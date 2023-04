Pääkirjoitus: Hallitusneuvotteluiden kariutuminen olisi Petteri Orpolle katastrofi – joutuisi nöyrtymään Sanna Marinin Sdp:n vaatimusten edessä

Petteri Orpon (kok) vetämistä hallitusneuvotteluista veikataan vaikeita, mutta niiden kariutuminen olisi Orpolle ja kokoomukselle katastrofi.

Hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vahvisti torstaina odotetusti, että hallitusta aletaan koota kokoomuksen, perussuomalaisten, rkp:n ja kristillisdemokraattien varaan.

– Emme ole mahdottoman edessä, Orpo tiivisti tiedotustilaisuudessaan hallitusneuvotteluiden haasteet.

Neuvottelut alkavat tiistaina. Kovin vääntö Säätytalolla joudutaan käymään epäilemättä maahanmuutosta, sekä työperäisestä että humanitaarisesta. Haasteista kovimmasta eli taloussopeutuksesta on orastava yhteisymmärrys.

” Mistään aiheesta tuskin syntyy silti ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

Perussuomalaiset aikoo pitää tiukan linjansa. Puolue ilmoitti Orpolle kynnyskysymyksekseen, ettei se lähde lähde hallitukseen, joka ei rajoita tuntuvasti sellaista Euroopan ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa, joka on Suomelle taloudellisesti ja turvallisuuden kannalta haitallista.

Hankalia asioita löytyy myös ilmastonmuutoksesta ja työmarkkinakysymyksistä. Kokoomus on ajanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä 200 vuorokauteen. Lyhennys ei ehkä käy perussuomalaisille, työttömyysturvan porrastus kylläkin.

Mistään aiheesta tuskin syntyy silti ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

Lisäksi hallitusneuvottelujen logiikka on sellainen, että neuvottelut aloittanut kokoonpano päätyy yleensä lopputulokseen – eli joukko, joka menee Säätytalon ovesta sisään, tulee sieltä ulos hallituksena.

Näin on käynyt viime vuosikymmeninä aina. Vuonna 2011 Jyrki Kataisen (kok) vetämät hallitusneuvottelut riitaantuivat, mutta ulosmarssin ja hetken mykkäkoulun jälkeen joukko palasi yhteen ja muodosti lopulta hallituksen.

Hallitusneuvotteluiden kariutuminen olisikin Orpon kannalta katastrofi. Siinä tapauksessa Orpo joutuisi turvautumaan Sanna Marinin johtamaan Sdp:hen. Se asettaisi tuelleen taatusti todella kovan hinnan, ja kokoomus joutuisi perääntymään talouspoliittisissa tavoitteissaan.

Todelliset vaikeudet odottavat vasta, kun hallitus aloittaa työnsä kunnolla kesän jälkeen ja se joutuu tekemään ensimmäisen budjettinsa. Oppositio tuskin antaa Orpon hallitukselle hetkenkään rauhaa.

Hallituksen pohja on 109 kansanedustajan suuruinen. Jonkin verran Orpoa lohduttaa, että Annika Saarikon johtama keskusta on luvannut tukensa hallitukselle niissä asioissa, joissa se on hallituksen kanssa samaa mieltä. Talouspolitiikassa hallituksen ja keskustan linja onkin pitkälti sama.

Hallitusneuvottelujen aluksi muodostetaan erilaisia työryhmiä, ja niiden puheenjohtajien uskotaan nousevan myös hallitukseen. Kohtuullisen varmoja ministerinimiä on jo kolme. Pääministeri on tietenkin Orpo, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra noussee valtiovarainministeriksi ja kokoomuksen Elina Valtosta istutetaan jo uuden hallituksen ulkoministeriksi.