Pääkirjoitus: Orbánin Unkari päästi Suomen vihdoin Nato-pihdeistään – Putinin painajainen toteutumassa

Viivyttely jättää tahran Unkarin ja Turkin maineeseen Pohjolassa.

Suomessa ei pahemmin seurata Unkarin parlamentin yksittäisiä istuntoja. Maanantai-iltana niin kuitenkin tehtiin innokkaasti. Unkarin parlamentti äänesti Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista.

Vastaan äänestäneitä oli vain kuusi. Parlamentti on pääministeri Viktor Orbánin instrumentti, joka soittaa hänen tahtomaansa sävelmää. Maanantaina se toivotti Suomen tervetulleeksi puolustusliitto Natoon.

Isomman vastarinnankiisken Turkin odotetaan hyväksyvän Suomen jäsenyyden jopa parin päivän sisällä. Silloin voidaan hengähtää helpotuksesta. Suomen Nato-tie on auki.

Kahden maan outo viivytystaktiikka aiheutti sittenkin vain välivaiheen, josta selvittiin. Nyt Nato-jäsenyyttä aletaan Suomessa valmistella entistä kovemmalla höyryllä.

Suomessa puolustusliiton kannatus on pysynyt suurena vuoden verran. Venäjän rikollinen hyökkäys Ukrainaan sai suomalaiset Nato-jäsenyyden vastustajat tarkistamaan kantansa. Siitä Kreml voi syyttää vain itseään.

Turkki ja Unkari vetkuttavat yhä Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymistä. Suomen selviäminen piinasta nostaa kuitenkin toiveita Ruotsissakin.

Suomalaisten ja ruotsalaisten mieliin jää tahra Turkin ja Unkarin maineessa. Ne ajoivat viivyttelyllä tavoitteita, joilla ei juurikaan ollut tekemistä Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessien kanssa.

Pääministeri Viktor Orbánin neuvonantaja Balázs Orbán kertoi viikonloppuna suoraan, mikä Ruotsin jäsenyydessä kiikastaa. Hänen mukaansa ”Ruotsin hallituksen virkamiehillä on tapana jatkuvasti kyseenalaistaa unkarilainen demokratia ja siten loukata äänestäjiämme, kansanedustajiamme ja koko maata”. Ruotsalaisten halutaan nyt varmistavan, että näin ei enää käy.

On epäselvää mitä eroa Ruotsilla ja Suomella on Budapestin vinkkelistä. Suomikin on kiinnittänyt huomiota Unkarin tunnettuihin oikeusvaltio-ongelmiin. Selitys voi olla niin raadollinen, että Ruotsi sattuu olemaan juuri EU:n neuvoston puheenjohtajamaa. Sen painostamisesta voi siis kuvitella saavansa enemmän hyötyä.

Natolle Suomen jäsenyydestä ei tule taakkaa. Suomen armeija on eurooppalaisittain suuri ja toimintakykyinen. Toisin kuin monissa Euroopan maissa, meillä ei luovuttu kylmän sodan jälkeen asevelvollisuudesta. Suomessa satsattiin perinteiseen puolustuskykyyn. Ukrainan sotatapahtumat osoittavat, että sitä tarvitaan edelleen.

Suomen Nato-jäsenyys helpottaa puolustusliiton tehtävää, jos pienten Baltian maiden puolustaminen tulee joskus ajankohtaiseksi. Itämeren tilannetta se vakauttaa.

Suomen välitila Venäjän ja Naton välissä on vihdoin päättymässä hetkellä, jolloin Ukrainan sota on taas kiihtymässä ja Venäjä on entistä arvaamattomampi.

Venäjän hyökkäys ravisteli koko Eurooppaa. Suomessa tapahtui valinta, jota oli pitkään emmitty. Enää kellekään ei ole epäselvää, mihin leiriin Suomi kuuluu.

Pian myös Unkari ja Turkki ovat Suomen liittolaisia Natossa. Toivottavasti silloin ei enää tarvitse muistella nyt ohitettuja ongelmia.