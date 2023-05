Pääkirjoitus: Nuoret empivät ensiasunnon ostamista – yhden asian oivaltaminen toisi asuntokauppaan vauhtia

Olisi suoranainen ihme, jos lainakorkojen ja elinkustannusten nopea nousu eivät näkyisi asuntokaupassa.

Yleiset elinkustannukset ovat nousseet selvästi, sen on jokainen tuntenut rahapussissaan. Samaan aikaan lainojen korot ovat vuodessa kohonneet merkittävästi. Olisi suorastaan ihme, jos näiden kahden ilmiön vaikutukset eivät näkyisi asuntokaupassa.

Ja kyllä ne näkyvät.

Danske Bank julkaisi tällä viikolla YouGov Finlandilla teettämänsä kyselytutkimuksen tulokset. Ne näyttivät, että nuorten, korkeakoulutettujen kaupunkilaisten asunnonostoaikeet ovat romahtaneet. Tänä keväänä heistä 36 prosenttia harkitsi asunnon ostamista, kun keväällä 2021 luku oli 54 prosenttia.

Tämän ryhmän käytös poikkeaa selvästi koko väestön näkemyksistä.

Kaikista suomalaisista omistusasunnon ostoa harkitsemattomien osuus kasvoi vain neljä prosenttiyksikköä.

Eniten asunnonostoaikeet vähenivät pääkaupunkiseudulla.

Nuorten, korkeakoulutettujen kaupunkilaisten käytös on erittäin järkeenkäypää. Asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, liikkuu 3,8 prosentin paikkeilla. Ei ole kauaa siitä, kun oltiin nollakorkojen maailmassa – silloin asuntolainasta maksettiin vain pankin marginaali.

Varsinkin ensiasuntoon otetaan yleensä lainaa niin paljon kuin pankki ja säätely sallivat. Se taas tarkoittaa, että korkojen nousu iskee täydellä voimalla.

Nuoret korkeakoulutetut ihmiset osaavat laskea. Asuntolaina otetaan usein muutamaksi vuosikymmeneksi. Nykytilanteessa korkojen nousu tekee asunnoista, varsinkin pääkaupunkiseudulla, heille tavattoman kalliita – siitä huolimatta, että hinnat ovat laskussa.

Kauppa ei käy totuttuun tahtiin, eikä varsinkaan sellaisilla hinnoilla kuin vielä vuosi sitten. Tätä kutsutaan asuntomarkkinoiden korkoherkkyydeksi.

Asialle saa vahvistuksen Suomen Pankin tilastoista, joista uusimmat ovat maaliskuulta. Uusien asuntolainojen nostot jatkuivat poikkeuksellisen vähäisinä. Asuntolainakannan vuosikasvuvauhti oli vain 0,1 prosenttia, mikä on varsin poikkeuksellista.

Oma kysymyksensä on, missä vaiheessa niin ostajat kuin myyjätkin tottuvat nykytilanteeseen, jossa ei enää olla nollakorkojen maailmassa. Todennäköistä on, että molempien on muutettava käytöstään, jotta asuntokauppa lähtee jälleen käyntiin.

Sekin on mahdollista, että omistus- ja vuokra-asumiseen liittyvät mielikuvat muuttuvat. Suomalaiset ovat perinteisesti pyrkineet ostamaan omistusasunnon.

Usein kuulee väitteitä, että suomalaiset nuoret eivät osaa talousasioita. Kun katsoo heidän käytöstään nyt nousevien lainakorkojen maailmassa, näyttää siltä, että he osaavat ne oikein hyvin. Jos myyvät eivät tingi hinnoista ja korot pysyvät nykytasolla, nuoret laskevat, että asunnot ovat kallistuneet roimasti.

Tilanteen purkautuminen vaatii, että niin ostajien kuin myyjienkin puolella tapahtuu joustoa.