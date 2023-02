Pääkirjoitus: Bidenin ratkaisua odotetaan yhä – pyrkiikö 80-vuotias uudelle kaudelle?

Ilkeä huutelu kongressissa kesken presidentin tärkeän puheen ei anna hyvää kuvaa Yhdysvaltain yhtenäisyydestä.

Kun ei halua, että itsestä puhutaan, on hyvä kiinnittää huomio muuhun.

Presidentti Joe Biden halusi kiinnittää huomion Yhdysvaltoja odottavaan mahtavaan tulevaisuuteen. Tiistaina maan kongressissa presidentin Kansakunnan tila -puhe sai kuitenkin osakseen huutelua, joka ei anna hyvää kuvaa maan nykytilasta.

Syksyn välivaaleissa edustajainhuoneen enemmistö siirtyi Bidenin demokraateilta republikaaneille. Senaatti jäi demokraateille, joiden menestys oli muutenkin odotettua parempi. Silti Bidenin hallinnon asema vaikeutui.

Oli odotettavaa, että presidentti vetoaisi yhteistyöhön yli puoluerajojen. Näin Biden vaikutti tekevänkin. Toisen tulkinnan mukaan hän välillä tahallaan provosoi republikaaneja.

Vastaus oli odotettu. Erityisesti kunnostautui republikaanien äärilaidan edustaja Marjorie Taylor Greene. Kesken puheen hän huusi, että Biden on valehtelija. Ääntä pitivät muutkin republikaanit.

Tällä hetkellä kongressissa löytyy yhteisymmärrystä lähinnä ulkopolitiikassa. Kummankin puolueen enemmistö kannatta Ukrainan tukemista Venäjän hyökkäystä vastaan ja Kiinan vaikutusvallan patoamista.

80-vuotiaalta Bidenilta odotetaan ilmoitusta siitä, pyrkiikö hän toiselle presidenttikaudelle. Sellaista ei vieläkään kuultu.

Tosin puheen optimismi ehdittiin tulkita kampanjanavaukseksikin. Biden kehui saavutuksiaan kuten suurta infrastruktuuriohjelmaa. Hän puhui amerikkalaisia huolestuttavista korkeista lääkkeiden hinnoista.

Bidenin päätökseen vaikuttanee se, miten republikaanien ehdokaskisa kehittyy. Toistaiseksi ainoa siihen ilmoittautunut on entinen presidentti Donald Trump. Hänen mahdollisuuksistaan on eri käsityksiä. Trumpilla on fanaattisia kannattajia ja valmiina suuri vaalikassa.

76-vuotiaan Trumpin mahdollisuuksia Bidenin voittamiseen pidetään kuitenkin huonompina kuin vaikkapa Floridan 44-vuotiaan republikaanikuvernöörin Ron DeSantisin. Toisaalta tappio vanhalle Trumpille esivaaleissa voisi tuhota nuoren DeSantisin mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Käynnissä on kyttäyspeli moneen suuntaan.

Bidenin korkea ikä huolestuttaa niitäkin demokraatteja, jotka muuten pitävät presidentistään.

Presidentiksi haluavat demokraattipoliitikot ovat hiljaa niin kauan kuin Biden ei kerro aikeitaan. Jos Biden ei lähde ehdolle, alkaa esivaalikisa. Mitä kauemmin Biden vaikenee, sitä vähemmän sille on aikaa. Esivaalit ovat ehdokkaille raskas ja kallis prosessi.

Hyvin mahdollinen on yhä pelätty antikliimaksi, jossa toisistaan ottavat taas mittaa iäkkäät Biden ja Trump. Se ei Yhdysvaltain mainetta maailmalla kohottaisi.