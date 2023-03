Pääkirjoitus: Marin, Orpo, Purra ja Saarikko vaikenevat lähes tyystin kolmesta Suomen kohtalon kysymyksestä – tästä on kyse

Eduskuntavaaleissa on asioita, joista ei ole keskusteltu tarpeeksi – vaikka olisi syytä.

Eduskuntavaalien loppukiri on nyt käsillä.

Vaaleissa yleensä luvataan kaikenlaista maan ja taivaan välillä; tässä mielessä nämäkään vaalit eivät tee poikkeusta.

Velkaantumisen leikkaaminen ja julkisen talouden sopeutus ovat olleet vaalikeskustelujen kovaa ydintä. Silti konkretia on jäänyt puolitiehen, mikä sinänsä on ymmärrettävää: harva puolue voittaa vaalit esittelemällä karuja leikkauslistoja. Poliitikoille on itse asiassa helpompaa keskustella yksinkertaisista asioista, kuten lupasiko pääministeri Sanna Marin (sd) Hornet-hävittäjiä Ukrainalle vai ei.

Vaikeampaa on kertoa, miten kotihoidossa olevalle huonokuntoiselle, sänkyyn sidotulle vanhukselle järjestyisi ympärivuorokautinen laitospaikka – huolimatta julkisen talouden säästöpaineista ja hoitajapulasta.

Julkisen talouden sopeuttamisesta ja velkaantumisesta puhuttaessa unohtuu usein, että asioita ei ratkaista yhdessä eikä kahdessakaan vaalikaudessa. Tulevaisuudessa on pommeja, jotka väistämättä rapauttavat hyvinvointiyhteiskunnan perusteita ellei niihin reagoida ajoissa.

Alhainen syntyvyys on yksi niistä.

Lapsien vähäisyys tuo tietenkin säästöjäkin, mutta suurempi huoli on siitä, kuka maksaa verot ja eläkkeet tulevaisuuden Suomessa. Maahanmuutto on välttämätöntä, mutta se ei ratkaise kaikkea.

Toiseksi nuoria syrjäytyy kiihtyvällä tahdilla yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle. Suomessa on kohta lähes 100 000 nuorta ilman koulutusta ja työpaikkaa.

Kyllä poliitikkojen uurastuksessa on jokin mennyt pahasti pieleen, kun nuoriso voi näin huonosti. Lisäksi nuoremmat ikäluokat häviävät sukupolvien välisessä tulonjaossa. Sekin on historiallista: yleensä Suomessa nuorempi sukupolvi on aina ollut vauraampi kuin edeltäjänsä. Näin ei ole enää. Kalliiden asuntojen, nousevien korkojen ja hintojen paineessa ero vain korostuu.

Eikä tässä kaikki.

Kolmanneksi EU-politiikka olisi voinut olla enemmän esillä.

Nyt tuntuu, että unionista tippuu miljardeja maksuun ja kaikki vain hämmästelevät – kansalaiset ja poliitikot. Viimeisimpänä esimerkkinä EU:n lakihanke asuntojen energiatehokkuuden parantamisesta. Hanke tunnetaan pakkoremonttina.

EU-jäsenyydestä on ollut Suomelle paljon hyötyä, mutta onko meillä yhtenäistä EU-politiikkaa vai ei, ja miten Suomen ääni kuuluu Brysselissä.

Näihinkin olisi ollut hyvä saada vastauksia.

Näissäkin vaaleissa ratkaisevat mielikuvat. Isot massat äänestävät jonkin puolesta tai protestiksi jotain vastaan. Äänestämistä tai äänestämättä jättämistä ohjaa oma elämäntilanne enemmän kuin puolueen tai ehdokkaan viesti. Moni kokenut äänestäjä tietää, että monipuoluejärjestelmässä vaalit ovat peliä, jossa haetaan asemia hallitusneuvotteluihin, joissa sitten tehdään ne oikeat ratkaisut – vaalilupaukset unohtaen.

Silti vaaleissa olisi toivonut isompaa ja ehkä myös älyllisempää keskustelua Suomen isosta suunnasta. Suomi on putoamassa muiden pohjoismaiden vauhdista talouskehityksessä, väestö ikääntyy ja harmaantuu ja yhä vain suurempi osa kansasta elää yhteiskunnan tukiverkostojen varassa.

Tilanne on kestämätön.

Turvallisuuspolitiikka hoidettiin kuntoon muutamassa kuukaudessa hakemalla Nato-jäsenyyttä.

Ehkä samaa yksituumaisuutta ja tavoitehakuisuutta olisi lupa odottaa sisäpolitiikassa vaalien jälkeen.

Haasteita riittää.