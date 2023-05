Pääkirjoitus: Donald Trump hävisi oikeusjutun kirjailijaa vastaan, mutta tappio tuskin vielä kaataa entisen presidentin poliittista uraa

Valamiehistön ratkaisu antaa uskottavuutta muidenkin Trumpia ahdistelusta syyttäneiden naisten kertomuksille.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kärsi tiistaina tappion siviilituomioistuimessa New Yorkissa. Valamiehistö totesi yksimielisesti, että Trump on syyllistynyt kirjailija E. Jean Carrollin seksuaaliseen ahdisteluun ja Carrollin kunnian loukkaamiseen. Raiskausta koskevan kanteen valamiehistö kumosi. Koska käsittelyssä oli siviilijuttu, ei Trump saanut rikostuomiota. Tuomari määräsi hänet kuitenkin maksamaan Carrollille viiden miljoonan dollarin korvaukset.

Oikeuden ratkaisu on poikkeuksellisen kova kolhu Trumpille. Parikymmentä naista on vuosien varrella esittänyt häntä kohtaan syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta ja sopimattomasta käytöksestä. Niistä ainoastaan Carrollin tapaus on johtanut oikeudenkäyntiin.

Valamiehistön päätös hyväksyä Carrollin esittämä kertomus ahdistelusta antaa uskottavuutta muille Trumpia syyttäneille naisille. Kertomus sopii myös hyvin Trumpin persoonallisuudesta ja käytöstavoista syntyneeseen kuvaan.

Vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana julkisuuteen tulleella tallenteella Trump kehui alatyylisin sanoin, kuinka naiset antavat hänen tehdä heille ”mitä tahansa”, koska hän on ”tähti”. Useat republikaanipuolueen poliitikot vaativat Trumpia tuolloin luopumaan ehdokkuudesta. Kritiikki sai Trumpin pahoittelemaan ”pukuhuonejuttujaan” ja vakuuttamaan, etteivät ne anna oikeaa kuvaa hänestä. Nöyrtyminen kannatti: Trump pääsi ehdokkaaksi ja voitti presidentinvaalit.

Parhaillaan Trump käy vuoden 2024 presidentinvaalikampanjaa ja pyrkii republikaanien ehdokkaaksi puolueen ensi vuonna alkavalla esivaalikierroksella.

Tällä kertaa Trump ei nöyrry. Valamiehistön päätöksestä suuttuneena hän leimasi oikeudenkäynnin heti perusteettomaksi ”noitajahdiksi”. Trump aikoo valittaa ratkaisusta.

Tappio Carroll-jutussa ei todennäköisesti kaada Trumpin tietä presidenttiehdokkaaksi, sillä häntä ei tuomittu rikoksesta eivätkä tukijat ole valmiita hylkäämään häntä. He uskovat mieluummin Trumpia kuin Carrollia.

Oikeuslaitoksen rattaissa on kuitenkin useita muita juttuja, jotka voivat koitua Trumpin kohtaloksi. Painavimpia niistä on erikoissyyttäjän tutkinta, joka koskee Trumpin ja hänen liittolaistensa yritystä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos, yllytystä kongressitalon valtaukseen loppiaisena 2021 ja turvaluokiteltujen asiakirjojen epäasiallista käsittelyä. Myös Georgian osavaltiosta odotetaan lähikuukausina päätöstä, saako Trump syytteen puuttumisesta viime presidentinvaalien ääntenlaskentaan.

Trumpin olisi aika tunnustaa itselleen, että laki koskee myös häntä. Siihen hän kuitenkaan tuskin kykenee.