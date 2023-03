Pääkirjoitus: Ukraina tarvitsee apua, mutta Suomi tarvitsee nyt hävittäjänsä itse

Turvallisuuspoliittinen keskustelu Suomessa kiehuu. Keskustelu kannattaisi suunnata niihin asioihin, joissa Ukrainaa voidaan auttaa heti.

Onko Ukraina tulkinnut, että Suomi olisi valmis luovuttamaan Horneteja, miten tällainen käsitys on mahdollisesti syntynyt, mitä Ukrainalle vastataan ja onko tilanne muodostumassa Suomelle kiusalliseksi? Siinä ovat viime päivien kuumimmat kysymykset suomalaisessa turvallisuuspolitiikassa.

Helsingin Sanomat (23.3.) uutisoi torstaina aamulla, että sen tietojen mukaan Ukraina on esittänyt Suomelle pyynnön kolmenvälisistä Hornet-hävittäjiä koskevista keskusteluista Suomen, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä.

Tasavallan presidentin kansia ilmoitti, että presidentti Sauli Niinistölle tai presidentin kanslian kautta tällaista pyyntöä ei ole tullut. Iltapäivällä puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi tiedotustilaisuudessa, että pyyntö on tullut puolustusministeriöön virkamiestasolle viime viikon lopulla. Pyyntöön pyritään vastaamaan Kaikkosen mukaan lähiviikkoina.

Hornet-keskustelu ryöpsähti käyntiin kuun puolivälissä, kun pääministeri Sanna Marin (sd) vieraili Kiovassa. Ilta-Sanomien vaalitentissä tämän viikon tiistaina hän vahvisti keskustelleensa Horneteista Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa jo ennen kuin asia nousi esiin vierailulla pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Horneteista on noussut Suomessa kohu, koska sittemmin on käynyt ilmi, että asiasta ei ollut puhuttu etukäteen sen paremmin tasavallan presidentin, ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kuin puolustusministeri Antti Kaikkosenkaan kanssa. He kaikki tulivat asiassa yllätetyiksi. Suomen ulkopoliittisesta johdosta syntyi sekava vaikutelma.

IS:n vaalitentissä Marin jatkoi aiheesta. Hänen mielestään Suomessa on voitava keskustella siitä, mitä Horneteille tapahtuu sen jälkeen, kun Suomi on korvannut ne uudemmilla F-35-hävittäjillä. Marinin mielestä on järkevämpää antaa hävittäjät Ukrainaan kuin romuttaa ne.

Asiassa on se ongelma, että Suomi tarvitsee Horneteja itse vielä useamman vuoden ja sen jälkeen ne ovat hyvin lähellä käyttöikänsä loppua. Ukraina taas tarvitsee apua tässä ja nyt.

Yhdysvallat on vedetty mukaan Ukrainan pyyntöön siksi, että Hornetien luovuttamiselle tarvittaisiin Yhdysvaltojen lupa, koska yhdysvaltalainen yritys on ne valmistanut.

Kaikkonen sanoi torstaina, ettei hän tiedä, onko vastaavia pyyntöjä lähetetty muihin maihin.

Kaikille on selvää, että Ukraina tarvitsee kipeästi lisää apua. Se taistelee olemassaolostaan. Slovakia ja Puola ovat ilmoittaneet, että ne toimittavat Ukrainalle lisää MiG-hävittäjiä. Ne ovat ukrainalaisille hävittäjälentäjille tuttua kalustoa.

Selvää on myös se, että Suomi tarvitsee hävittäjänsä itse – oman maan puolustus ei saa heikentyä. Asiantuntijat ovat olleet kohtuullisen yksimielisiä siitä, että Horneteja voitaisiin antaa aikaisintaan kahden–kolmen vuoden päästä, ja silloinkin se vaatisi mittavaa koulutusta ja huollon varmistamista Ukrainassa.

Koko Euroopan toive on, että sota ei kestä niin pitkään. Nopeasti toimitettavaa apua on lähetettävä Ukrainaan jatkuvasti.