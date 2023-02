Pääkirjoitus: Niinistön ja Marinin nokkapokka on vaivaannuttavaa seurattavaa – jälkiviisastelu ei auta Suomen Nato-tiellä

Natoon matkaavassa Suomessa ei kannata liikaa tutkia peruutuspeiliin, mitä joku on joskus sanonut.

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat kotiutuneet viikonlopun Münchenin turvallisuuspoliittisesta konferenssista.

Siellä, kuten olettaa saattoikin, yksi pääkysymyksistä oli Suomen ja Ruotsin Nato-ratifiointien tilanne.

Nyt on jo tunnustettu, että Suomen ja Ruotsin Nato-polut saattavat hetkeksi aikaa erkaantua toisistaan. Todennäköistä on, että Turkki hyväksyy Suomen Natoon ennen Ruotsia, ja tämän tilanteen kanssa on elettävä, se on realismia.

Münchenin turvallisuuskokous toi suomalaiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun myös yllättävän, jopa kiusalliselta tuntuvan jälkiviisastelun maun.

Kyse on siitä, milloin Suomessa ja Euroopassa olisi pitänyt havahtua Venäjän aggressiiviseen ja laajentumishaluiseen sotapolitiikkaan. Pääministeri Marinin mukaan tilanteeseen olisi pitänyt herätä viimeistään Krimin miehityksen aikaan 2014.

– Olemme nyt jatkaneet liian pitkään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Jonkin verran pakotteita, mutta liian löyhiä ja liian myöhään. Venäjä jatkoi keskusteluja ja diplomaattisia yhteyksiä eri maiden kanssa eri formaateissa, Marin sanoi.

Marinin puheet tulkittiin oitis kritiikiksi presidentti Niinistöä kohtaan. Niinistö jatkoi yhteydenpitoaan presidentti Vladimir Putinin kanssa vielä Krimin valtauksen jälkeen, vaikka se herätti arvostelua varsinkin Baltian maissa ja Ruotsissa. Niinistö ei toimintaansa katunut.

– Kaikki olivat sitä mieltä, että jonkun olisi jotain tehtävä, jotta päästään selville, mistä on kyse. Siitä lähti Minskin projekti liikkeelle, johon alkuvuosina uskottiinkin, Niinistö puolusteli toimintaansa.

” Nato on kummankin instituution tavoite, mutta jälkiviisastelulla jalostettu profiloituminen luo tympeän jälkimaun.

Nyt näkyy jo julkisestikin, miten pääministeri ja presidentti haastavat toisiaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Retoriikasta huolimatta Marininkaan puolelta ei aikaisempia Venäjä-kriittiisiä lausuntoja juuri löydy. Vielä reilu kuukausi ennen sodan alkua Marin sanoi, ettei Suomi liity Natoon hänen ”vahtivuorollaan”.

Marin on siirtynyt asenteissaan selkeästi Baltian maiden ja Puolan ajamalle aggressiiviselle retoriikalle. Niinistö puolestaan selkeästi yrittää pitää esiintymisissään Suomen erillään kyseisestä viiteryhmästä.

Kun Suomi on Naton odotushuoneessa, vähiten kaivataan pääministerin ja presidentin päivänvaloon nousevaa eriseuraisuutta turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Nato on kummankin instituution tavoite, mutta jälkiviisastelulla jalostettu profiloituminen luo tympeän jälkimaun.

Presidentti Niinistö tapaa keskiviikkona Tukholmassa sekä Ruotsin että Norjan pääministerit. Mukana Tukholman-matkalla ovat myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Mikko Savola (kesk). Pääministeri Marin ei.