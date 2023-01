Pääkirjoitus: Suomalaiset on saatava liikkeelle

Huonossa kunnossa ovat lapset, varusmiehet ja aikuiset. Siitä ei seuraa hyvää – ei yksilöille itselleen eikä yhteiskunnalle.

Suomalaiset ovat huonossa kunnossa, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Eivät tietenkään kaikki, mutta aivan liian suuri osa – asiasta löytyy roppakaupalla tutkimustietoa. Terveytemme kannalta meistä liian moni liikkuu aivan liian vähän.

Pitkään on ajateltu, että yksilö vastaa itsestään ja aikuisen ihmisen täytyy osata pitää huolta kunnostaan. Vaikka samalla on hyvin tiedetty, että näin ei ole. Kyllä me tiedämme, että liikunta auttaisi moneen vaivaan, mutta emme saa lähdettyä liikkeelle.

Viikonloppuna asia nousi esiin toista kautta. Terveysliikunnan asiantuntijakeskus UKK-instituutti tuli julki yhdessä tutkimuskumppaniensa kanssa tekemällään laskemalla, jonka mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain yli kolmen miljardin euron kustannukset.

Liikkumattomuus lisää riskiä useille kansansairauksille, kuten tyypin 2 diabetekselle ja sydän- ja verisuonisairauksille. UKK-instituutin laskelmissa on huomioitu terveydenhuollon kulujen lisäksi esimerkiksi vaikutukset tuloverojen menetykseen, maksettuihin työttömyysturvaetuuksiin ja ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannuksiin.

UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari sanoi (IS 14.1.), että yhteiskunta on pian polvillaan, jos liikkumattomuuden ongelmaan ei tartuta.

Eikä kyse ole vain aikuisista, vaan myös lapset ovat pelottavan huonossa kunnossa.

Vuosittaiset Move-tulokset paljastivat joulukuussa jälleen karulla tavalla tilanteen. Ne kertoivat esimerkiksi, että noin 40 prosentilla suomalaisista viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on niin heikolla tolalla, että aivan tavallisesta arjesta suoriutuminen on uhattuna.

Myös puolustusvoimien kuntotestit kertovat huonoa. Vuoden 2021 varusmiesten kestävyyskunto on mittaushistorian toiseksi huonoin.

Lyhyesti sanottuna: tästä ei seuraa hyvää. Ei yksilöille itselleen, eikä yhteiskunnalle.

Jos ihmisten kunto on niin huono, että he eivät jaksa arjessa, on aivan turha haaveilla esimerkiksi työurien pidentämisestä. Myös tietyt ammattiryhmät alkavat olla pulassa, jos ihmiset eivät pysty tekemään fyysisesti kuormittavaa työtä.

Lasten huono kunto taas tietää ongelmia aikuisiällä, vaikka lapsilla ja nuorilla on onneksi vielä aikaa muuttaa kehityksen suuntaa.

Ongelman ratkaisu on siitä hankalaa, että tässä aihepiirissä lähes kaikki vaikuttaa kaikkeen. Asian ratkaiseminen ei myöskään kuulu yksin yhdenkään ministeriön, toimijat tai viranomaisen vastuulle, joten kukaan ei tosissaan tartu toimeen, vaikka kaikki tietävät liikkumattomuuden vaarat.

Hullunkurista on sekin, että ihmiskunta on olemassaolonsa ajan nimenomaan käyttänyt huiman määrän kekseliäisyyttään fyysisen rasituksen vähentämiseen. Tässä sitä nyt sitten ollaan.

Mitä pidempään asian ratkaiseminen kestää, sitä vaikeammaksi ongelma menee, koska huonokuntoisia ikäluokkia tulee lisää, ja ikääntyessä fyysiset vaivat usein pahenevat. Elleivät sitten ihmiset saa itse oivallusta ja ala liikkua huomattavasti enemmän.

Ikävä kyllä mikään ei oikein viittaa tähän suuntaan.