Vihreiden kriisiin ei ole helppoja ratkaisuja. Ilmiselvä puheenjohtajaehdokas puuttuu ja presidentinvaaleissakin on ongelmansa.

Vaalitappio on aina vakava asia. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo teki tiistaina johtopäätöksensä. Hän ilmoitti jättävänsä tehtävänsä.

Ohisalo nousi vihreiden johtoon vuoden 2019 menestyksellisten eduskuntavaalien jälkeen. Vaaleihin puolueen oli kuitenkin vienyt ”pätkäpuheenjohtaja” Pekka Haavisto. Ohisalo valittiin ensimmäistä kertaa kansanedustajaksi niissä. Saattoi olla, että häneen pantiin poliittiseen kokemukseensa nähden liian suuria odotuksia.

Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallitusten sisällä vihreät otti jatkuvasti yhteen keskustan kanssa. Ohisalo ei löytänyt keinoja tilanteen laukaisemiseen. Sanna Marinin karisma söi huomiota Ohisaloltakin. Eduskuntavaaleissa tuli romahdus.

Politiikka on kovaa muillekin. Marinin hallituksen alkuperäisestä naisviisikosta puolueidensa johdossa ovat kohta enää Anna-Maja Henriksson (rkp) ja Li Andersson (vas). Andersson ilmoitti jo ennen vaaleja, että menossa on hänen viimeinen puheenjohtajakautensa. Vasemmistoliiton heikko vaalitulos voi jouduttaa vaihdosta puolueen johdossa.

Vihreiden uusi puheenjohtaja valitaan kesäkuussa. Ilmiselvää seuraajaehdokasta ei ole, mutta kiinnostusta riittää.

Muiden muassa toisen kauden kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Atte Harjanne, eduskuntaan palaava Oras Tynkkynen sekä ensimmäistä kertaa eduskuntaan valittu Fatim Diarra kertoivat tiistaina harkitsevansa ehdokkuutta. Joukossa oli myös ministerinä toiminut Krista Mikkonen.

Harjanne on julkisuudessa usein mainittu markkinaliberaalien vihreiden ehdokkaana. Ohisalon aikana vihreiden on koettu siirtyneen vasemmalle. Harjanteen ongelmana on, että hänellä oli vaikeuksia kansanedustajapaikkansa uusimisessa Helsingissä.

Kompromissia eri linjojen välillä voisi edustaa esimerkiksi Tynkkynen tai Mikkonen.

IS:n presidenttikyselyssä ykkössijaa piti kasvavalla suosiolla Pekka Haavisto. Hän tuntuu olevan eri radalla kuin puolueensa.

Haaviston toimintaan ulkoministerinä on oltu laajasti tyytyväisiä Venäjän hyökkäyssodasta käynnistyneenä aikana. Hän hoiti Suomen Nato-prosessia vähäeleisen taitavasti.

Haaviston odotetaan ilmoittavan kolmannesta presidenttikampanjastaan lähiviikkoina. Hän halunnee ympärilleen jonkinlaista kansanliikkeen tunnelmaa.

Aivan irrallaan puolueensa menestyksestä Haavistokaan ei ole. Presidentinvaalissa puolueen pitäisi tarjota kampanjakoneisto, joka ei nyt ole vihreillä mallillaan.

Oma eduskuntavaalituloskin antaa Haavistolle ajateltavaa. Hän sai vuonna 2019 yli 20 000 ääntä, nyt noin 8 000. Sitä voi pitää pienenä varoituksena.

Vihreiden ja Haaviston tiellä on monta karia.