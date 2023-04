Fortumista tulee oppikirjaesimerkki siitä, miten asiat voivat mennä pieleen.

Suomalaiset ajattelivat pitkään, että meillä on jonkinlainen erityissuhde Venäjään – kuvittelimme tietävämme, miten heidän kanssaan tulee toimia ja osaavamme luovia karikoissa.

Herätys on ollut raju, mutta tarpeellinen.

Mitään erityissuhdetta ei ole koskaan ollutkaan.

Keskiviikkona Suomessa herättiin uutiseen, jota oli osattu pelätä. Venäjän valtio oli presidentti Vladimir Putinin määräyksellä ottanut haltuunsa väliaikaisesti Fortumin ja Uniperin omaisuuseriä Venäjällä. Suoremmin sanottuna kyse on siitä, että Putinia raivostuttavat lännen suunnitelmat antaa lännen pankeissa jäädytettynä olevia Venäjän varoja Ukrainan jälleenrakennukseen. Hän näytti, että Venäjällä on kiristysvoimaa.

Professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoo (IS 26.4.), että Putin tavoite on pitää Fortum ”helvetin esikartanossa”. Fortum ei pysty myymään omistuksiaan Venäjällä, eikä Venäjän-yksiköiden tuottamaa rahaa saa siirrettyä Suomeen.

Koko se maariski, jonka tiedettiin liittyvän Venäjään, on nyt lauennut täysimääräisenä. Lisäksi on saatu karvas oppitunti siitä, mitä yritystoiminnan ja politiikan sekoittuminen tarkoittaa. Energiasektori on Venäjällä valtion käsissä, ja Suomen valtio puolestaan on Fortumin suurin osakkeenomistaja.

Myös valtio on jälleen kerran myös kompuroinut Fortum-omistuksensa kanssa. Valtio-omistaja puuttui vasta yhtiökokouksessa Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramolle räätälöityyn noin 700 000 euron pitkän aikavälin bonukseen.

Tuollaisen esityksen ei olisi pitänyt ikinä tulla yhtiökokoukseen asti. Valtio on joutunut auttamaan Fortumia miljardien Uniper-tappioiden jälkeen. Veronmaksajat eivät mitenkään ymmärrä, että yhtiön johto saisi huomattavat bonukset. Fortumin uuden hallituksen on syytä ottaa tämä huomioon.

Jälkiviisaus on viisauden lajeista helpoin. Nyt on ilmiselvää, että Fortum otti Venäjällä liikaa riskiä. Jo Krimin valtauksen olisi pitänyt herättää yhtiön johto. Viimeistään maasta olisi pitänyt poistua heti helmikuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Vaikka sekin olisi maksanut valtavasti.

Venäjä on tuottanut vuosien aikana Fortumille rahaa ja valtiolle osinkoja. Kun bisnes sujuu, on huomattavan vaikea ymmärtää, että on lähdettävä pois. Nyt ollaan tilanteessa, jossa yhtiö on nappula Putinin pelissä.

Fortumin nykytilannetta tullaan varmasti käyttämään monta kertaa esimerkkinä opetuksessa. Toivottavasti oppi painuu syvälle seuraavan yritysjohtosukupolven tajuntaan.

Venäjään liittyy valtava maariski. Aina.

Mitkään säännöt eivät päde. Lait muuttuvat yli yön.

Kun toimii alalla, jossa energia- ja turvallisuuspolitiikka sekoittuvat ja asiat menevät pieleen, on niin syvällä vaikeuksien suossa, että pelastustoimissa palaa tolkuttomasti veronmaksajien rahaa.