Pääkirjoitus: Vaali­väki­valta ei saa luikerrella Suomeen – Ben Zyskowiczin pahoin­pitely on tutkittava perin pohjin

Vaaliehdokas Ben Zyskowiczin (kok) pahoinpitely on järkyttävä muistutus siitä, että väkivalta voi yrittää hiipiä kansanvallan tilalle jopa meillä Suomessa.

Veteraanikansanedustaja Ben Zyskowiczin lauantainen pahoinpitely Helsingin Itäkeskuksessa kertoo karua kieltä siitä, millaisen henkilökohtaisen riskin voivat joutua ottamaan ne ihmiset, jotka asettuvat vaaliehdokkaiksi Suomessa.

Kyse ei ole enää mistään vaalihäirinnästä, vaan vaaliväkivallasta ja jopa suoranaisesta uhasta sekä terveydelle että hengelle.

Zyskowiczin kimppuun käyneen miehen motiivien selvittely on vielä kesken, mutta poliisin soisi tekevän ripeää työtä hänen taustojensa tutkimisessa.

On myös tärkeää, että paljastuipa miehen taustalta sitten hoitamaton mielenterveys- tai alkoholiongelma, juutalaisvastaisuus, Nato-kielteisyys, salaliittouskovaisuus tai mikä tahansa muu syy, se kerrotaan avoimesti julkisuuteen.

Vaaliväkivalta ei kuulu suomalaiseen käyttäytymismalliin eikä väkivallan saa antaa tunkeutua kansanvallan tukahduttajaksi.

Tapahtuneen vakavuutta ei vähennä se, että Zyskowicz selvisi kaikeksi onneksi vain kaatumisella ja ruhjeilla. Kansanedustajaehdokkaan lieväkin pahoinpitely on hyökkäys koko Suomen demokraattista järjestelmää vastaan.

Myös vaalijulisteita on revitty ja töhritty useilla eri paikkakunnilla. On esimerkiksi viitteitä siitä, että Keski-Pohjanmaalla keskustapuolueen julisteita on tuhottu systemaattisesti kiertämällä paikkakunnalta toiselle.

Kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd) vaalimainoksia on poltettu Vantaalla. Kokoomuksen Timo Heinosen vaalijulisteisiin on piirretty puolestaan rukseja ja ristejä, ja perussuomalaisten Kaakkois-Suomen ehdokkaan Samuli Sibakoffin vaalimainokseen oli heitetty pystyyn puukko.

Julisteiden tuhoamista voi ajatella pelkkänä ilkivaltana, mutta joissakin nyt paljastuneissa tapauksissa voi olla taustalla vakavampaa uhkailua. Siksi myös ne kaikki tapaukset olisi tärkeää tutkia tarkkaan.

Kansanedustajaehdokkaat – ja poliitikot ylipäätään – joutuvat kohtaamaan ja sietämään kovaakin kritiikkiä, mikä kuuluu tietenkin demokratiaan sekin. Alatyyliset solvaukset ja uhkailut eivät kuitenkaan ole enää kritiikkiä eivätkä pelkkää häirintää, vaan silloinkin kyse on vaaliväkivallasta – henkisestä sellaisesta.

Vaalimainoksia Espoon keskuksessa 21. maaliskuuta. Perussuomalaisten mainoksen päälle on tuherrettu ja keskustan mainosta revitty.

Ben Zyskowiczin pahoinpitelyn käynnistämä keskustelu sosiaalisessa mediassa paljastaa, että demokratian rapauttamisen lisäksi Suomessa rapautetaan nyt myös käsitystä totuudesta.

Osa somekeskustelijoista vaikuttaa jakavan joko vakavissaan – tai sitten tahallaan vain ristiriitoja lisätäkseen – väitteitä, joiden mukaan Zyskowiczin pahoinpitely olisikin ollut hänen vaalitiiminsä keksimä julkisuustemppu. Tämänkin takia on tärkeää, että poliisi selvittää pahoinpitelyn taustat nopeasti ja ne kerrotaan myös avoimesti julkisuuteen.

Zyskowiczin pahoinpitely on myös havahduttava muistutus siitä, että jokaisella äänioikeutetulla suomalaisella on juuri nyt mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, mihin suuntaan Suomi menee ja mitkä arvot korostuvat politiikassa. Älä lyö, uhkaile tai töhri – vaan äänestä.