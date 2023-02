Ministeri Mika Lintilän tapaus on yhä syytä selvittää perin pohjin.

Joskus selittely vie selittäjän vain syvempään suohon. Näin saattaa olla käymässä elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk).

Lintilän kännykästä lähettiin viime viikolla keskustan sisäiseen Whatsapp-ryhmään meemi, jossa irvailtiin pääministeri Sanna Marinille (sd) ja kansanedustaja Matias Mäkyselle (sd). Pilkan aiheet liittyivät heidän yksityiselämään.

Meemin voi kansankielelle kääntää pilakuvaksi.

Mautonta pilailua isompi ongelma on tapa, jolla Lintilä on asiaa selitellyt. Ensin hän epäili Whatsapp-tilinsä joutuneen kaapatuksi, mahdollisesti hiljan tehdyn Afrikan matkan yhteydessä. Asiantuntijoissa Lintilän selitysten yksityiskohdat herättivät epäilyksiä ja hilpeyttäkin.

Epäilys ministerin ja kansanedustajan työpuhelimen tilin kaappaamisesta on äärimmäisen vakava. Siksi eduskunnan tietohallinto selvitti asiaa. Tiliä ei selvityksen mukaan oltu kaapattu.

Torstaina Lintilä joutui jälleen selittämään asiaa.

Lintilä kiisti edelleen lähettäneensä meemin. Nyt hän antoi ymmärtää käyttäneensä termejä väärin. Tiliä ei ollutkaan kaapattu vaan kyseessä olikin ehkä ”rinnakkaiskäyttö”. Lintilä ei kuitenkaan osannut kertoa kuka näin olisi voinut tehdä, ja miten tili ylipäätään olisi voinut joutua jonkun muunkin käyttöön.

Tämän selvittämiseksi tarvittaisiin loki-tietoja Whatsappin omistavalta Meta-yhtiöltä ja ehkä poliisinkin apua.

Lintilä myönsi itse saaneensa kyseisen meemin puhelimeensa. Hän sanoi pitävänsä ”hyvistä meemeistä”. Kyseinen meemi on Lintilän mielestä ”välimaastossa”.

” Kilpa keskustan edustajiksi haluavien kesken on kova.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vakuuttaa yhä uskovansa Lintilän sanaa, että tämä ei itse meemiä lähettänyt. Saarikko ei ole varma selviääkö totuus koskaan. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli luottaa myös Lintilän sanaan. Kalli haluaa, että asia selvitetään loppuun asti. Ei ole aavistustakaan kuinka kauan tähän menee.

Keskustan kannalta kohun ajankohta on huono. Eduskuntavaaleihin on enää muutama viikko. Puolueen kannatus on aina vain alamaissa. Ministerin ympärillä vellova koominenkin sotku ei näytä hyvältä.

Lintilä on itse ehdolla eduskuntaan Vaasan vaalipiirissä, jossa kilpa keskustan edustajiksi haluavien kesken on kova. Jos puolue menettää ääniosuuttaan mielipidemittausten mukaan, vanhojenkin edustajien paikan uusiminen on hankalaa.

Keskustassa on harmiteltu, että Lintilä-jupakan yksityiskohtia tuntuu vuotaneen julki puolueen sisältä. Tämä on yhdistetty myös puolueen jäsentenvälisiin vaali- ja muihinkin taistoihin.

Lintilä on ollut tällä eduskuntakaudella hyvin näkyvä ministeri. Nyt hän taistelee poliittisen uran jatkosta tosissaan. Siitä hän saa pitkälti syyttää omia sotkuisia puheitaan.

Toinen juttu on, että hallituksen viimeisten aikojen sisäistä ilmapiiriä juttu on tuskin parantanut.