Keskustelussa Suomen Nato-hakemuksesta on vahdittu termejä kuin mustimpina YYA-sopimuksen ja Neuvostoliiton hännystelyn vuosina, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala arvioi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg viritti suomalais-ruotsalaisen Nato-keskustelun roihuun toteamalla, ettei nyt ole tärkeintä maiden yhtäaikainen Nato-ratifiointi Turkissa vaan vauhti, nopeus.

Samalla paljastui Suomen ja Ruotsin tilanteiden välinen ero, jota poliitikot ovat yrittäneet peitellä, mutta joka väistämättä tuli esille.

Nyt sitten keskustellaan sekä Suomessa että Ruotsissa siitä, ovatko naapurit vielä kavereita, vaikka Turkki ja presidentti Recep Tayyip Erdogan ratifioisikin Suomen Nato-jäsenyyden ennen Ruotsia.

Ja siltä vaikuttaa.

Vaikutelma vahvistui, kun Stoltenberg matkusti Naton puolustusministerikokouksen jälkeen Turkkiin ja tapasi Erdoganin ja maan ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun.

Suomi ei olisi ulkopolitiikan Suomi, jollei keskustelu kääntyisi käsitteisiin, joilla tapahtumien kulkua ja Suomen asemaa selvitetään.

Presidentti Sauli Niinistö totesi tiistaina Helsingin Sanomille puhuneensa, että Suomi etenee Natoon Ruotsin kanssa ”yhteisymmärryksessä”.

– Se tarkoittaa sitä, että me paitsi tiedämme toistemme ajatukset voimme ne myös ymmärtää. Näin on myös toimittu viimeisen vuoden ajan, Niinistö totesi.

Niinistö käytti termiä ”yhteisymmärrys” myös STT:n viime viikonvaihteen haastattelussa ja Ylellä hiukan aikaisemmin.

Tätä ennen yleinen termi on ollut ”käsi kädessä”. Siis että Suomi ja Ruotsi menevät sisään yhtä aikaa, ja että myös jäsenyysprosessi on samanaikainen.Tätä ei ole mihinkään kirjattu, mutta hokemaa on toistettu niin paljon, että se on jäänyt pysyvästi tajuntaan.

– Joten sanon, että myös Ruotsin asia on meidän. Menemme eteenpäin käsi kädessä, Niinistö sanoi jäsenhakemusten alkuvaiheessa Kultaranta-keskusteluissa viime kesäkuussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on hokenut ”käsi kädessä” -mantraa vielä Niinistöä enemmän, muut perässä.

Terminologia tuo mieleen avioliiton. Vihille mennään yleensä ”käsi kädessä”, mutta ero tapahtuukin sitten ”yhteisymmärryksessä”. Tätä ennen vuosikausia vannottiin ”Nato-option” nimiin.

Ehkä Suomessa tuijotetaan termejä liikaakin, mutta kyseessä on vanha perinne jo Neuvostoliiton ajoilta.

Tuolloin ulkopolitiikan papisto varjeli YYA-Suomen kyseenalaisen puolueettomuus-termin oikeaa käyttöä haukan lailla presidentti Urho Kekkosen, kulloisenkin ulkoministerin ja ulkoministeriön virkamiesten johdolla. Termin merkityksestä väännettiin kättä sosialistisen itänaapurin kanssa jatkuvasti.

Nyt siis vakuutetaan länsinaapurin suuntaan yhteisymmärryksen nimiin. Päätökset ovat kansallisia, se ymmärretään. Tavoite on yhteinen, ja yhteistyö jatkossakin elintärkeää, kuten onkin

Niinistö on parhaillaan Münchenin turvallisuuskonferenssissa ja matkustaa keskiviikkona Tukholmaan tapaamaan Ruotsin ja Norjan pääministereitä. Mukana ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Mikko Savola (kesk).

Millaista pohjoismaista turvallisuuspolitiikan linnaketta kokouksessa mahdetaan miettiä, jos Nato-tiet erkaantuisivat joksikin aikaa?

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta sai Nato-mietinnön valmiiksi perjantaina.

Kun eduskunta hyväksyy 28. helmikuuta Nato-lain ja presidentti vahvistaa sen ja hyväksyy liittymisen, asia on Suomen osalta selvä.

Takaraja on Vilnan Nato-huippukokous heinäkuussa. Jos Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet eivät ole siihen mennessä selvillä, kyseenalaiseksi joutuu koko sotilasliiton uskottavuus. Mitä tuollaisella liitolla tekee, ellei jäsenyysehdot täyttävistä ehdokkaistakaan päästä yksimielisyyteen?

Nyt ollaan siis odotushuoneessa ja ovea vartioi kaksi Nato-portsaria, Erdogan ja Unkarin Viktor Orban.

Ainakaan Suomessa kukaan tiedä, mitä Erdogan ajattelee. Joka niin väittää, pettää sekä itseään että muita.