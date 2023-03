Venäjän turvallisuuspalvelulla on taatusti hallussaan materiaalia, jota se on kerännyt jopa vuosikymmenten ajan potentiaaliseksi nolaamis- ja kiristysvälineeksi niin suomalaisista liikemiehistä, poliitikoista, diplomaateista kuin toimittajistakin, Arja Paananen kirjoittaa.

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin pääkonsulista Sannamaaria Vanamosta julkaistiin vastikään salaa kuvattu ravintolavideo. Vladimir Putinin Venäjällä turvallisuuspalvelu on pitänyt jo pitkään ulkomaalaisia tiukasti silmällä.

Venäläinen Telegram-kanava julkaisi äskettäin salaa kuvatun videon Suomen Pietarin-pääkonsulista Sannamaaria Vanamosta ja kahdesta pietarilaisesta oppositiopoliitikosta Boris Vishnevskistä ja Aleksandr Shishlovista.

Videon sisältö oli sinänsä hyvin harmiton. Teknisesti se saatiin kuitenkin näyttämään salamyhkäiseltä, sillä sen taidon Venäjän propagandakoneisto osaa.

Seuruetta kuvattiin salaa hämärässä ravintolasalissa. Pieni ote keskusteluista julkaistiin niin, että katsoja pystyi erottamaan itsekin osan puhujien repliikeistä ja loput saattoi lukea tekstityksestä.

Lisää dramatiikkaa tuli siitä, että LenTV24:n edustaja meni lopuksi avoimesti seurueen pöydän äärelle kysymään kysymyksiä Vladimir Putinin määräämästä Ukrainan sodan osittaisesta liikekannallepanosta. Näin saatiin napattua kuviin seurueen kaikkien jäsenten kasvot.

Kun videota höystettiin vielä rankasti paisutelluilla vihjailuilla, saatiin luotua mielikuva, jonka mukaan suomalainen diplomaatti olisi ollut valmis tukemaan rahallisesti Venäjän opposition harjoittamaa ”kumouksellista toimintaa”. Todellisuudessa mistään tällaisesta seurue ei keskustellut.

Salavideon kuvaushetki oli 21. syyskuuta 2022, mutta jostain syystä Leningradin aluehallinnon rahoittama tv-kanava päätti julkaista sen vasta 21. maaliskuuta – eli tasan puoli vuotta tapahtuneen jälkeen.

Olisi naiivia ajatella, että kyse olisi tv-toimittajan omasta aktiivisuudesta ja sattumanvaraisesta salakuvauksesta. Realistisempi vaihtoehto on, että Venäjän turvallisuuspalvelu on pitänyt silmällä seuruetta ja tv-kanava on saanut FSB:ltä vähintäänkin vinkin kuvauspaikasta.

Kannattaa miettiä, miksi video julkaistiin juuri nyt ja mitä sillä haluttiin saada aikaan? Julkaisun ajankohta on saatettu kokea otolliseksi muun muassa siksi, että Suomen Nato-jäsenyys on juuri lähestymässä lopullista sinettiään ja samaan aikaan Suomessa käydään eduskuntavaaleja.

Venäjän turvallisuuselinten ikiaikaisiin tapoihin kuuluu kerätä niin sanottua ”kompromaattia” eli potentiaalisesti vahingollista materiaalia, jonka avulla kohdehenkilöitä voidaan nolata, mustamaalata tai kiristää vaikkapa vasta vuosien päästä tapahtuneesta.

Salavideon julkaiseminen onkin kuin pieni venäläinen vihje siitä, että meilläpä on tällaistakin materiaalia ”epäystävälliseksi” julistetusta Suomesta ja me olemme valmiit julkaisemaan vastaavanlaista jatkossakin.

On mahdollista, että Venäjän turvallisuuspalvelu on kerännyt kompromaattia erilaisista suomalaisista liikemiehistä, poliitikoista, diplomaateista ja toimittajista jopa vuosikymmenten ajan. Putinin KGB-taustan tietäen tämä vanha varautumistapa lienee ollut käytössä vähintään koko hänen vallassaoloaikansa, mutta tuskin siitä oli kokonaan luovuttu edes Boris Jeltsinin huumaavan vapauden aikakaudella 1990-luvulla.

Kokeneille Venäjän-kävijöille tieto ulkomaalaisten varjostamisesta ei tule yllätyksenä. Tavallisen arjen keskellä tämä seikka on saattanut silti unohtua takavuosina monelta, ja Venäjällä saattaa olla hallussaan materiaalia, jolla se voi yrittää painostaa jatkossa myös suomalaisia vaikuttajia.

Nyt esiin putkahtanut salavideo kannattaakin ottaa viimeisenä muistutuksena siitä, millaisiin likaisiin temppuihin Venäjä on valmis.

Suomalaisia diplomaatteja seuraavilla vakoojilla lienee kuitenkin pääsääntöisesti kuolettavan tylsää: suomalaisdiplomaatit kun tuppaavat sanomaan ravintolan pöydässä juuri sitä samaa, mitä he sanovat aivan avoimestikin julkisuuteen.