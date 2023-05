Pääkirjoitus: Välikauden mies astuu remmiin – tuhlailevat juhlat voivat kääntyä uuden kuninkaan voitoksi

Kun kuningas Charles III lauantaina iltapäivällä saa päähänsä Pyhän Edvardin täyskultaisen kruunun, alkaa Britannian monarkiassa uusi, mutta samalla väliaikaiseksi tiedetty ajanjakso, kirjoittaa toimituspäällikkö Sanna Mattila.

Kuningas Charles III, 74, on valmistautunut lähes koko elämänsä Lontoon Westminster Abbeyssa järjestettävään seremoniaan, joka on historiallisestikin harvinaista herkkua sitä seuraaville miljoonille silmäpareille. Hänen edellinen tähtihetkensä maailman huomion keskipisteenä nähtiin St. Paulin katedraalissa vuonna 1981, vain muutaman kilometrin päässä lauantaisesta näyttämöstä. Charlesin ja Dianan häistä tuli monen sukupolven mieliin painunut klassikko, jonka loistoa ei himmentänyt edes avioliittoa seurannut skandaalien vyöry tai ero.

Tällä kertaa show on yksin Charlesin, mutta uusi aika koputtelee jo ikääntyneen kuninkaan kintereillä.

Syksyllä kuollut kuningatar Elisabet II hallitsi Britanniaa ennätysmäiset 70 vuotta. Hänen poikansa perii valtakunnan lisäksi myös kuningashuoneen rappeutuvan suosion.

Vappuviikolla julkistettiin tuore tutkimus, jonka mukaan monarkian kannatus Britanniassa on historiallisen alhaista. Vain 29 prosenttia vastanneista piti monarkiaa todella tärkeänä, kun vielä vuotta aiemmin vastaavassa tutkimuksessa sama luku oli 38 prosenttia. Etenkin nuorten keskuudessa instituutio näyttäytyy helposti tunkkaisena ja kalliina historiallisena jäännöksenä.

Charlesista on toivottu jopa tuhatvuotisten perinteiden uudistajaa, mutta suurella todennäköisyydellä hän jää välikauden hallitsijaksi äitinsä pitkän perinnön ja suositun poikansa, prinssi Williamin väliin. Moni alamainen näkisi valtaistuimella suoraan nykyisen Walesin prinssin, joka keskiluokkaisessa perheessä kasvaneine vaimoineen on sysännyt hovia piirun verran inhimillisempään suuntaan ja saattaisi houkuttaa myös kaivattuja nuoria kannattajia puolelleen.

Yksi Elisabetin historiaan jäävistä aikaansaannoksista oli Kansainyhteisön vahvistaminen. Äitinsä kuoltua Charles nousi Britannian lisäksi 14 muun valtion ylimmäksi johtajaksi. Lämmin, jopa äidilliseksi koettu suhde Elisabetiin vaihtui monessa maassa voimistuviksi soraääniksi Kansainyhteisöstä eroamiseksi.

Myös tasavallan puolestapuhujilla on Britanniassa ollut kissanpäivät viime syksystä. Pitkäaikaisen hallitsijan vaihtuminen on vapauttanut ilmatilaa avoimille puheille monarkiasta luopumisesta. Vastustus on saanut lisäpontta yli 10 prosentissa huitelevasta inflaatiosta, joka on kurittanut brittejä ja nostanut heidän elinkustannuksiaan pilviin juuri törsäilevien kruunajaisten alla.

Mitä ikiaikaisen instituution purkaminen yhteiskunnalle oikein tarkoittaisi? Muun muassa kansanäänestystä, monimutkaista perustuslain muutosprosessia, uuden hallitsijan valintaa ja lopulta kenties mittavia taloudellisia säästöjä, mutta samalla Britannia menettäisi yhden suurimmista markkinointibrändeistään. Aktiivinen kuningashuone palatseineen, linnoineen ja näyttävine seremonioineen houkuttelee maahan miljoonia turisteja vuosittain ja pitää Britanniaa koko maailman huulilla.

Kruunajaisilla saattaa lopulta olla positiivinen vaikutus hovin pohjamudissa laahaavaan kannatukseen. The Guardianin haastatteleman National Centre for Social Research -tutkimuslaitoksen johtajan mukaan näyttävät julkiset kansanjuhlat ovat aina vaikuttaneet suosiollisesti hovin kannatukseen.

Yhteiset juhlaseremoniat ovatkin kokoavia voimia, joiden merkitystä kansan yhdistäjinä ei kannata aliarvioida. Myös meille täysin sivullisille brittihovi tarjoaa huippuluokan viihdettä, näyttäviä perinteitä ja runsaasti kiehtovaa historiaa etenkin tänä viikonloppuna – eikä sen seuraaminen onneksi maksa meille mitään.