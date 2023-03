Pääkirjoitus: Turkki-vääntö oli Suomelle hyvä koulu – kovia neuvottelijoita tarvitaan myös Natossa

Isompia samppanjapulloja kannattaa availla vasta, kun Turkinkin paperi on talletettu Washingtoniin. Presidentti Recep Tayyip Erdoganilla on halutessaan vielä pari viikkoa aikaa vetkutella Suomen Nato-hyväksynnän allekirjoitusta.

Suomen Nato-jäsenyys otti torstai-iltana vihdoin jättiharppauksen, kun Turkin parlamentti äänesti pitkän odotuksen jälkeen Suomen hakemuksen ratifioinnin puolesta.

Päivään mahtui jälleen kerran monia käänteitä, viivästyksiä ja epävarmuustekijöitä. Selväksi kävi, että Turkin sisäpolitiikka meni Suomen edelle, kun parlamentti käsitteli sitä ennen muun muassa inflaatiota, veteraanien eläkkeitä ja naisten oikeuksia.

Oman jännitysmomenttinsa prosessiin toi myös muslimien ramadan-paastokuukausi. Paastonneet kansanedustajat pääsivät syömään ja juomaan ensimmäistä kertaa koko pitkän päivän aikana vasta illalla auringonlaskun jälkeen, joten maratonistunto keskeytettiin siksi aikaa. Vielä siihen mennessä Suomen asiaan ei ollut päästy käsiksi lainkaan.

Lopulta noin kello 22.57 alkoi tapahtua. Suomen Nato-hakemus otettiin käsittelyyn, ja paikalla olleet parlamentaarikot käyttivät muutaman varsin asiallisen puheenvuoron.

Kello 23.55 saatiinkin sitten jo äänestystulos, jossa ei ollut minkäänlaista merkkiä aiemmista epäluuloista ja erimielisyyksistä. Ääniä annettiin 276. Kaikki äänestivät Suomen Nato-jäsenyyden puolesta, yhtä ainoaa ei-ääntä ei annettu.

Turkin parlamentin hyväksynnän jälkeen edessä on vielä muutama byrokraattinen askel, joten kärsivällisyyttä odotteluun tarvitaan vielä nytkin. Ratifioinnin on käytävä vielä presidentti Recep Tayyip Erdoganin allekirjoitettavana, ja hän voi käyttää siihen halutessaan aikaa vielä jopa pari viikkoa.

Kun Erdogan on vahvistanut lain ja se on virallisesti julkistettu, Turkki toimittaa Suomen hyväksymisasiakirjan Yhdysvaltain ulkoministeriön arkistoon Washington DC:ssa. Vasta se on se hetki, jolloin Suomessa kannattaa poksauttaa auki isompi samppanjapullo. Suomen liittymisen katsotaan vahvistuneen silloin, kun paperi on liitetty arkistossa muiden Nato-jäsenmaiden liittymispapereiden joukkoon.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin järjestämä viivytysnäytelmä oli hyvä opetus siitä, että Suomi tarvitsee kovia neuvottelijoita myös jatkossa Naton sisällä.

Turkin harjoittama Nato-kaupankäynti on ollut Suomen kannalta osin tuskaisaakin odottelua. Moinen kaupankäynti ei sovellu luontevasti suomalaiseen toimintatapaan eikä Suomi ole tottunut pelaamaan vastaavalla tavalla kansainvälisissä suhteissa.

Voi kuitenkin ajatella, että tämä oli meille Suomessa myös hyvä opetus siitä, kuinka asioita voi joutua hoitamaan jatkossa yhä kireämmäksi käyvässä kansainvälisessä tilanteessa.

Vaikka Nato tuo meille liittokuntana turvaa, se koostuu kuitenkin hyvin erilaisista valtioista, joiden omat intressit ja kulttuuritaustat saattavat tuoda vielä jatkossakin eteen monta kiperää hetkeä. Edes Naton kuuluisa 5. artikla ei tuo jäsenmaille mitään automaattista sotilaallista apua, vaan jokainen Nato-maa päättää silloinkin antamastaan avusta itse.

Jonain päivänä saattaa olla puolestaan jopa niin, että Suomi itse on siinä tilanteessa, että me viivytämme jotain yhteistä Nato-päätöstä ja taivutamme siten muut liittolaisemme kuuntelemaan meidän kansallisia kantojamme.

Suomen ja Ruotsin hyväksymisneuvottelusta järjestettyä viivytysnäytelmää voi tietenkin tarkastella myös siten, että maailmantilanne ei silti kaikesta huolimatta taida olla niin huono kuin saattaisi luulla. Jos Naton ja Venäjän välinen todellinen suora yhteenotto uhkaisi nurkan takana, Unkarin ja Turkinkaan intresseissä olisi tuskin ollut vitkutella viimeiseen asti.

Suomen seuraavana tavoitteena on, että autamme Ruotsia saamaan mahdollisimman pikaisesti oman Nato-jäsenyytensä onnistuneesti hyväksytyksi.

Sen jälkeen alkaa puolestaan kova arkinen työ Suomen ja Ruotsin puolustuksen nivomiseksi yhteen Naton rakenteisiin. Pitkiä hermoja ja kovia neuvottelijoita tullaan tarvitsemaan varmasti silloinkin: sekä suhteessamme omiin liittolaisiimme että suhtautumisessamme Venäjään.