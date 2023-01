Pääkirjoitus: Demarien viimeinen mahdollisuus – Sanna Marinin tulevaisuus pelissä

Liittyykö Sanna Marin pääministereihin, jotka eivät pystyneet uusimaan pestiään?

Suomen epäkiitollisin työ?

Viimeksi pääministerin paikkansa onnistui uusimaan vuoden 2007 vaaleissa Matti Vanhanen (kesk). Vuoden 2019 vaaleissa silloisen pääministerin Juha Sipilän keskusta tippui suurimmasta puolueesta neljänneksi.

Tänä keväänä pestinsä uusimista yrittää Sanna Marin (sd). Pitää tosin muistaa, että vuoden 2019 vaalivoiton sosiaalidemokraateille toi Antti Rinne. Ennusmerkit eivät näytä hyvältä. Kyselyissä kokoomus porskuttaa selvästi demarien edellä ja perussuomalaiset jo rinnalla.

Marin on Suomen seuratuimpia ihmisiä. Eri syyt ovat tuoneet huomiota ulkomaillakin. Vaaleissa edessä voi olla paluu tavallisten kuolevaisten poliitikkojen joukkoon.

Marinin kausi poikkeaa täysin kaikista nykyajan pääministereistä. Kolmeen vuoteen osuu kaksi toisen maailmansodan jälkeen suurinta kriisiä: pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Jämeryys pandemian alussa nosti Marinin ja demarien suosion huippuunsa. Siitä alkoi alamäki, jota ei pidä liioitella. Kyselyissä Sdp:n kannatus on yhä suurempi kuin vuoden 2019 vaalitulos.

Nuo vaalit olivat ennen näkemättömän tasaiset. Käytännössä Sdp, perussuomalaiset ja kokoomus olivat liki samalla viivalla. Pienet marginaalit ratkaisivat. Nyt tilanne vaikuttaa erilaiselta kokoomuksen pitkän kirin ansiosta.

Uskooko Marin pääministeriytensä uusimiseen? Sen tietää vain hän.

Sdp:n mahdollisuus on lähinnä siinä, että vuoden 2019 tilanne jotenkin toistuisi. Perussuomalaiset söisi kokoomuksen kannatusta, ja Marin onnistuisi saamaan demareille hiukan lisää kannatusta. Silloin suurin puolue voisi jälleen ratketa vasta vaali-iltana. Yksi mahdollisuus kolmesta olisi Sdp.

Kovin pitkälle meneviä suunnitelmia tämän varaan ei kannata rakentaa, mutta on se demareille parempi kuin ei mitään.

Sdp:n pelikirjaan kuuluu pelottelu sillä, kuinka sysimusta kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakennettu porvarihallitus olisi. Tällä aktivoidaan omaa äänestäjäkuntaa. Sehän on vaaleissa vähintään yhtä tärkeää kuin uusien äänestäjien voittaminen.

Marin on linjannut, että Sdp ei lähde samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Monen kommentaattorin mukaan tämä on virhe, joka vain nostaa perussuomalaisten kannatusta. Demarit katsovat harjoittavansa suoraselkäistä periaatteellisuutta. Kolmas tulkinta on, että kyse on valitun vaalitaktiikan noudattamisesta.

Jos kokoomus pitää kärkisijansa, demareita odottaa oppositio tai hallituksen kakkospuolueen paikka. Yleensä kakkospuolue vie valtiovarainministerin salkun. Yksi spekulaatio on, että tällöin Marin ei ottaisi sitä itselleen vaan tehtävän saisi esimerkiksi Antti Lindtman. Kokoomuksen seurassa demarivaltiovarainministeri joutuisi ajamaan myös asioita, joista puolueen kannattajat eivät pidä.

Jos demarien tulos ei ole prosenteissa aivan umpisurkea, Marinille tuskin tulee paineita väistyä puolueen johdosta. Yhtä valovoimaista hahmoa tilalle ei vain ole.

Pääministeri Marinin yksityiselämä on välillä herättänyt suurta huomiota, mikä on osittain seurausta hänen omista valinnoistaan. Marin on silti antanut ymmärtää, että ei tällaisesta huomiosta nauti. Tälläkin voi olla vaikutusta hänen tuleviin päätöksiinsä. Sanna Marinille löytyisi taatusti erilaisia mielenkiintoisia tehtäviä niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Marinin tulevaisuuden pohdinnan aika on kuitenkin vasta edustakuntavaalien jälkeen.