Pääkirjoitus: Sota, viha ja vanhat kiistat haittaavat pelastustöitä Turkin ja Syyrian tuhoalueilla

Voi vain toivoa, että alueelliset jännitteet lieventyvät valtavan luonnonkatastrofin keskellä.

Turkkia ja Pohjois-Syyriaa kohtasi maanantaina aamuyöllä kaksi voimakasta maanjäristystä. Luonnontuhon uhriluku lasketaan jo tuhansissa – ja se nousee koko ajan.

Kansainvälinen yhteisö, Suomi mukaan luettuna, tarjosi Turkille välittömästi apua pelastus- ja raivaustyössä. Avun tarve on valtava, sillä tuhoalueella on useita Helsingin ja Tampereen kokoisia kaupunkeja. Tärkeintä olisi saada apua perille mahdollisimman nopeasti, sillä kylmä sää heikentää eloonjääneiden selviytymismahdollisuuksia.

Maanjäristykset raunioittivat laajaa aluetta, joka on kautta historian ollut sotien, konfliktien, terrorismin, etnisten puhdistusten ja rajariitojen näyttämönä.

Kaakkois-Turkin katastrofialueella asuu pääosin kurdiväestöä, jota Turkki on monella tavalla syrjinyt tasavallan alkuvuosista saakka. Monet kurdit pelkäävät nyt, ettei Ankaran keskushallinnolla ole halua järjestää tehokkaasti hätäapua kurdialueille. Jos voidaan osoittaa näiden pelkojen käyvän toteen, syvenevät jakolinjat valtaväestön ja kurdien välillä entisestään. Se ei tietäisi hyvää myöskään presidentti Recep Tayyip Erdoganille, joka valmistautuu kevään tärkeisiin vaaleihin.

Syyriassa tilanne on vielä paljon vaikeampi kuin Turkissa. Osa tuhoalueesta on Syyrian hallitusta vastaan taistelevien kapinallisten hallinnassa. Alueella toimii muun muassa terroristijärjestö al-Qaidaan kytköksissä olevia ryhmiä. Pelastus- ja raivaustyöt ovat pienen, vapaaehtoisen Valkokypärät-järjestön varassa. Pulaa on kaikesta, jo peruslääkkeistä lähtien. Kansainvälisiä järjestöjä ei alueella juuri toimi.

Järistykset raunioittivat myös Pohjois-Syyrian kurdien itsehallintoaluetta, joka on käytännössä sodassa Turkkia vastaan. Turkki ja sen tukemat ryhmät miehittävät osaa Pohjois-Syyriasta. Avun kanavoiminen näille alueille on vaikeaa. Vakavista turvallisuusongelmista kertoo muun muassa se, että maanjäristys mahdollisesti auttoi joukon Isis-terroristeja pakenemaan vankilasta lähellä Turkin rajaa.

Maanjäristyksen yhdistyminen sotaan, vihaan ja epäluuloon tekee katastrofista entistäkin tuhoisamman. Kun laskee kaiken tämän päälle vielä alueen armottoman köyhyyden, on näköala tulevaisuuteen hyvin synkkä.

Inhimillisen hädän hetkellä vihamielisyydet pitäisi heittää syrjään. Helppoa se ei ole, mutta luonnontuho voi silti nostaa esille rajat ylittävää solidaarisuutta. Toivottavasti se osaltaan auttaa liennyttämään alueellisia jännitteitä. Lähiviikot näyttävät, mihin suuntaan tilanne kehittyy.