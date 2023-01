Pääkirjoitus: Yhdessä Ruotsin kanssa Natoon vai yksin? Suomessakin on syytä keskustella kaikista vaihtoehdoista oman turvallisuutemme takia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkusti Kiovaan sodan keskelle – samalla puhkesi kriisi Ruotsissa.

Presidentti Sauli Niinistö osoitti tiistaina tukensa taistelevalle Ukrainalle Kiovassa. Vierailu oli historiallinen.

Samaan aikaan tapahtui myös Tukholmassa, jossa pääministeri Ulf Kristersson antoi ymmärtää maan turvallisuuspoliittisen tilanteen olevan vaarallisin toisen maailmansodan jälkeen. Elämme tosiaan historiallisia aikoja, eikä historia aina ole mukavaa.

Niinistön matka Ukrainaan tapahtui maan kannalta kriittisellä hetkellä. Venäjän hyökkäyksiä itäisellä rintamalla kuvataan jopa sodan rajuimmiksi.

– Suomen tuki Ukrainalle jatkuu vahvana, presidentti Niinistö tässä tilanteessa vakuutti.

Ukraina sai tiistaina rohkaisevia tietoja läntisestä avusta, jossa vielä viime viikolla oli ongelmia. Maa voi olla saamassa sekä saksalaisvalmisteisia Leopard-tankkeja että yhdysvaltalaisia Abramseja. Niitä tarvitaan venäläisten hyökkäysten takaisin lyömiseen ja maan vapauttamiseen.

Myös Suomi lupasi juuri uuden suuren apupaketin.

Mutta toinen tapahtumien keskus tiistaina oli siis Tukholma.

Pääministeri Ulf Kristerssonin sävy oli karu.

– Mikään kansallinen turvallisuuskysymys ei ole tärkeämpi kuin se, että meistä tulee Naton jäsenmaa yhdessä Suomen kanssa, Kristersson sanoi.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vakuutti aikaisemmin päivällä, että Suomi etenee kohti Natoa yhdessä Ruotsin kanssa. Hänen aiempaa lausuntoaan oli tulkittu toisinkin.

Nato-jäsenyys vaatii Turkin hyväksyntää. Turkki on katkaissut Suomen ja Ruotsin kanssa käydyt kolmikantaneuvottelut.

Kristersson pohti myös tilannetta, jossa Turkki tukkisi Ruotsin tien Natoon kokonaan. Hän ymmärtää, että Suomi ei pysty tähän vaikuttamaan. Kristersson varmasti ymmärtää myös, että Suomessa joudutaan nyt pohtimaan kaikkia ratkaisuja tarkasti. Siitä, mitä Suomi tekee, jos Ruotsin jäsenyys ei kerta kaikkiaan etene, onkin syytä käydä kiihkotonta keskustelua – vaikka yhteistie lähtökohtaisesti kaikkein paras ratkaisu olisikin.

Kiovassa presidentti Niinistö lainasi ulkoministeri Haavistoa. Heidän mukaansa Suomen katseen pitää olla pallossa, jotta ei itse jouduttaisi pelivälineeksi. Suomen pitää siis pysyä tiukasti päämäärässään Nato-jäsenyydessä. Sitä tarvitaan turvallisuuden varmistamiseksi aggressiivista Venäjää vastaan.

Tämä ei ole helppo peli, jossa on muitakin ulkopuolisia painostajia kuin Venäjä. Hämmästyttävintä on, että tällaisen roolin on ottanut Nato-maa Turkki.

Eurooppaan laskeutuneen hämärän syy on Vladimir Putinin Venäjän rikollinen hyökkäyssota. Sen suurimpia tuhoja ei ehkä ole edes vielä nähty.

Kiovassa Niinistöllä oli silti rohkeutta katsoa myös tulevaan. Hän otti esiin isäntänsä, presidentti Volodymyr Zelenskyin ”10 kohdan rauhanohjelman”. Sen toteutuminen ei ole lähelläkään.

Joskus sota silti loppuu.

Kiovalaisille opiskelijoille Niinistö kertoi tarinan Suomesta, joka nousi sodan tuomasta köyhyydestä vauraaksi. Ukrainassakin koittaa vielä jälleenrakennuksen aika.