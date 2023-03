Lausunto käytöstä poistuvien Hornetien lahjoittamisesta Ukrainaan oli harkitsematon.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) kommentti Suomen ilmavoimien käytöstä poistuvien Hornet-hävittäjien mahdollisesta luovuttamisesta Ukrainalle herätti kohua viikonvaihteessa. Toimittajan kysymykseen vastannut Marin arvioi, että Suomessa voitaisiin käydä keskustelua hävittäjäavusta osana ”mittavaa kansainvälistä yhteistyötä”.

Uudet F-35-koneet korvaavat Hornetit vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Mielestäni Suomi on tässä kiinnostavassa asemassa juuri sen vuoksi, että me olemme tehneet päätökset uudesta hankinnasta ja meillä on olemassa olevaa kalustoa. Me voimme, totta kai, arvioida tuon kaluston käyttöä. Tietenkin samalla pitää huomioida Suomen geopoliittinen sijainti ja se, että meidän pitää huolehtia omasta maanpuolustuksesta kaikissa tilanteissa, Marin sanoi Kiovassa perjantaina.

Marin korosti, ettei mitään päätöksiä ole tehty ja että keskustelu asiasta on ”aivan alkuvaiheessa”.

Jäi epäselväksi, mihin keskusteluun Marin viittasi. Lausunto tuli yllätyksenä ainakin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk) ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkäselle (kok), eikä myöskään Ilmavoimien komentaja Juha-Pekka Keränen tiennyt asiasta. Outoa oli sekin, ettei Marin ei halunnut jatkaa keskustelua lauantaina, vaikka sitä häneltä kysyttiin.

Näin Marin tuli antaneeksi sekavan kuvan valtionjohdon työnjaosta ja toimivaltuuksista. Lisäksi Hornet-lausunto saatettiin tulkita poliittiseksi sitoumukseksi Ukrainassa.

Jotakin pohdintaa Horneteista on kuitenkin ilmeisesti käyty. Insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo kertoi Helsingin Sanomien 9. maaliskuuta julkaisemassa haastattelussa seuranneensa keskustelua siitä, voitaisiinko Horneteja lahjoittaa Ukrainaan. Ylitalo oli keskeisessä asemassa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa, kun Hornetien korvaaja valittiin.

Käytännössä Hornetien lahjoittaminen olisi hyvin vaikeaa, sillä koneiden tekninen käyttöikä on tulossa täyteen. Käytön jatkaminen vaatisi miljardiluokan investoinnit.

” Ukraina tarvitsee yhä raskaampaa aseapua Venäjän aggression torjumiseksi.

Laajassa kuvassa Marinin lausunnot Kiovassa olivat oikean suuntaisia. Ukraina tarvitsee yhä nopeammin ja yhä raskaampaa aseapua Venäjän aggression torjumiseksi. Hävittäjätoimitukset ovat tulossa osaksi tätä kokonaisuutta.

Pelkät asejärjestelmät eivät riitä sodan kääntämiseen Ukrainan voitoksi. Ukrainalla on ampumatarvikkeista jatkuva pula, jota lännen toimitukset eivät pysty paikkaamaan. Naton ja EU:n jäsenmaiden olisi pitänyt ajaa puolustusteollisuutensa ylös jo vuosia sitten – viimeistään silloin, kun Venäjä valtasi Krimin vuonna 2014.