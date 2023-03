Venäjän ilmavoimien tyhmänrohkea uhittelu tiistaina jatkaa vuosikausia toistunutta kaavaa.

Yhdysvaltain MQ-9 on monikäyttöinen lentolaite, joka voi toimia tiedustelutehtävissä tai kantaa aseita. Kuvan MQ-9 nousee ilmaan Nevadassa syyskuussa 2021.

Yhdysvaltain miehittämätön MQ-9-lentolaite tuhoutui Mustallamerellä tiistaina. Puolustusministeriö Pentagonin mukaan Venäjän ilmavoimien Suhoi Su-27 -hävittäjä törmäsi tavanomaisella tiedustelulennolla olleeseen MQ-9:ään ja rikkoi sen potkurin. Törmäystä edelsi venäläishävittäjien yli puoli tuntia kestänyt temppuilu kansainvälisessä ilmatilassa lentäneen MQ-9:n ympärillä.

Välikohtaus oli tähän saakka vaarallisin suora kontakti Yhdysvaltain ja Venäjän asevoimien välillä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa runsas vuosi sitten. Kaikeksi onneksi eskalaation vaara selkkauksessa on kuitenkin suhteellisen pieni. Yhdysvallat on johtava Nato-maa, jonka politiikan johtotähtenä on tukea Ukrainaa kaikin tavoin mutta pitää liittokunta sodan ulkopuolella. Moskovassa puolestaan tiedetään varsin hyvin, että Venäjä olisi varma häviäjä avoimessa sodassa Natoa vastaan.

Venäjän puolustusministeriö esitti oman versionsa tapahtumista ja kiisti hävittäjän törmäämisen tiedustelukoneeseen. Virallisen tiedotteen mukaan yhdysvaltalaiskone olisi lentänyt tunnistamiseen tarkoitettu transponderi suljettuna ja tunkeutunut ilmatilaan, jota Venäjä on väliaikaisesti ilmoittanut käyttävänsä ”sotilaalliseen erikoisoperaatioonsa” Ukrainassa. Ilmatilarajauksesta Venäjä kertoo tehneensä ilmoituksen ”kansainvälisten standardien mukaisesti”.

Venäjän selitys ei poista sitä tosiasiaa, että sen ilmavoimien toiminta Mustallamerellä oli vaarallista ja toisti vuosia jatkunutta kuviota. Luettelo lähes yhteentörmäyksiin johtaneista vastaavista tilanteista on pitkä.

Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että venäläinen hävittäjälentäjä olisi tuhonnut tahallisesti noin 30 miljoonan dollarin arvoisen tiedustelulaitteen. Arvioiden mukaan kyse on saattanut olla myös vahingosta, joka johtui lentäjän tyhmänrohkeasta ja epäammattimaisesta käytöksestä.

” Tiedustelutiedot Venäjän asevoimien liikkeistä ja kohteista ovat kullanarvoisia Ukrainalle.

Lue lisää: Venäjä pudotti Yhdys­valtojen lennokin Mustalla­merellä – tutkija: näin Yhdysvallat reagoi

Yhdysvallat tekee päivittäin tiedustelulentoja Ukrainan naapurissa olevien Nato-maiden alueella ja kansainvälisessä ilmatilassa. Tiedustelutiedot Venäjän asevoimien liikkeistä ja kohteista ovat kullanarvoisia puolustustaistelua käyvälle Ukrainalle. Tämä tietenkin ärsyttää Kremliä ja Venäjän sodanjohtoa.

Venäjän hyökkäyssodan laajentumiseen johtava eskalaatio saattaa alkaa juuri tiistain välikohtauksen kaltaisesta kipinästä. Onneksi suurvalloilla on kuitenkin diplomaattisuhteet ja virkamiestason yhteyksiä, joiden avulla akuutisti esille tulevia jännitteitä voidaan purkaa julkisuudelta piilossa. On syytä toivoa, että nämä kanavat toimivat edelleen.