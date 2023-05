Pääkirjoitus: Zelenskyi sai Helsingissä täyden tuen – Putinille lähti vahva viesti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitteli vuolaasti Pohjoismaita Ukrainan saamasta avusta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sai Helsingistä sen, mitä tuli hakemaan. Neljän Pohjoismaan pääministerit ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö lupasivat, että tukea Ukrainalle on tulossa niin kauan kuin sille on tarvetta.

Alkuillasta kansainvälisen median eteen saapui hyvin yhtenäinen pohjoismaisten johtavien poliitikkojen rivistö. Heistä jokainen tuomitsi Venäjän hyökkäyssodan ja vakuutti tukeaan Ukrainalle. Välittyvä viesti oli vahva – Pohjoismaat ovat yhtenä rintamana Ukrainan takana.

Kokoonpano oli selvästi mieluisa myös presidentti Zelenskyille. Hän kiitti vuolaasti jokaista maata ja sen kansalaisia siitä avusta ja tuesta, jonka he ovat Ukrainalle antaneet.

Suomea kohtaan kiitokset olivat suorastaan ylitsevuotavat. Zelenskyi viittasi talvisotaan: asiaan, josta hän on puhunut ennenkin. Asetelma on hänelle varmasti helposti samaistuttava – iso ja pieni maa vastakkain sodassa, joka pienen maan on voitettava.

Tietysti Zelenskyi toivoi saavansa lisälupauksia aseavusta. Suomi on lähettänyt Ukrainaan 15 asetukipakettia ja 16. on valmistelussa. Myös hävittäjistä keskusteltiin jälleen kerran. Ukraina haluaisi mielellään Suomesta Hornet-hävittäjiä ja Tanskasta F16-hävittäjiä. Zelenskyin näkemys on, että mitä nopeammin sen parempi, sillä maa valmistelee tiettävästi vastahyökkäystä.

Pohjoismaisten valtiopäämiesten vastaus oli sama kuin ennenkin: pyyntö on ymmärrettävä, mutta toteutus kaikkea muuta kuin helppo.

Ei ole missään määrin sattumaa, että Zelenskyi päätti tulla viiden Pohjoismaan kokoukseen Suomeen. Suomi on uusin Nato-maa, eikä Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia juuri tämän enempää olisi voinut näpäyttää.

Nato-Suomi otti Zelenskyin avosylin vastaan. Kauppatorilla häntä oli vastassa kansalaisia, jotka hurrasivat presidentin noustessa autosta.

Vahva viesti Moskovan ja Putinin suuntaan lähti myös keskiviikkoillan tiedotustilaisuudesta. ”Viesti Venäjälle on selvä ja yksimielinen: me tuemme Ukrainaa, ukrainalaisia. Heillä on oikeus elää rauhanomaista elää”, sanoi presidentti Niinistö.

Neljän muun Pohjoismaan pääministerit nyökyttelivät vieressä.

Tukea on tulossa sodan ajan, ja sen jälkeen autetaan jälleenrakennuksessa.

Lisäksi sotarikolliset on saatava oikeuden pariin.

Presidentti Zelenskyi poistui Helsingistä tyytyväisen oloisena. Viimeinen tiedotustilaisuudesta kuultu lause oli presidentti Niinistön Zelenskyille lausuma: ”Kun keskustelimme, kuulosti siltä kuin meillä olisi kuudes Pohjoismaa.”

Siinä oli Venäjälle viestiä kerrakseen.