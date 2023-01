Pääkirjoitus: Suomi ei edes halua Karjalaa takaisin – Putinin Venäjän on turha kehitellä valheellisia salaliittoja asian ympärille

Venäjä saattaa kehitellä perättömistä Karjalan palauttamisvaatimuksista disinformaatioasetta Suomea vastaan. Palautuspuheet kannattaa torjua jälleen kerran.

– Suomella ei ole minkäänlaisia pyrkimyksiä laajentaa maan rajoja. Kaikki tällainen puhe on täyttä disinformaatiota, pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi Karjala-kysymyksen Ilta-Sanomien vaalitentissä

Karjalan liitto epäilee aiheellisesti, että Suomen karjalaiset ovat joutuneet venäläisen disinformaatiovaikuttamisen kohteeksi. Liitto julkaisi uuden vuoden alla asiasta poikkeuksellisen tiedotteen. Siinä liitto kertoo, miten sen jäsenet ovat saaneet Karjalan palauttamiseen liittyvää epämääräistä postia tuntemattomilta tahoilta.

Kyse on siitä, että liiton jäseniä on yllytetty puhumaan näkyvästi Neuvostoliitolle menetetyn Karjalan palauttamisesta.

– Tekstiviestejä on tullut sellaisista numeroista, joita ei edes Fonectasta löydy. Osa viesteistä on ollut huonolla suomen kielellä kirjoitettuja. Viesteissä on kerrottu myös pyrkimyksestä jonkinlaisen suvereenin Karjalan valtion perustamiseen Suomen ja Venäjän väliin, Karjalan liiton puheenjohtaja Outi Örn kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Toiminta on kuin suoraan nyky-Venäjän disinformaatiota ja hybridisodankäyntiä koskevasta oppikirjasta.

Venäjä luo valheellista narratiivia, jossa se kertoo, miten Suomi muka haluaa Karjalan takaisin. Venäjän propagandassa on viime aikoina näkynyt yhä useammin myös artikkeleita, joissa Suomen väitetään pyrkivän Naton jäseneksi voidakseen pyrkiä palauttamaan luovutettuja alueita sotimalla. Samaan tarinaan kuuluu myös se, että Suomi toivoo myös Venäjän hajoamista ja Karjalan itsenäistymistä.

Tätä tarinaa myydään venäläisille.

Virallisen Suomen kannalta tilanne on monipiippuinen. Suomella ei ole minkäänlaisia alueellisia vaatimuksia Karjalan suhteen, ei ole ollut, eikä tule. Linja on kristallinkirkas.

” Jos Karjala olisi palautettu, se olisi tällä hetkellä avoin haava Suomen itäkyljessä.

Linjan toistaminen saattaa luoda vaikutelman, että Suomi lähtee mukaan Venäjän valheelliseen keskusteluun. Silti oli paikallaan, että pääministeri Sanna Marin (sd) vahvisti vielä kerran painokkaasti Ilta-Sanomien vaalitentissä tiistaina, ettei Suomella ole minkäänlaisia vaatimuksia Karjalan suhteen.

– Tässä voin suoraan sanoa – ja toivottavasti myös rajojen ulkopuolella kuunnellaan – että ei, Suomella ei ole minkäänlaisia pyrkimyksiä laajentaa maan rajoja. Kaikki tällainen puhe on täyttä disinformaatiota, se ei ole totta, Marin linjasi.

Ilta-Sanomien tentissä puheenjohtajat pohtivat myös, mitä he ovat Vladimir Putinin Venäjästä sotavuoden aikana oppineet.

– Rajasta on tullut railo. Venäjään ei voi luottaa. Venäjä on arvaamaton, luetteli keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko eikä muilla ollut tulkintaan huomauttamista.

Karjalan palauttamiseen saattoi olla aikaikkuna avoimena Boris Jeltsinin presidenttikaudella Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Nykytilanne kertoo, että haaveet kannatti jättää sikseen. Jos Karjala olisi palautettu, se olisi tällä hetkellä avoin haava Suomen itäkyljessä.