Työperäisiä maahan­muuttajia haluavat nyt kaikki. Heidän houkuttelemisekseen tarvitaan muutakin kuin maahantulo­byrokratian sujuvoittamista, kirjoittaa Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Seuraavalla hallituksella on ratkaistavanaan isoja, suomalaisten tulevaisuuteen liittyviä asioita: miten turvata hyvinvointi­yhteiskunta jatkossakin.

Yksi merkittävimmistä kysymyksistä on se, ketkä sen turvaavat.

Pulaa on sekä veronmaksajista että työntekijöistä, ja kohta pula on vielä huutavampi. Suomen väestö vanhenee käsiin, ja ilmiselvää on, että huoltosuhteen ongelmat eivät nykyisellä syntyvyydellä ratkea. Tarvitsemme kuumeisesti työperäistä maahanmuuttoa – ja tästä onkin viime aikoina oltu lähes liikuttavan yksimielisiä; perus­suomalaisillekin kelpaavat nyt huippuosaajat, vaikkei puolue edelleenkään innostu matalapalkka-alojen tulijoista.

Kestävyysvajeesta on puhuttu jo vuosia, mutta vasta maailmanlaajuinen työvoimapula herätti kunnolla siihen, että maahanmuutto onkin äkkiä suorastaan toivottu asia. Suomalainen keskustelu on perinteisesti keskittynyt pitkälti maahanmuuton ongelmiin, ja nyt kun pitäisi levittää tulijoille punainen matto, uuteen asentoon on vaikea taipua.

Yksittäiset tarinat ammattitaitoisten, jopa suomen kielen opiskelleiden maahanmuuttajien kohtelusta ovat olleet karua luettavaa. Viime vuonna kuohutti erityisesti sujuvaa suomen kieltä puhuvan mongolialaisen sairaanhoitajan oleskelulupa­farssi. Tällaistenkin ihmisten kohdalla Suomen viranomaisten tavoitteena näyttää olevan virkatietoisena portsarina pitää työhaluisia ja -kykyisiä ihmisiä ulkopuolella.

Viranomainen tietenkin toimii heille asetettujen säädösten mukaan, ja maahanmuutto­virasto Migrin tehtävänä on ollut vuosikymmenet nimenomaan syynätä tulijat erityisen tarkkaan ja karsia joukosta kaikki, joilla ei ole vaadittavia edellytyksiä.

Uudistamista kaipaavat siis asenteet, mutta myös toimintapa. Oleskelulupa­prosessia pitää sujuvoittaa ja muita työperäisen maahanmuuton esteitä minimoida; on syytä tarkastella niin saatavuus­harkintaa, ulkomaisten tutkintojen hyväksyntää kuin perheen­yhdistämisen tulorajojakin. Toki viraston on edelleen huolehdittava myös maahantulon edellytysten täyttymisestä.

Konkreettisilla toimilla on kiire, sillä toisin kuin ehkä on luultu, maailmalta ei ollakaan innoissaan pyrkimässä Suomeen. Ammattitaitoisista ihmisistä käydään kovaa kilpailua, eikä kylmäksi ja pimeäksi mielletty, tuntematon maa Euroopan laidalla ole monen ykkösvalinta. OECD:n huippuosaajille tekemässä houkuttelevuutta mittaavassa tutkimuksessa Suomi on vasta sijalla 14, kaukana Ruotsista ja Norjasta, ja tiukan ulkomaalaislinjan maineessa oleva Tanskakin on kaksi sijaa edellä. Monet maat tekevätkin aktiivista työtä osaajien houkuttelemiseksi. Esimerkiksi Saksassa filippiiniläisille sairaanhoitajille rekry­prosessi on ilmainen, kuten myös kielikoulutus.

Suomen vetovoimaa vähentävät arvioiden mukaan muun muassa vaikea kieli, tiukka verotus ja useaa verrokkimaata matalampi ansiotaso. Toisaalta meillä on tarjota maailman mittakaavassa harvinaista herkkua: Suomi on turvallinen, vapaa ja demokraattinen maa, jossa esimerkiksi peruspalvelut, koulutus ja infrastruktuuri toimivat. Ja onhan Suomi moninkertaisesti maailman onnellisin maa! Näitä ja muita hyviä puolia pitää oppia markkinoimaan tenhoavasti, määrätietoisesti ja oikein kohdistetusti.

Myönteiset mielikuvat, kiinnostava työtarjous ja sujuvat prosessit voivat saada tulijan saapumaan Suomeen. Mutta siihen, että muuttaja myös jäisi, eivät riitä vain viranomaistoimet.

Oleellista on, miten suomalainen yhteiskunta ja ihmiset ottavat tulijat vastaan. Pääseekö ei-suomalaisella nimellä työ­haastatteluun saati päätyy palkatuksi? Onko ulkomaiselle tutkinnolla arvoa? Suhtaudummeko ulkomaalais­taustaiseen terveydenalan ammattilaiseen, siivoojaan tai bussin­kuljettajaan kuin keneen tahansa kantasuomalaiseen?

Matala byrokratia tasoittaa muuttajan tietä, mutta ihmisten väliset suhteet ja mielekäs elämä lopulta ratkaisevat sen, juurtuvatko tulijat tänne. Kukaan ei muuta tänne ratkaisemaan Suomen kestävyysvajetta, vaan ihmiset hakevat itselleen ja perheelleen uutta, parempaa elämää.

Jotta ihminen jää pysyvästi vieraaseen maahan, hänen täytyy löytää kavereita, päästä osaksi yhteisöä ja tulla kohdelluksi ystävällisesti – yksinkertaisesti tuntea itsensä tervetulleeksi. Siitä huolehtiminen kuuluu meille kaikille.