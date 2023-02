Pääkirjoitus: Putinin Venäjän uhkailut otettava Suomessa vakavasti – nämä merkit voivat kieliä otteiden koventumisesta rajan takana

Suomen suhteet Ukrainaan hyökänneeseen Venäjään ovat aallonpohjassa, ja ne tulevat siellä pysymään – pitkään.

Lähes vuosi sitten Eurooppa järkyttyi: Vladimir Putin aloitti raakalaismaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan. Sodan tuhot ja siviilien kärsimykset koskettivat ja koskettavat edelleen meitä kaikkia.

Turvallisuuspoliittinen tilanne muuttui Suomen lähiympäristössä – yhdessä yössä.

Suomi lähti hakeutumaan puolustusliitto Naton jäseneksi yhtä jalkaa Ruotsin kanssa. Prosessi on edelleen kesken, mutta Putinille Naton laajeneminen Suomeen, Venäjän länsirajalle on tietysti myrkkyä. Putin on valmistautuessaan sotaan käynyt läpi eri skenaarioita sodan vaikutuksista Euroopassa.

Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, oliko Suomen Nato-jäsenyys Putinin ennakkokaavailuissa mukana vai ei.

Joka tapauksessa kielenkäyttö itärajan takana on ollut kovaa – ajoittain jopa uhkaavaa.

Venäjän ulkoministeriön apulaistiedottaja Aleksei Zaitsev uhosi viime kesänä Venäjän aikovan ”väistämättä kostaa” Natoon pyrkiville Suomelle ja Ruotsille maiden jäsenyyden aiheuttamat ”esteet”. Ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova lupaili sotilaallis-poliittisia vasta-askeleita, jos Suomi menee Natoon.

Muitakin korkean tason räyhäkkäitä sanallisia ulostuloja on kuultu.

Venäjä yrittää uudestaan läpimurtoa Ukrainan itäosissa Donbassin alueella. Propagandasta ja asiantuntijoiden ennustuksista voisi päätellä, että Ukrainassa käytäisiin sodan ratkaisutaisteluja ja aloite olisi siirtymässä taas Venäjälle, joka lyötiin viime keväänä verissä päin takaisin Kiovan porteilta.

Sodasta on tulossa pitkä, eikä sen eskaloitumistakaan eli laajentumista voida laskea pois. Putin hakee vastakkainasettelua ellei jopa suoranaista sotilaallista yhteenottoa lännen kanssa.

Tässä tilanteessa Suomen on oltava tarkkana.

Suhteet itärajan takaiseen Venäjään ovat aallonpohjassa, ja ne tulevat pysymään siellä pitkään. Toistaiseksi Suomeen ei kohdistu suoranaista sotilaallista uhkaa, mutta venäläinen valtiollinen propaganda jauhaa Suomesta viholliskuvaa ja nostattaa vastakkainasettelua vääristelemällä historiaa.

Venäjä on tuhonnut Primorskissa (ent. Koivisto) Karjalankannaksella suomalaisten sankarihaudan hautamuistomerkkejä, vaikka maiden välinen valtiosopimus edellyttää molempia osapuolia pitämään haudat kunnossa rajan molemmin puolin. Suomea syytetään Venäjällä osallisuudesta Leningradin piirityksen ”kansanmurhaan”.

Venäläisessä propagandassa esitetään täysin tuulesta temmattuja epäilyjä, joiden mukaan myös Koiviston sankarihaudassa saattaisi levätä ”sotarikoksiin” syyllistyneitä ”natsiarmeijan sotilaita”.

Vakavasti on otettava myös Ilta-Sanomien erikoistoimittajan, pitkäaikaisen Venäjä-kirjeenvaihtajan Arja Paanasen kohtelu. Venäjän ulkoministeriö esti hänen pääsynsä Venäjälle epäämällä Paanasen journalistisen työviisumin – ensimmäisen kerran 30 vuoteen.

Riippumaton lehdistönvapautta puolustava Toimittajat ilman rajoja -järjestö tuomitsi Paanasen viisumin epäämisen. Paanasen kohtelu ei liene sattumaa. Hän on seurannut aktiivisesti hautakiistaa ja kirjoittanut kriittisesti Putinin Venäjästä jo pitkään.

Nämä voivat juuri nyt tuntua vielä pieniltä asioilta, mutta ne voivat ennakoida sitä, mitä on odotettavissa, jos vainoharhainen Putin voittaisi Ukrainassa.