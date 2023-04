Pääkirjoitus: Putinin ”kokki” Prigozhin pelaa häikäilemätöntä peliä valtataisteluun ajautuneessa Sudanissa

Palkkasoturiyhtiö tukee Venäjän tavoitetta perustaa laivastotukikohta Port Sudaniin.

Kahden kilpailevan kenraalin valtataistelu on ajanut pinta-alaltaan Afrikan kolmanneksi suurimman valtion Sudanin romahtamisen partaalle.

Vastakkain ovat Sudanin asevoimien komentaja Abdel Fattah al-Burhan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen komentaja Mohammed Hamdan Dagalo. Viimeksi mainittu on tullut tunnetuksi Darfuria terrorisoineen Janjaweed-miliisin johtajana. Kumpikaan kenraaleista ei ole halukas neuvottelemaan tulitauosta eikä poliittisesta ratkaisusta kriisissä, joka on vaatinut jo satojen siviilien hengen.

Diktaattori Omar al-Bashirin syrjäyttämisen jälkeen neljä vuotta sitten Sudanissa vielä haaveiltiin siirtymisestä sotilasvallasta kohti demokratiaa. Nämä haaveet voi nyt unohtaa.

Sudanin tilanne on monestakin syystä huolestuttava. Ensiksi, valtataistelua ei käydä tyhjiössä. Yhteenotto voi läikkyä Sudanin rajojen ylitse ja laajentua alueelliseksi konfliktiksi. Vaaravyöhykkeessä ovat erityisesti Tshad ja Etelä-Sudan.

Toiseksi, valtataistelussa on suurvaltapoliittisia jännitteitä. Venäjä havittelee Port Sudanista laivastotukikohtaa, josta se voisi valvoa Punaisenmeren strategisen tärkeää merikuljetusreittiä. Yhdysvallat vastustaa hanketta tiukasti.

Sotarikoksista ja julmuuksista tunnettu palkkasotilasyhtiö Wagner tukee Venäjän tavoitteita Sudanissa. Yhdysvaltain tiedustelulähteet kertoivat The New York Timesille, että Putinin ”kokiksi” kutsuttu Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin olisi rauhaan kannustavista lausunnoistaan huolimatta jo valinnut puolensa ja tarjonnut raskasta aseistusta RSF:lle.

Wagner on toiminut Sudanissa viime vuosikymmenen lopusta saakka. Se on hyötynyt sotilaallisesta yhteistyöstä muun muassa hankkimalla yhtiölle tuottoisia kaivossopimuksia ja kultaa. Sudan on vain yksi Wagnerin kohdemaista Afrikassa. Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan Wagner rahoittaa häikäilemättömän Afrikan-bisneksen avulla sotatoimiaan Ukrainassa.

Länsimaat evakuoivat parhaillaan kansalaisiaan Sudanista laajassa operaatiossa, jonka taistelujen osapuolet ovat hyväksyneet. Evakuoimatta on ilmeisesti yhä tuhansia eurooppalaisten maiden ja Yhdysvaltojen kansalaisia.

Ulkoministeriön mukaan noin viisitoista suomalaista on oleskellut valtataistelun aikana Sudanissa. Heistä kymmenen on jo saatu Sudanin rajan ulkopuolelle, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) maanantaina.

Elokuussa 2021 toteutettu Kabulin evakuointioperaatio oli hätäinen ja kaaosmainen. Euroopan piti sen jälkeen rakentaa omaa kykyä kansalaistensa auttamiseen kriiseissä, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Sudanin kriisi osoittaa, että tämä puute pitäisi paikata viipymättä.