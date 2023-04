Pääkirjoitus: Monelle jää yhä rahaa säästöön, mutta osa ihmisistä on todella tiukilla

Ruoan hinnan voimakas nousu luultavasti loppuu tänä vuonna. Sen sijaan polttoaineiden hinnoissa on jälleen nousupainetta.

Lähes kaikki tuntuu nyt kallistuvan. Ruoka, polttoaineet, sähkö, muut elinkustannukset ja lainojen korot – moni näkee pankkitililtään, että rahaa kuluu huomattavasti enemmän kuin ennen.

Tämän ovat huomanneet myös Taloussanomien (10.4.) kyselyyn vastanneet lukijat. Silti monelle heistä jäi rahaa säästöön pakollisten menojen jälkeen, mikä on tietysti ilahduttavaa.

Tilastot todistavat sen, minkä arki on jo näyttänyt. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten säästämisaste laski pakkasen puolelle jo viime vuonna, ja oli loka-joulukuussa -3,5 prosenttia. Suomalaisten kulutusmenot siis kasvoivat inflaation vaikutuksesta suhteessa enemmän kuin käytettävissä oleva tulo.

Lue lisää: Suomalaisia ajautuu nyt selviytymisen rajoille – ”Ei oikein motivoi tehdä töitä enää”

Tilastot näyttävät myös toisen ikävän asian suomalaisten taloudellisen tilanteen kehityksestä.

Tilastokeskuksen mukaan pienituloisten määrä kasvoi vuonna 2021 noin 100 000 henkilöllä. Asiaan vaikuttaa tulojen lisäksi kotitalouteen kuuluvien ihmisten lukumäärä ja ikä.

Lue lisää: Yhä useampi tippui pieni­tuloiseksi – katso, kuulutko joukkoon

Tälle vuodelle on tarjolla ainakin vähän hyviä uutisia, sillä ruuan hinnan nousun arvellaan taittuvan tai jopa kääntyvät loppuvuonna laskuun. Näin sanoi Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg Ylelle alkuvuodesta.

Vaikka laskua nähtäisiinkin, elintarvikkeiden hinnat pysyvät silti totuttua korkeammalla, koska viime vuonna hinnat nousivat niin kovaa. Nousun taittumista voidaan silti pitää erittäin toivottuna asiana.

Sen sijaan polttoaineiden hinnat luultavasti jatkavat nousuaan. Öljyntuottajamaat ilmoittivat huhtikuun alussa tuotannon rajoituksista vuoden loppuun asti. Tällaista ilmoitusta ei ollut osattu odottaa.

Etlan tutkija Ville Kaitila arvioi (IS 3.4.), että vaikutukset polttoainepumpuilla Suomessa näkyvät nopeasti, mutta voivat jäädä suhteellisen maltillisiksi.

Lue lisää: Näin yllättävä öljypäätös näkyy bensapumpuilla

Surullisinta luettavaa olivat Taloussanomien kyselyyn vastanneiden kuvaukset siitä, miten he ovat jättäneet lääkkeitä ostamatta, koska rahat ovat lopussa. Ilmiö ei ole uusi, mutta vuosi toisensa jälkeen maailman onnellisimmaksi valitussa maassa tällaista ei pitäisi tapahtua. Huolestuttavia olivat myös kuvaukset siitä, miten vastaajien on pitänyt turvautua yhä useammin ruokajonon antamaan apuun.

Hintojen voimakas nousu on jakanut ihmisiä niihin, joilla on aiempaa vaikeampaa, ja niihin, joiden arkea tilanne ei juuri muuta. Toivottavaa olisi, että hyvinvoivat ihmiset ymmärtävät tilanteesta kärsivien vaikeudet. Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa kenenkään ei pitäisi nähdä nälkää tai jäädä ilman lääkkeitä. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion idea on, että noin tiukassa paikassa ihmisistä pidetään huolta.