kauan.

– Clinton muutti mielensä. Silloin luotiin kuvio Naton laajentumiselle sellaisena kuin historia sen nyt tuntee, Sarotte kertoi.

Ukraina jäi kuvion ulkopuolelle.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg (vas.) ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat Kiovassa 20. huhtikuuta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on Venäjän hyökättyä pyytänyt toistuvasti Ukrainan hyväksymistä Natoon. Portti on jo raollaan. Pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi huhtikuussa, että Ukraina on ”oikeutettu” jäsenyyteen.

Ukrainan liittyminen Natoon on hyvä idea, mutta ajankohta on huono.

Esillä on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on kutsua Ukraina täysjäseneksi. Se ei onnistu niin kauan kuin Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainan maaperällä.

Toinen vaihtoehto on nykyisen tilanteen jatkaminen – Ukraina saa Naton jäsenmailta tukea mutta ei pääse turvatakuiden piiriin. Ratkaisu ei ole kestävä. Sotilaallisen avun vahvistama Ukraina voisi ehkä vapauttaa alueensa miehityksestä. Silti Venäjä pysyisi jatkuvana uhkana rajan takana.

Kolmas vaihtoehto on se, että yksittäiset valtiot myöntävät Ukrainalle turvatakuita. Siinäkin on hankaluutensa.

Stoltenberg on esittänyt Ukrainalle monivuotista muutosohjelmaa. Sen tarkoituksena olisi auttaa Ukrainaa pääsemään eroon Neuvostoliiton aikaisista sotilaallisista standardeista, opeista ja varusteista. Portti Natoon aukeaisi sitten, kun sota päättyisi ja muutosohjelma olisi edennyt riittävän pitkälle.

Samalla Ukrainan olisi päästävä kokonaan eroon toisesta sosialismin kauden myrkyllisestä perinnöstä: syvään juurtuneesta korruption kulttuurista.

Ukraina on olennainen osa Euroopan uutta turvallisuusarkkitehtuuria. Vilnan huippukokous antaa ehkä jo lisätietoa siitä, millaisista palikoista se rakennetaan.