Yhä eristetympi Vladimir Putin hakee Kiinalta tukea hyökkäyssotaansa, mutta se ei ole helppoa: Xi Jinping haluaa esiintyä rauhantekijänä.

Kiinan johtaja Xi Jinping saapui maanantaina Moskovaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. Reilu vuosi sitten hän sopi presidentti Vladimir Putinin kanssa maiden välisestä ”rajattomasta” kumppanuudesta.

Ei ole epäilystäkään siitä, kumpi näistä kahdesta valtionpäämiehestä on vahvemmassa asemassa. Putin johtaa raakalaismaista hyökkäyssotaa hylkiövaltiossa, jonka taloutta heikentävät pakotteet ja vaikutusvaltaa kansainvälinen eristys. Putinin elämää vaikeuttaa tuore pidätysmääräys Kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Xi taas johtaa asemahtiaan ja poliittista valtaansa kasvattavaa jättiläisvaltiota, joka on suurin kauppakumppani pitkälti yli sadalle maailman maalle. Venäjä on köyhtyvä pikkuveli, joka on naapuriaan vahvempi ainoastaan ydinaseiden lukumäärässä.

Xi Jinping ja Vladimir Putin tapasivat maanantaina Kremlissä. Johtajien viralliset neuvottelut käydään tiistaina.

Xin vierailu antaa eristetylle Putinille tukea taistelussa, jota tämä kokee käyvänsä Yhdysvaltoja ja puolustusliitto Natoa vastaan. Tässä Venäjällä ja Kiinalla on yhteisiä etuja. Kiina ja Yhdysvallat ovat ajautuneet törmäyskurssille, ja Yhdysvallat vahvistaa liittolaistensa verkostoa indopasifisella alueella, pyrkien patoamaan Kiinaa.

Sekä Putin että Xi tarvitsevat kumppania – vastavoimaa lännelle. Rakenteilla on autoritaarisesti hallittujen maiden liittokunta, jonka tehtävänä on vastustaa lännen liberaaleja demokratioita sekä geopolitiikassa että taloudessa. Mukaan tähän lännenvastaiseen liittokuntaan ovat ehkä laskettavissa myös Valko-Venäjä, Iran, Intia ja pieni joukko Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maita.

Uusi kylmän sodan kaltainen vastakkainasettelu blokkien välillä huolestuttaa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä.

– Koen tämän kierteen, jossa nyt geopoliittisesti selvästi olemme, aika lailla ei pelkästään huolestuttavaksi vaan vähän vaaralliseksikin, hän sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

” Uusi kylmän sodan kaltainen vastakkainasettelu blokkien välillä huolestuttaa.

Lue lisää: Kreml: Putin ja Xi käyvät läpi Kiinan ”rauhan­suunnitelmaa” – Ukrainalta tiukka vastaus

Keskeinen ja akuutti kysymys on se, ryhtyykö Kiina aseistamaan Venäjää hyökkäyssodassa. Se olisi YK:n peruskirjan vastaista, toisin kuin asetoimitukset puolustustaistelua käyvälle Ukrainalle. Mikäli Kiinan asevienti Venäjälle voidaan todentaa, asettaa länsi todennäköisesti sanktioita Kiinalle. Niitä maailmankaupasta vahvasti riippuvainen Kiina taatusti haluaa välttää.

Xille matka tarjoaa mahdollisuuden esiintyä rauhantekijänä. Kiinan 12-kohtainen rauhanaloite on kuitenkin kuollut kirjain, ellei Venäjä suostu lopettamaan hyökkäyssotaa ja vetämään joukkojaan pois Ukrainasta. Siihen Putin tuskin suostuu, vaikka Xi tarjoaisi hänelle Kuuta taivaalta.