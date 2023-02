Pääkirjoitus: Varusmiesten rapakunto on meidän kaikkien ongelma – mikä on armeijan toimintakyky tosipaikassa?

Varusmiesten huonolla kunnolla on merkitystä koko yhteiskunnan kannalta, sillä miten työuria pidennetään, jos ihmiset eivät jaksa työelämässä.

Varusmiehet ovat huonossa kunnossa, kun katsotaan kokonaisuutta. Erityisiä ongelmia on kestävyyskunnossa.

Näin kertoo majuri Lasse Torpo, joka työskentelee liikunta-alan osastoesiupseerina pääesikunnan koulutusosastolla (IS 8.2.).

Puolustusvoimat mittaa kestävyyskuntoa perinteisellä Cooperin testillä, jossa juostaan 12 minuutin aikana niin pitkä matka kuin pystyy.

Viime vuonna palveluksensa aloittaneiden nuorten miesten keskiarvo oli metrilleen sama kuin vuonna 2021– 2 376 metriä. Se on vuodesta 1975 alkavan mittaushistorian toiseksi huonoin tulos. Huonoimmat tulokset ovat vuodelta 2019.

Naisten tuloksia Puolustusvoimat ei raportoi, koska ne eivät edusta väestötasoa.

Armeijan toimintakyky lepää sotilaiden fyysisen kunnon varassa, tekniikkaa vähättelemättä, ja asia koskee myös reserviläisiä. Ukrainan sota on osoittanut, että sodassa perusasiat ovat edelleen tärkeitä: pitää olla sekä fyysistä että henkistä kestävyyttä.

Surullisinta Puolustusvoimien lukemissa on se, että niiden ei oikeastaan voi olettaa paranevan, sillä myös nuoremmat ikäluokat ovat huonossa kunnossa.

Viime vuoden joulukuussa julkaistiin viimeisimpien Move-mittausten tulokset. Ne näyttivät, että noin 40 prosentilla suomalaisista viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on niin heikolla tolalla, että aivan tavallisesta arjesta suoriutuminen on uhattuna.

Miten he pärjäävät siinä vaiheessa, kun he ovat varusmiespalvelusiässä?

UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari onkin sanonut, että suomalaisten jaksamisessa työelämässä on edessä dramaattinen lasku kaikissa vähänkin fyysistä kuntoa vaativissa tehtävissä (IS 20.1.). Hänen mukaansa fyysinen kunto on niin huono, että se alkaa näkyä monilla aloilla. ”Esimerkiksi poliisin, Rajavartiolaitoksen ja tiettyjen terveydenhuollon ammattilaisten palkkaaminen alkaa olla vaikeaa.”

Erittäin suuri kysymys on myös se, miten huonokuntoiset nuoret ikäluokat pärjäävät, kun he ovat 40- tai 50-vuotiaita. Yleensä ihmisen kunto heikkenee, kun ikää tulee lisää.

Nykyisellä menolla on vaikeaa nähdä, miten työuria voitaisiin pidentää tai eläkeikää nostaa, jos ihmisten kunto ei siihen riitä. Näitä molempia toimia tarvittaisiin kipeästi hyvinvointivaltion turvaamiseksi – meidän on saatava huonon huoltosuhteemme takia ihmiset tekemään pidempää töitä.

Ikävä kyllä tarjolla ei ole helppoja ratkaisuja. Yhteiskunta ja työelämä ovat muuttuneet niin, että istumme valtaosan päivästä. Hyötyliikunnan määrä jää helposti vähäiseksi, jos asiaan ei kiinnitä erityistä huomiota.

Tavallaan olemme nähneet valtavasti vaivaa tehdäksemme arjesta mahdollisimman mukavaa. Paradoksaalisesti olemme nyt tilanteessa, että arki vaatii niin vähän liikuntaa, että se sairastuttaa meidät.

Liikkuminen ja urheilu jakautuu yhteiskunnassa niin monen toimijan vastuulle, ettei kokonaisuudesta lopulta vastaa kukaan. Eikä tämä vain viranomaistoimilla hoidu. Kodit ovat ainakin yhtä ratkaisevassa asemassa.