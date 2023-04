Pääkirjoitus: Nyt kannattaisi etsiä yhteistä säveltä eikä puhua armonlaukauksista

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen on ehtinyt alle viikossa suututtaa keskustan ja ärsyttää Rkp:tä. Kaikkien puolueiden pitäisi ymmärtää, että nyt on aika etsiä kompromissia.

Kokoomuksen Petteri Orpo tuulettaa, kun vaalitulos näyttää puolueelle ykköspaikkaa vaali-iltana. Vieressä Sdp:n Sanna Marin ja perussuomalaisten Riikka Purra. Vaalien jälkeen kovat puheet on unohdettava ja kaikkien on alettava etsiä kompromissia.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen on ollut tällä viikolla kiireinen. Ensin hän suututti keskustan sanomalla, että perussuomalaiset antoivat keskustalle armonlaukauksen. Näitä puheitaan hän on sittemmin pahoitellut. Seuraavaksi hän puhui pakkoruotsin poistamisesta.

Hämmentävää puheissa on, että joko keskusta tai Rkp on saatava mukaan, jos maahan halutaan saada kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuva oikeistohallitus.

Luukkanen siis suututti molemmat hallitustaipaleen kannalta elintärkeät kumppanit ennen kuin hallitusneuvottelut ovat edes alkaneet.

kaikkien puolueiden kannattaisi pitää nyt mielessä se, mitä tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi vaalikauden päättäjäisissä pitämässään puheessa eduskunnassa. Niinistön mukaan on tärkeää säilyttää ”sovinnon siemen”. Tällä hän tarkoitti, että vaalien jälkeen puolueiden on pystyttävä tekemään yhteistyötä, vaikka vaalitaistelu olisi ollut repivä ja henkilöihin menevä.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Niinistöltä vahva viesti tunnekuohuissa kampanjoiville puheenjohtajille – ”sovinnon siemen kannattaa säilyttää”

Se nähdään nyt – enemmistöhallituksen kokoaminen vaatii useamman puoleen yhteistyötä ja vaalit voittaneen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut tavoittelevansa enemmistöhallitusta.

On pakko pystyä tekemään kompromisseja. Sen saattavat huomata vielä nekin puolueet, jotka ennen vaaleja ilmoittivat, keiden kaikkien kanssa eivät suostu menemään hallitukseen.

Suuri kysymys onkin, millaisiin kompromisseihin puolueet taipuvat ja miten ne pystyvät selittämään tekemänsä myönnytykset kannattajilleen. Varsinkin sosiaalisessa mediassa eri puolueiden kannattajat ovat ottaneet yhteen raivokkaasti. Pian he ovat tilanteessa, jossa huomaavat, että läheskään kaikkea vaalikentillä luvattua ei saada.

Annan esimerkin. Kirjoitin itse Twitterissä pian vaalien jälkeen, että koostuipa uusi hallitus millaisesta pohjasta vain, toivottavasti se jatkaa vihreän siirtymän edistämistä. Perustin kirjoitukseni siihen, että tällaisia toiveita ovat esittäneet Suomen Pankki, valtiovarainministeriö, suuret suomalaiset eläkeinstituutioiden edustajat, työnantajaleiristä EK ja Teknologiateollisuus sekä ay-puolelta STTK.

Aika vankka kannatus.

Jokainen niistä näkee, että vihreä siirtymä avaa Suomelle valtavan vientimarkkinan ja luo potentiaalisesti tuhansia työpaikkoja. Lisäksi vihreä siirtymä linkittyy tietysti ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

Sain useamman vastauksen, joiden mukaan vihreä siirtymä pysähtyy nyt, koska ”niin me äänestimme”.

” Voin sanoa varmasti, että vihreä siirtymä ei pysähdy. Niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin sitä edistetään hurjaa vauhtia.

Voin sanoa varmasti, että vihreä siirtymä ei pysähdy. Niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin sitä edistetään hurjaa vauhtia.

Mielenkiintoinen vääntö tullaan näkemään myös maahanmuutosta. Vaalit voittanut kokoomus kuuntelee erittäin tarkasti työnantajapuolta, joka on suorastaan huutanut, miten Suomeen tarvitaan lisää työntekijöitä maailmalta. Eikä vain korkeasti koulutettuja. Itse tapasin hetki sitten leipomoalaa edustavan henkilön, joka kertoi, että he laittavat toivonsa Ukrainasta Suomeen tulleisiin henkilöihin, koska alan työvoimapula on valtava.

Hallitusneuvottelujen kannalta erittäin mielenkiintoisessa paikassa on Rkp. Se on vaa’ankieliasemassa siinä, syntyykö Suomeen kokoomuksen ja perussuomalaisten porvarihallitus vai kokoomuksen ja Sdp:n sinipuna. Aikamoinen valta puolueelle, joka sai yhdeksän kansanedustajaa.

Edellä sanottu pätee sillä varauksella, että keskusta pysyy päätöksessään mennä oppositioon.

Nyt kysytään ennen kaikkea kykyä tehdä kompromisseja. Jokaiselta puolueelta. Silloin paras taktiikka ei ole suututtaa mahdollisia tulevia kumppaneita.