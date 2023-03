Pääkirjoitus: Niinistöltä vahva viesti tunnekuohuissa kampanjoiville puheenjohtajille – ”sovinnon siemen kannattaa säilyttää”

Hallitusta ei saa kasaan yksin eikä kaksinkaan. Siksi yhteistyöhön on pystyttävä heti vaalien jälkeen.

Eduskunnassa vietettiin keskiviikkona vaalikauden päättäjäisiä. Taakse jäänyt kausi ei totisesti ollut helppo. Ensin tuli pandemia, ja heti perään Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.

Eduskunnalle puhunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoikin puheessaan, että keväällä 2019 eduskunnan aloittaessa kukaan ei tiennyt, mitä tuleman pitää – ”tuli paljon, aivan liikaakin”.

Korona hallitsi päättyneen vaalikauden alkua. Vaikka erilaisiin uhkiin oli varauduttu, tuskin kukaan osasi nähdä, että edessä on maailman hetkeksi sulkeva pandemia. Eduskunta sai käsiteltäväkseen esimerkiksi valmiuslakeja, mikä on Suomessa hyvin poikkeuksellista.

Väliin ei jäänyt hetkeäkään hengähdystaukoa, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Suomen kansa päätti lähes yli yön, että nyt on aika liittyä sotilasliitto Natoon. Käytännössä koko Nato-tie kuljettiin yhden eduskuntakauden aikana. Nyt odotetaan enää Turkin ratifiointia, ja erittäin suurella todennäköisyydellä seuraava eduskunta aloittaa työnsä niin, että Suomi on Naton jäsen.

Presidentti Niinistön selvin viesti meni kiihkeää vaalikamppailua käyville puolueille ja niiden puheenjohtajille. Vaalikamppailussa tunteet ovat olleet pinnalla – hetkittäin on tuntunut, että asiakysymykset ovat jääneet sivummalle.

Niinistö muistutti, että elämme monipuoluejärjestelmässä ja silloin on hyvä pitää mielessä, ”ettei yksin, kaksin, tuskin kolmisinkaan muodosteta tarvittavaa, vahvaa hallitusta.” Siksi tärkeää olisi pitää välit sellaisina, että pystytään nopeaan yhteistyöhön heti, kun uusi eduskunta aloittaa.

Tästä syystä ”sovinnon siemen kannattaa säilyttää”.

Niinistö on oikeassa. Ehkä poikkeuksellisen tiukka vaalikausi purkautuu nyt vaalikamppailussa, mutta yhteistyön on sujuttava heti vaalien jälkeen. Maailma makaa sellaisessa asennossa, että päätöksiä on pystyttävä tekemään hyvinkin nopeasti.

Jos tällä vaalikaudella päätökset ovat olleet vaikeita, kovin paljon helpompia päätöksiä ei ole ensi kaudellakaan luvassa.

Hoivapalvelut ovat edelleen rempallaan. Niin rempallaan, että lapsia lähetetään sydänleikkauksiin Tanskaan. Korona- ja sota-aika näkyvät mielenterveyden ongelmissa, joissa nähtiin nousua jo ennen koronan alkamista. Ilmastonmuutos ja luontokato eivät näytä pysähtymisen merkkejä.

Suomessa on vahva demokratia. Niin vahva, että se kestää repivät vaalitaistelut. Heti vaalien jälkeen yhteistyön on sujuttava. Sen soisi olevan mielessä niin puoluejohtajilla kuin vaalivaistoon kiihkeästi osallistuvilla kannattajillakin.