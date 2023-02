Niemimaan helppo anastus vaikutti Venäjän väärään arvioon Ukrainan kyvyistä ja taistelutahdosta, pohtii Krimin tapahtumia vuonna 2014 seurannut erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kymmeniä ukrainalaisia sotilaita seisoskeli, tupakoi ja kiroili Belbekin lentotukikohtaan johtavan tien vierellä Krimin niemimaalla maaliskuussa 2014.

Tukikohdassa oli kutsumattomia vieraita, jotka olivat tulleet jäädäkseen: tunnuksettomia Venäjän merijalkaväen ja erikoisjoukko Spetsnazin sotilaita.

Venäläisajoneuvot sulkivat tien. Konekiväärit osoittivat kohti Ukrainan ilmavoimien 62. hävittäjärykmentin sotilaita, jotka yrittivät päästä läheisestä varuskunnasta työpaikalleen. Valtaajia ei edes yritetty häätää voimakeinoin. Belbekin lentotukikohta jäi Venäjän haltuun lentokalustoineen.

Sama näytelmä toistui kaikkialla Krimillä kevättalvella 2014.

Tunnuksettomat venäläisjoukot saartoivat ja eristivät Ukrainan maavoimien ja merijalkaväen tukikohdat. Mykät ja kasvonsa peittäneet ”vihreät miehet” ottivat haltuunsa niemimaan pääkaupungin Simferopolin avainkohteet: hallintorakennuksen, alueparlamentin, lentokentän, radio- ja televisioasemat. Vodkasta rohkeutta hakenut venäläismielinen siviiliväestö velloi kaduilla ja toreilla, uhmaa täynnä.

Näin Venäjä anasti Ukrainalta kokonaisen niemimaan, kohtaamatta aseellista vastarintaa.

” Valtaajia ei edes yritetty häätää voimakeinoin.

Krim, maaliskuu 2014: Venäjän joukot estivät ukrainalaissotilailta pääsyn Belbekin lentotukikohtaan. Ukrainalaiset saattoivat vain seurata tilannetta neuvottomina.

Taitavasti toteutettu Krimin valtausoperaatio oli ukrainalaisille sotilaille hämmentävä ja hankalia tunteita esille nostanut tapahtumasarja. Vastakkain olivat hajonneen Neuvostoliiton perilliset, veljeskansat, joista oli tullut vihollisia. Venäjän vahva propaganda maalasi ukrainalaiset mustin värein pahimmiksi vastustajikseen.

Näin tilannetta kuvaili tukikohdastaan ulos suljettu Ukrainan ilmavoimien majuri ja laivueen varakomentaja Vladislav Kardash:

– Minun äitini on Venäjältä ja isäni Luhanskista, Ukrainan itäosasta. Päätin lapsena valita Ukrainan kansalaisuuden, mutta nyt minua pidetään täällä natsina ja fasistina, Kardash sanoi IS:lle.

Heti Krimin anastuksen jälkeen Venäjä ryhtyi tukemaan Itä-Ukrainan venäläismielisiä kapinallisia, jotka julistivat Donetskin ja Luhanskin alueet itsenäisiksi ”kansantasavalloiksi”. Siitä alkoi sota, jonka Vladimir Putin laajensi massiiviseksi invaasioksi Ukrainaan tasan vuosi sitten.

Kaikki on muuttunut Krimin nöyryytyksen jälkeen. Miten erilaisen Ukrainan venäläiset ovatkaan kohdanneet!

Vielä Donbasin taisteluissa vuosina 2014–2015 Ukraina kärsi kovia tappioita, mutta siitä alkoi asevoimien nousu. Taistelukokemus, määrätietoinen varustautuminen ja koulutus ovat nostaneet Ukrainan asevoimat alennustilasta ja kehittäneet siitä tehokkaan sotakoneen.

Lue lisää: Tällaista on Ukrainan sodan rajuimpien taistelujen etulinjassa – ”Venäläiset eivät välitä”

Venäjä lähti vuosi sitten ylimielisenä valloittamaan Ukrainaa, varmana siitä, että Kiova kaatuu parissa viikossa. Väärään arvioon ja heikkoon valmistautumiseen on hyvinkin voinut vaikuttaa kokemus Krimin helposta valtauksesta kevättalvella 2014.

Virheiden seuraukset ovat olleet venäläisten näkökulmasta karmeita. Britannian sotilastiedustelun arvioiden mukaan hyökkäyssodassa on jo kaatunut 40 000-60 000 venäläissotilasta. Kun laskee mukaan haavoittuneet, kadonneet ja vangiksi jääneet, tappioluvut voivat nousta jopa 200 000:een.

Ukrainalaisilla on tahtoa, kykyä ja taitoa lyödä hyökkääjä – sillä edellytyksellä, että puolustustaisteluun on käytettävissä riittävästi aseita ja ammuksia. Ukrainaa tukevan läntisen yhteisön tehtävänä on huolehtia asevoimien materiaalisten puutteiden paikkaamisesta. Asetoimitukset, järjestelmien huolto ja ammustäydennykset ovat Ukrainan puolustuksen kohtalonkysymys, ei ukrainalaisten taistelutahto tai -kyky.

Lue lisää: Uhkaavatko Ukrainan ammukset loppua? Miljoonan kranaatin raja meni jo rikki

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on laatinut rauhansuunnitelman, johon sisältyy Venäjän vetäytyminen kaikkialta Ukrainassa.

Tämä sota ratkaistaan taistelukentällä, ei neuvottelupöydässä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei suostu neuvottelemaan rauhasta, joka merkitsisi alueiden luovuttamista Venäjälle. Ukrainan tavoitteena on palata vuoden 2013 rajoihin – ja vapauttaa myös Krim miehitysvallan alta.

Ukrainaa tukeva länsiyhteisö on niin ikään yksimielinen: Venäjälle ei voida sallia voittoa eikä palkintoa. Euroopan rajoja ei kerta kaikkiaan saa muuttaa sotilaallisen aggression avulla.

Venäjää itsevaltaisesti johtava Putin ei hänkään ole osoittanut halua lopettaa hyökkäyssotaansa. Puheessaan tiistaina Putin leimasi vihollisekseen Naton ja koko länsiyhteisön, joka käyttää Ukrainaa hyödyksi, tuottaakseen Venäjälle ”strategisen tappion”. Näin hän siis näytti selittävän Venäjän heikkoa sotamenestystä.

” Venäjälle ei voida sallia voittoa eikä palkintoa.

Arvostettu yhdysvaltalainen Council on Foreign Relations -tutkimuslaitos luettelee tuoreessa artikkelissa syyt Ukrainan puolustustaistelun menestykseen.

Ensiksi, presidentti Zelenskyi on johtajuudellaan onnistunut vakuuttamaan kansansa siitä, että sota voidaan voittaa. Hän on saanut lännen jatkamaan ja tehostamaan ase- ja materiaaliapua.

Toiseksi, ukrainalaisten kokemukset kohta yhdeksän vuotta kestäneessä sodassa ovat luoneet kokeneen ja kovettuneen veteraanipolven, joka voitiin mobilisoida puolustustaisteluun heti Venäjän massiivisen maahanhyökkäyksen alettua.

Kolmanneksi, Ukraina on onnistunut uudistamaan asevoimansa oppimalla Naton asiantuntijoiden avulla uusia käytänteitä ja toimintatapoja. Painopisteenä on ollut operatiivinen joustavuus: vastuun antaminen paikallisille komentajille ja nuorille upseereille.

Neljänneksi, Ukraina taistelee kotikentällään, tuntee alueen ja kykenee käyttämään paikallista väestöä apuna tiedustellessaan vihollisjoukkojen sijaintia ja liikkeitä.

Viidenneksi, Ukraina on saanut länneltä jo yli sadan miljardin euron arvosta ase- ja materiaaliapua. Suomen osuus tästä avusta nousee noin 750 miljoonaan euroon. Ukraina saa aseiden lisäksi myös reaaliaikaista tiedustelutietoa.

Kun yhdistää nämä seikat Venäjän asevoimien heikkoon taitoon ja suunnitteluun taktisella, operatiivisella ja strategisella tasolla, puutteisiin eri aselajien yhteistoiminnassa ja logistiikassa sekä sotilaiden heikkoon motivaatioon, voi uskoa Ukrainan menestyvän taistelukentällä myös tulevina viikkoina ja kuukausina.

Ukraina maksaa joka päivää kovaa hintaa Venäjän hyökkäyssodasta. Kuva venäläisten iskun jälkeisestä raivaustyöstä Harkovassa viime syyskuussa.

Nopeaa ratkaisua sotaan ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Ukrainan odotetaan jossakin vaiheessa ryhtyvän vastahyökkäykseen, mahdollisesti eteläisellä rintamalla. Venäjä puolestaan täydentää joukkojaan liikekannallepanossa riviin käskettyjen ”mobikien” avulla, tunnustelee puolustuksen voimaa tiedusteluhyökkäyksin ja kokoaa voimaa mahdolliseen suurhyökkäykseen.

Todennäköisesti Venäjä myös varautuu siihen, että Ukraina ehtii hyökätä ensin. Sitä varten Venäjä vahventaa joukkojaan ja puolustuslinjojaan ja valmistautuu riistämään aloitteen itselleen, jos armeija pystyy torjumaan Ukrainan iskun.

Olisi virhe aliarvioida Venäjän kykyä käydä sotaa. Venäläiset ovat jo oppineet hyökkäyssodan alkuvaiheen virheistä ja muun muassa tehostaneet tulenkäyttöään.

Ukrainan voittoon on siis kaikesta päätellen vielä pitkä matka. Ja voiton hinta ihmishengissä, inhimillisessä kärsimyksessä ja taloudellisissa vahingoissa mitattuna on hirvittävän kallis.

Winston Churchill sanoi marraskuussa 1942 näin, vapaasti suomennettuna: ”Nyt ei olla vielä lopussa. Tämä ei ole edes lopun alku, pikemminkin ehkä alun loppu.”