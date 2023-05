Pääkirjoitus: Tästä syystä yhä useampi kansalainen ei tule toimeen palkallaan – karut terveiset Petteri Orpolle hallitusneuvotteluihin

Suomen julkiset tulot ja menot pitäisi saattaa tasapainoon, mutta tehtävää vaikeuttaa yksi yksityisen talouden ongelma. Yhä useamman kotitalouden ansiotulot eivät riitä elämiseen.

Hallitusneuvottelujen talouspoliittinen päähuomio kohdistuu Suomen julkisen talouden tasapaino-ongelmiin.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt yksi toinen talouden tasapaino-ongelma, joka on ainakin yhtä tärkeä – ja jolla on useita liittymäkohtia julkisen talouden tasapainoon.

Se koskee kansalaisten omaa taloutta, sillä kotitalouksilla näyttää olevan aivan samanlaisia rahahuolia kuin valtiolla ja muulla julkisella taloudella.

Kotitalouksien säästämisaste – eli kulutusmenojen jälkeen säästöön jäävä osuus käytettävissä olevista tuloista – on Tilastokeskuksen mukaan vaihdellut kymmenen viime vuoden ajan nollan prosentin tuntumassa kahdella silmiin pistävällä poikkeuksella.

Ensimmäinen poikkeus koettiin parina koronavuotena, jolloin liikkumis- ja asiointirajoitukset hillitsivät kuluttamista enemmän kuin taantuma kutisti tuloja – ja siksi tuloista jäi pitkästä aikaa edes pieni osa säästöön.

Seuraava poikkeus alkoi viime vuonna ja on vaikutuksiltaan vastakkainen, sillä viime vuodesta alkaen kulutusmenoihin on huvennut enemmän rahaa kuin tuloja on ollut käytettävissä. Erotus on katettu aiemmin kertyneillä säästöillä tai velalla.

Viime vuoden "ylikuluttamista" voinee ainakin osittain pitää tilapäisenä koronavuosina patoutuneiden kulutustarpeiden ja -halujen purkamisena. Mutta tämä tuskin on koko totuus.

Etenkin ansiotuloilla elävien pieni- ja keskituloisten talous on kiristynyt vuosikymmeniin kovimman inflaation takia, kun hinnat ovat kohonneet ja eläminen on kallistunut paljon enemmän kuin tuloja on kertynyt lisää.

Yksityisen talouden pahenevista tasapaino-ongelmista kertoo sekin, että Kelan mukaan yhä useampi työssä käyvä tarvitsee ansiotulojensa lisäksi toimeentulo- tai asumistukea tai molempia selvitäkseen arjen pakollisista menoistaan.

Vaikka työllisyyden koheneminen on viime vuonna kaikkiaan vähentänyt erilaisten toimeentulo- ja asumistukien tarvetta, työssä käyvien tukitarpeet ovat samaan aikaan kasvaneet.

Elinkustannusten nousun ja reaalipalkkojen laskun lisäksi kyse lienee siitä, että iso osa viime vuosien uusista työpaikoista on syntynyt matalapalkka-aloille – ja että työssä käyvien köyhien luokka on kasvanut Suomessakin.

Vaikka Säätytalon hallitusneuvotteluissa on ratkottavana julkisen talouden suuria haastetta, on yksityisenkin talouden tasapaino-ongelmat syytä ottaa huomioon.

Samoin kuin se, että Suomen taloutta saati julkista taloutta ei välttämättä pelasteta pelkästään uusien matalapalkkatöiden avulla. Siihen tarvitaan myös lisää hyväpalkkaisia työpaikkoja – ja suurituloisia veronmaksajia.